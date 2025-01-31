https://sarabic.ae/20250131/فرنسا-تتخذ-إجراء-مفاجئا-يتعلق-بإيران-1097353170.html

فرنسا تتخذ إجراء مفاجئا يتعلق بإيران

فرنسا تتخذ إجراء مفاجئا يتعلق بإيران

سبوتنيك عربي

كشفت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية، فرزانة صادق، اليوم الجمعة، حقيقة دور الخطوط الجوية الإيرانية في إلغاء الرحلة بين إيران وباريس. 31.01.2025, سبوتنيك عربي

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، عن صادق، أن "إلغاء هذه الرحلة لا علاقة له بالمشاكل الفنية وغياب التنسيق وأن هذا الالغاء کان قرارا أحاديا من جانب فرنسا".وأفادت فرزانة بشأن إلغاء رحلة طهران- باريس، بأن "هذه القضية لا علاقة لها بغیاب التنسيق أو مشاكل فنية، لكنها كانت قرارا أحاديا اتخذته فرنسا، ونحاول حل هذه القضية".وقالت الوزيرة الإيرانية: "لم تتم الرحلة من طهران إلى باريس اليوم، ولكننا ما زلنا نحاول القيام بهذه الرحلة".وشددت فرزانة صادق على أن إلغاء الرحلة بين العاصمتين الفرنسية والإيرانية ليس له علاقة بحظر شركات الطيران، موضحة أن وزارة الخارجية والأجهزة الدبلوماسية في إيران تتابع هذه القضیة وستقوم بحل المشكلة.ولفتت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية، فرزانة صادق، إلى أن "هذا الموضوع لا علاقة له بالخطوط الجوية الإيرانية وإن جميع شركات الطيران التي تنشط في البلاد تعمل في مسار تنمية البلاد".

https://sarabic.ae/20240514/إيران-تدين-تدخل-فرنسا-في-قراراتها-القضائية-مواقف-غير-لائقة-ومتطفلة-1088830321.html

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