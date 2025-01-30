https://sarabic.ae/20250130/الولايات-المتحدة-تؤجل-الموافقة-على-عقود-توريد-الصواريخ-إلى-كييف-1097302549.html
الولايات المتحدة تؤجل الموافقة على عقود توريد الصواريخ إلى كييف
الولايات المتحدة تؤجل الموافقة على عقود توريد الصواريخ إلى كييف
سبوتنيك عربي
كشفت وكالة "سبوتنيك" بعد تحليل أحدث تقرير تدقيق صادر عن البنتاغون، أن الولايات المتحدة أرجأت في السنوات الأخيرة الموافقة على نحو 67% من العقود لتزويد كييف... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T09:04+0000
2025-01-30T09:04+0000
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ومع ذلك، يسلط تقرير تدقيق لوزارة الدفاع نشر في 17 يناير/كانون الثاني 2025، الضوء على الرغم من الالتزامات الأولية بتسليم هذه الأنظمة، إلا أن عملية التعاقد التفصيلية مع الشركات المصنعة للدفاع استمرت لأكثر من عام، ما أدى إلى مخاطر التأخر في تسليمها إلى أوكرانيا والتجديد غير المناسب لإمدادات الجيش الأمريكي.وقال التقرير من 1 يونيو/حزيران 2024، لم يكن 12 من هذه العقود الـ18 (حوالي 67%) التي تبلغ قيمتها الإجمالية الأولية التي لا تتجاوز قيمتها 4.2 مليار دولار قد انتقلت إلى فئة "المؤكد" في غضون 180 يومًا من تلقي مقترحات التأهيل من مقاولي الدفاع، خلافًا لسياسة البنتاغون.ويواصل التقرير تفصيل المخاطر المتزايدة التي تشكلها مثل هذه العقود على الحكومة الأمريكية. وجاء في التقرير "من خلال الفشل في تحديد شروط التعاقد الموحدة من جانب واحد، تسبب أفراد التعاقد مع الجيش في تأخير وضع شروط تعاقدية عادلة ومعقولة وعرض الحكومة لمخاطر متزايدة".وفي حين أن تقرير المراجعة لم يتضمن تفاصيل العقود الأخرى المتأخرة، إلا أنه تضمن أرقامها الفريدة، ما سمح لوكالة "سبوتنيك" بالتحقق منها مقارنةً ببيانات البنتاغون الأخرى التي تم نشرها سابقًا.على سبيل المثال، تأخر تنفيذ عقد NASAMS الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار لأكثر من 389 يومًا منذ الإعلان عنه من قبل وزارة الدفاع في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.واكشتفت وكالة "سبوتنيك" أطول فترة تأخير كان في عقد صواريخ ستينغر المضادة للطائرات الذي تم منحه في 27 مايو/أيار 2022، لشركة ريثيون للدفاع، التي أصبحت جزءًا من شركة آر تي إكس. ووفقًا لتقرير تدقيق البنتاغون، فقد تأخر عقد صواريخ ستينغر لمدة 484 يومًا قبل أن يتم "تحديد" في النهاية.منذ تصعيد النزاع العسكري في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، قدمت الإدارة الأمريكية السابقة إلى كييف نحو 65.9 مليار دولار أمريكي كمساعدات أمنية، بما في ذلك حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي أُعلن عنها في 9 يناير/كانون الثاني 2025. وتشمل المساعدات الموعودة أيضًا صواريخ سام المحسّنة من طراز ناسامس وصواريخ باتريوت وستينجر للدفاع الجوي.إعلام: الجيش الأمريكي نقل صواريخ "باتريوت" من إسرائيل لتسليمها إلى أوكرانياخبير بريطاني: وقف المساعدات المالية من واشنطن يمثل مشكلة خطيرة لأوكرانيا
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة تؤجل الموافقة على عقود توريد الصواريخ إلى كييف
كشفت وكالة "سبوتنيك" بعد تحليل أحدث تقرير تدقيق صادر عن البنتاغون، أن الولايات المتحدة أرجأت في السنوات الأخيرة الموافقة على نحو 67% من العقود لتزويد كييف بصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي " NASAMS" و"باتريوت" بقيمة 6.2 مليار دولار.
