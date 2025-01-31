https://sarabic.ae/20250131/أول-تعليق-من-ترامب-على-تقارير-سحب-القوات-الأمريكية-من-سوريا-1097335237.html
أول تعليق من ترامب على تقارير سحب القوات الأمريكية من سوريا
أول تعليق من ترامب على تقارير سحب القوات الأمريكية من سوريا
سبوتنيك عربي
علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، على تقارير صحفية تتعلق بسحب القوات الأمريكية من سوريا. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T07:32+0000
2025-01-31T07:32+0000
2025-01-31T07:32+0000
أخبار سوريا اليوم
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بشار الأسد
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ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء أمس الخميس، عن ترامب، قوله في مؤتمر صحفي، أنه يعتزم اتخاذ قراره قريبا بشأن مصير القوات الأمريكية في سوريا، المنتشرة لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).وأكد دونالد ترامب، قيامه باتخاذ قرار بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا، قائلا: "نحن لسنا متورطين في سوريا. لديهم ما يكفي من الفوضى هناك، لا يحتاجون أن نكون متورطين في كل شيء".ومساء الأربعاء الماضي، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن إسرائيل تبدي قلقًا من عزم الرئيس ترامب، سحب آلاف من عناصر القوات الأمريكية، المتمركزة في الأراضي السورية.ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد حاول سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا في العام 2018، خلال فترة ولايته الأولى (2016 -2020)، وهو القرار الذي أدى إلى استقالة وزير الدفاع الأسبق جيم ماتيس، بسبب معارضته لهذه الخطوة، آنذاك.ويذكر أن واشنطن تدعم وتدرب المقاتلين الأكراد من "قوات سوريا الديمقراطية"، ما أثار انتقادات علنية من تركيا بسبب معارضتها لمثل هذا الدعم، وانخرطت قوات سوريا الديمقراطية وتركيا في اشتباكات متزايدة منذ رحيل الرئيس السوري السابق بشار الأسد، عن الحكم.ويأمل المسؤولون الأمريكيون أن تتكون "قوات سوريا الديمقراطية" تحت مظلة الحكومة السورية الجديدة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم العربي, بشار الأسد
أخبار سوريا اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, العالم العربي, بشار الأسد
أول تعليق من ترامب على تقارير سحب القوات الأمريكية من سوريا
علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، على تقارير صحفية تتعلق بسحب القوات الأمريكية من سوريا.
ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء أمس الخميس، عن ترامب، قوله في مؤتمر صحفي، أنه يعتزم اتخاذ قراره قريبا بشأن مصير القوات الأمريكية في سوريا، المنتشرة لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم).
وأكد دونالد ترامب، قيامه باتخاذ قرار بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا، قائلا: "نحن لسنا متورطين في سوريا. لديهم ما يكفي من الفوضى هناك، لا يحتاجون أن نكون متورطين في كل شيء".
ومساء الأربعاء الماضي، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن إسرائيل تبدي قلقًا من عزم الرئيس ترامب، سحب آلاف من عناصر القوات الأمريكية،
المتمركزة في الأراضي السورية.
ونقلت الهيئة عن مسؤولين بارزين في البيت الأبيض، أنهم أبلغوا نظراءهم الإسرائيليين بأن ترامب يعتزم تنفيذ هذا الانسحاب، منوهة إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا سيُثير "قلقًا بالغًا" في تل أبيب، وأن هذه الخطوة من المتوقع أن تؤثر أيضا على الأكراد في سوريا، الذين تعتبرهم إسرائيل حليفا استراتيجيا في المنطقة.
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد حاول سحب جميع القوات الأمريكية من سوريا في العام 2018، خلال فترة ولايته الأولى (2016 -2020)، وهو القرار الذي أدى إلى استقالة وزير الدفاع الأسبق جيم ماتيس، بسبب معارضته لهذه الخطوة، آنذاك.
ويذكر أن واشنطن تدعم وتدرب المقاتلين الأكراد من "قوات سوريا الديمقراطية"، ما أثار انتقادات علنية من تركيا بسبب معارضتها لمثل هذا الدعم، وانخرطت قوات سوريا الديمقراطية وتركيا في اشتباكات متزايدة منذ رحيل الرئيس السوري السابق بشار الأسد
، عن الحكم.
ويأمل المسؤولون الأمريكيون أن تتكون "قوات سوريا الديمقراطية" تحت مظلة الحكومة السورية الجديدة.