https://sarabic.ae/20250131/فرنسا-تتخذ-إجراء-مفاجئا-يتعلق-بإيران-1097353170.html
فرنسا تتخذ إجراء مفاجئا يتعلق بإيران
فرنسا تتخذ إجراء مفاجئا يتعلق بإيران
سبوتنيك عربي
كشفت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية، فرزانة صادق، اليوم الجمعة، حقيقة دور الخطوط الجوية الإيرانية في إلغاء الرحلة بين إيران وباريس. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T13:25+0000
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، عن صادق، أن "إلغاء هذه الرحلة لا علاقة له بالمشاكل الفنية وغياب التنسيق وأن هذا الالغاء کان قرارا أحاديا من جانب فرنسا".وأفادت فرزانة بشأن إلغاء رحلة طهران- باريس، بأن "هذه القضية لا علاقة لها بغیاب التنسيق أو مشاكل فنية، لكنها كانت قرارا أحاديا اتخذته فرنسا، ونحاول حل هذه القضية".وقالت الوزيرة الإيرانية: "لم تتم الرحلة من طهران إلى باريس اليوم، ولكننا ما زلنا نحاول القيام بهذه الرحلة".وشددت فرزانة صادق على أن إلغاء الرحلة بين العاصمتين الفرنسية والإيرانية ليس له علاقة بحظر شركات الطيران، موضحة أن وزارة الخارجية والأجهزة الدبلوماسية في إيران تتابع هذه القضیة وستقوم بحل المشكلة.ولفتت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية، فرزانة صادق، إلى أن "هذا الموضوع لا علاقة له بالخطوط الجوية الإيرانية وإن جميع شركات الطيران التي تنشط في البلاد تعمل في مسار تنمية البلاد".
https://sarabic.ae/20240514/إيران-تدين-تدخل-فرنسا-في-قراراتها-القضائية-مواقف-غير-لائقة-ومتطفلة-1088830321.html
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أخبار فرنسا , إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فرنسا , إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم
فرنسا تتخذ إجراء مفاجئا يتعلق بإيران
كشفت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية، فرزانة صادق، اليوم الجمعة، حقيقة دور الخطوط الجوية الإيرانية في إلغاء الرحلة بين إيران وباريس.
ونقلت وكالة
إرنا، مساء اليوم الجمعة، عن صادق، أن "إلغاء هذه الرحلة لا علاقة له بالمشاكل الفنية وغياب التنسيق وأن هذا الالغاء کان قرارا أحاديا من جانب فرنسا".
وأفادت فرزانة بشأن إلغاء رحلة طهران- باريس، بأن "هذه القضية لا علاقة لها بغیاب التنسيق أو مشاكل فنية، لكنها كانت قرارا أحاديا اتخذته فرنسا
، ونحاول حل هذه القضية".
وقالت الوزيرة الإيرانية: "لم تتم الرحلة من طهران إلى باريس اليوم، ولكننا ما زلنا نحاول القيام بهذه الرحلة".
وشددت فرزانة صادق على أن إلغاء الرحلة بين العاصمتين الفرنسية والإيرانية ليس له علاقة بحظر شركات الطيران، موضحة أن وزارة الخارجية
والأجهزة الدبلوماسية في إيران تتابع هذه القضیة وستقوم بحل المشكلة.
ولفتت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية، فرزانة صادق، إلى أن "هذا الموضوع لا علاقة له بالخطوط الجوية الإيرانية وإن جميع شركات الطيران التي تنشط في البلاد تعمل في مسار تنمية البلاد".