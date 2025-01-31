https://sarabic.ae/20250131/أول-تعليق-من-ترامب-على-تقارير-سحب-القوات-الأمريكية-من-سوريا-1097335237.html

أول تعليق من ترامب على تقارير سحب القوات الأمريكية من سوريا

أول تعليق من ترامب على تقارير سحب القوات الأمريكية من سوريا

سبوتنيك عربي

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، على تقارير صحفية تتعلق بسحب القوات الأمريكية من سوريا. 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T07:32+0000

2025-01-31T07:32+0000

2025-01-31T07:32+0000

أخبار سوريا اليوم

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

الأخبار

العالم العربي

بشار الأسد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/14/1096988121_0:0:2879:1620_1920x0_80_0_0_678efc576cb42143a63463796cf88514.jpg

ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء أمس الخميس، عن ترامب، قوله في مؤتمر صحفي، أنه يعتزم اتخاذ قراره قريبا بشأن مصير القوات الأمريكية في سوريا، المنتشرة لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).وأكد دونالد ترامب، قيامه باتخاذ قرار بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا، قائلا: "نحن لسنا متورطين في سوريا. لديهم ما يكفي من الفوضى هناك، لا يحتاجون أن نكون متورطين في كل شيء".ومساء الأربعاء الماضي، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن إسرائيل تبدي قلقًا من عزم الرئيس ترامب، سحب آلاف من عناصر القوات الأمريكية، المتمركزة في الأراضي السورية.ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد حاول سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا في العام 2018، خلال فترة ولايته الأولى (2016 -2020)، وهو القرار الذي أدى إلى استقالة وزير الدفاع الأسبق جيم ماتيس، بسبب معارضته لهذه الخطوة، آنذاك.ويذكر أن واشنطن تدعم وتدرب المقاتلين الأكراد من "قوات سوريا الديمقراطية"، ما أثار انتقادات علنية من تركيا بسبب معارضتها لمثل هذا الدعم، وانخرطت قوات سوريا الديمقراطية وتركيا في اشتباكات متزايدة منذ رحيل الرئيس السوري السابق بشار الأسد، عن الحكم.ويأمل المسؤولون الأمريكيون أن تتكون "قوات سوريا الديمقراطية" تحت مظلة الحكومة السورية الجديدة.

https://sarabic.ae/20250103/هل-تنوي-أمريكا-بناء-قاعدة-أمريكية-في-منطقة-عين-العرب-كوباني-في-سوريا-البنتاغون-يرد-1096456826.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم العربي, بشار الأسد