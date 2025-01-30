https://sarabic.ae/20250130/رئيس-سابق-لجهاز-استخبارات-إسرائيلي-أوريشنيك-واحد-في-بيلاروسيا-سيجعل-بولندا-تهدأ-إلى-الأبد-1097297694.html
رئيس سابق لجهاز استخبارات إسرائيلي: "أوريشنيك" واحد في بيلاروسيا سيجعل بولندا تهدأ إلى الأبد
رئيس سابق لجهاز استخبارات إسرائيلي: "أوريشنيك" واحد في بيلاروسيا سيجعل بولندا تهدأ إلى الأبد
سبوتنيك عربي
أكد ياكوف كيدمي، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "ناتيف"، أن نشر أحد أحدث الأنظمة الصاروخية الروسية "أوريشنيك"، في بيلاروسيا، من شأنه أن "يُهدئ... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقال كيدمي: "يكفي أنهم (بيلاروسيا)... حصلوا على نظام واحد (أوريشنيك) لتهدئة بولندا إلى الأبد. وفي الوقت نفسه، شركاءهم".وأضاف في مقابلة مع وكالة "بلتا": "إنهم (بولندا) لديهم مشكلة واحدة فقط، أين يجدون ديميتري الدجال الأول جديدًا، ليضعوه على العرش الروسي. وهم يحاولون العثور على نفس الشيء في بيلاروسيا".وفي وقت سابق، أفاد بافيل مورافيكو، رئيس هيئة الأركان العامة النائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي، بأن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، أصدر تعليمات لضمان نشر صواريخ "أوريشنيك" في بيلاروسيا، والتخطيط المناسب لاستخدامها.وكانت روسيا، قد أعلنت عن إطلاق صاروخ بالستي فرط صوتي متوسط المدى من طراز "أوريشنيك"، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، على منشأة صناعية عسكرية أوكرانية في مدينة دنيبروبتروفسك، رداً على استخدام كييف صواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز"، وبريطانية الصنع من طراز "ستورم شادو"، ضد أهداف في مقاطعتي كورسك وبريانسك الروسيتين.إجراء تدريبات القيادة المشتركة للمجموعة الإقليمية لقوات بيلاروسيا وروسيا في مينسكإعلام: ألمانيا ستكون مرمى مكشوفا لمنظومة "أوريشنيك" الصاروخية الروسية
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, بولندا
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, بولندا
رئيس سابق لجهاز استخبارات إسرائيلي: "أوريشنيك" واحد في بيلاروسيا سيجعل بولندا تهدأ إلى الأبد
أكد ياكوف كيدمي، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "ناتيف"، أن نشر أحد أحدث الأنظمة الصاروخية الروسية "أوريشنيك"، في بيلاروسيا، من شأنه أن "يُهدئ بولندا بشكل دائم"، بحسب قوله.
وقال كيدمي: "يكفي أنهم (بيلاروسيا)... حصلوا على نظام واحد (أوريشنيك) لتهدئة بولندا إلى الأبد. وفي الوقت نفسه، شركاءهم".
وبحسب قوله، فإن بيلاروسيا لم يكن لها أي مطالبات على الإطلاق ضد الدول المجاورة، على عكس بولندا، التي تعمل على تصعيد الوضع بكل طريقة ممكنة.
وأضاف في مقابلة مع وكالة "بلتا": "إنهم (بولندا) لديهم مشكلة واحدة فقط، أين يجدون ديميتري الدجال الأول جديدًا، ليضعوه على العرش الروسي. وهم يحاولون العثور على نفس الشيء في بيلاروسيا".
وفي نهاية العام الماضي، طلب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نشر أحدث الأسلحة الروسية بما في ذلك منظومة "أوريشنيك"، على الأراضي البيلاروسية، ورد الزعيم الروسي بأنه يعتقد أنه من الممكن نشر "أوريشنيك" في بيلاروسيا، في النصف الثاني من عام 2025.
وفي وقت سابق، أفاد بافيل مورافيكو، رئيس هيئة الأركان العامة النائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي، بأن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، أصدر تعليمات لضمان نشر صواريخ "أوريشنيك" في بيلاروسيا، والتخطيط المناسب لاستخدامها.
ورداً على سؤال حول عدد هذه المجمعات المقرر تسليمها إلى بيلاروسيا، أجاب رئيس الأركان العامة البيلاروسية، بأن "الرئيس الروسي وحده من يستطيع الإجابة عن هذا السؤال".
وكانت روسيا، قد أعلنت عن إطلاق صاروخ بالستي فرط صوتي متوسط المدى من طراز "أوريشنيك"، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، على منشأة صناعية عسكرية أوكرانية في مدينة دنيبروبتروفسك، رداً على استخدام كييف صواريخ أمريكية الصنع من طراز "أتاكمز"، وبريطانية الصنع من طراز "ستورم شادو"، ضد أهداف في مقاطعتي كورسك وبريانسك الروسيتين.