ومع ذلك، يسلط تقرير تدقيق لوزارة الدفاع نشر في 17 يناير/كانون الثاني 2025، الضوء على الرغم من الالتزامات الأولية بتسليم هذه الأنظمة، إلا أن عملية التعاقد التفصيلية مع الشركات المصنعة للدفاع استمرت لأكثر من عام، ما أدى إلى مخاطر التأخر في تسليمها إلى أوكرانيا والتجديد غير المناسب لإمدادات الجيش الأمريكي.
وفحص التقرير 18 اتفاقية تعاون غير مؤكدة (أي يحتوي على جوانب لم يتم الاتفاق عليها قبل منح العقد) لصواريخ "ناسماس" وصواريخ "باتريوت" الاعتراضية بقيمة مبدئية غير محددة المدة، لا تتجاوز 6.2 مليار دولار.
وقال التقرير من 1 يونيو/حزيران 2024، لم يكن 12 من هذه العقود الـ18 (حوالي 67%) التي تبلغ قيمتها الإجمالية الأولية التي لا تتجاوز قيمتها 4.2 مليار دولار قد انتقلت إلى فئة "المؤكد" في غضون 180 يومًا من تلقي مقترحات التأهيل من مقاولي الدفاع، خلافًا لسياسة البنتاغون.
وبحسب التقرير، فإنه "على سبيل المثال، منحت قيادة في الجيش الأمريكي (قيادة الاستحواذ في الجيش الأمريكي) عقداً غير محدد المدة في 26 أغسطس 2022، بقيمة أولية غير محددة بقيمة 182.3 مليون دولار لشراء منصات إطلاق نظام "ناسماس" وخدمات الدعم اللوجستي. وقد قدم المقاول عرض تأهيل في 15 فبراير 2023، ولم يتم تحديد قيمة العقد حتى 1 يونيو 2024، أي بعد 472 يوماً".
ويواصل التقرير تفصيل المخاطر المتزايدة التي تشكلها مثل هذه العقود على الحكومة الأمريكية. وجاء في التقرير "من خلال الفشل في تحديد شروط التعاقد الموحدة من جانب واحد، تسبب أفراد التعاقد مع الجيش في تأخير وضع شروط تعاقدية عادلة ومعقولة وعرض الحكومة لمخاطر متزايدة".
وفي حين أن تقرير المراجعة لم يتضمن تفاصيل العقود الأخرى المتأخرة، إلا أنه تضمن أرقامها الفريدة، ما سمح لوكالة "سبوتنيك" بالتحقق منها مقارنةً ببيانات البنتاغون الأخرى التي تم نشرها سابقًا.
على سبيل المثال، تأخر تنفيذ عقد NASAMS الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار لأكثر من 389 يومًا منذ الإعلان عنه من قبل وزارة الدفاع في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وعلى نحو مماثل، أظهر تقرير مراجعة الحسابات أن عقد إنتاج صواريخ باتريوت ذات القدرة المتقدمة 3، الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع في 21 أبريل/نيسان 2023، بقيمة 2.45 مليار دولار، واجه تأخيرًا لمدة 442 يومًا، وظل "غير مؤكد" حتى 1 يونيو من العام الماضي.
واكشتفت وكالة "سبوتنيك" أطول فترة تأخير كان في عقد صواريخ ستينغر المضادة للطائرات الذي تم منحه في 27 مايو/أيار 2022، لشركة ريثيون للدفاع، التي أصبحت جزءًا من شركة آر تي إكس. ووفقًا لتقرير تدقيق البنتاغون، فقد تأخر عقد صواريخ ستينغر لمدة 484 يومًا قبل أن يتم "تحديد" في النهاية.
منذ تصعيد النزاع العسكري في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، قدمت الإدارة الأمريكية السابقة إلى كييف نحو 65.9 مليار دولار أمريكي كمساعدات أمنية، بما في ذلك حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي أُعلن عنها في 9 يناير/كانون الثاني 2025. وتشمل المساعدات الموعودة أيضًا صواريخ سام المحسّنة من طراز ناسامس وصواريخ باتريوت وستينجر للدفاع الجوي.