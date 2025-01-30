https://sarabic.ae/20250130/الولايات-المتحدة-تؤجل-الموافقة-على-عقود-توريد-الصواريخ-إلى-كييف-1097302549.html

الولايات المتحدة تؤجل الموافقة على عقود توريد الصواريخ إلى كييف

الولايات المتحدة تؤجل الموافقة على عقود توريد الصواريخ إلى كييف

سبوتنيك عربي

كشفت وكالة "سبوتنيك" بعد تحليل أحدث تقرير تدقيق صادر عن البنتاغون، أن الولايات المتحدة أرجأت في السنوات الأخيرة الموافقة على نحو 67% من العقود لتزويد كييف... 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T09:04+0000

2025-01-30T09:04+0000

2025-01-30T09:04+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093113678_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_9af8adf35d68d15f90eb56968c5edec6.jpg

ومع ذلك، يسلط تقرير تدقيق لوزارة الدفاع نشر في 17 يناير/كانون الثاني 2025، الضوء على الرغم من الالتزامات الأولية بتسليم هذه الأنظمة، إلا أن عملية التعاقد التفصيلية مع الشركات المصنعة للدفاع استمرت لأكثر من عام، ما أدى إلى مخاطر التأخر في تسليمها إلى أوكرانيا والتجديد غير المناسب لإمدادات الجيش الأمريكي.وقال التقرير من 1 يونيو/حزيران 2024، لم يكن 12 من هذه العقود الـ18 (حوالي 67%) التي تبلغ قيمتها الإجمالية الأولية التي لا تتجاوز قيمتها 4.2 مليار دولار قد انتقلت إلى فئة "المؤكد" في غضون 180 يومًا من تلقي مقترحات التأهيل من مقاولي الدفاع، خلافًا لسياسة البنتاغون.ويواصل التقرير تفصيل المخاطر المتزايدة التي تشكلها مثل هذه العقود على الحكومة الأمريكية. وجاء في التقرير "من خلال الفشل في تحديد شروط التعاقد الموحدة من جانب واحد، تسبب أفراد التعاقد مع الجيش في تأخير وضع شروط تعاقدية عادلة ومعقولة وعرض الحكومة لمخاطر متزايدة".وفي حين أن تقرير المراجعة لم يتضمن تفاصيل العقود الأخرى المتأخرة، إلا أنه تضمن أرقامها الفريدة، ما سمح لوكالة "سبوتنيك" بالتحقق منها مقارنةً ببيانات البنتاغون الأخرى التي تم نشرها سابقًا.على سبيل المثال، تأخر تنفيذ عقد NASAMS الذي تبلغ قيمته 1.2 مليار دولار لأكثر من 389 يومًا منذ الإعلان عنه من قبل وزارة الدفاع في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.واكشتفت وكالة "سبوتنيك" أطول فترة تأخير كان في عقد صواريخ ستينغر المضادة للطائرات الذي تم منحه في 27 مايو/أيار 2022، لشركة ريثيون للدفاع، التي أصبحت جزءًا من شركة آر تي إكس. ووفقًا لتقرير تدقيق البنتاغون، فقد تأخر عقد صواريخ ستينغر لمدة 484 يومًا قبل أن يتم "تحديد" في النهاية.منذ تصعيد النزاع العسكري في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، قدمت الإدارة الأمريكية السابقة إلى كييف نحو 65.9 مليار دولار أمريكي كمساعدات أمنية، بما في ذلك حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي أُعلن عنها في 9 يناير/كانون الثاني 2025. وتشمل المساعدات الموعودة أيضًا صواريخ سام المحسّنة من طراز ناسامس وصواريخ باتريوت وستينجر للدفاع الجوي.إعلام: الجيش الأمريكي نقل صواريخ "باتريوت" من إسرائيل لتسليمها إلى أوكرانياخبير بريطاني: وقف المساعدات المالية من واشنطن يمثل مشكلة خطيرة لأوكرانيا

https://sarabic.ae/20250112/فيكو-سنستخدم-حق-النقض-ضد-مساعدات-الاتحاد-الأوروبي-لكييف-في-حال-عدم-تحقق-شرط-واحد-1096731133.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم