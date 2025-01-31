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فرنسا تتخذ إجراء مفاجئا يتعلق بإيران
فرنسا تتخذ إجراء مفاجئا يتعلق بإيران
سبوتنيك عربي
كشفت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية، فرزانة صادق، اليوم الجمعة، حقيقة دور الخطوط الجوية الإيرانية في إلغاء الرحلة بين إيران وباريس. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، عن صادق، أن "إلغاء هذه الرحلة لا علاقة له بالمشاكل الفنية وغياب التنسيق وأن هذا الالغاء کان قرارا أحاديا من جانب فرنسا".وأفادت فرزانة بشأن إلغاء رحلة طهران- باريس، بأن "هذه القضية لا علاقة لها بغیاب التنسيق أو مشاكل فنية، لكنها كانت قرارا أحاديا اتخذته فرنسا، ونحاول حل هذه القضية".وقالت الوزيرة الإيرانية: "لم تتم الرحلة من طهران إلى باريس اليوم، ولكننا ما زلنا نحاول القيام بهذه الرحلة".وشددت فرزانة صادق على أن إلغاء الرحلة بين العاصمتين الفرنسية والإيرانية ليس له علاقة بحظر شركات الطيران، موضحة أن وزارة الخارجية والأجهزة الدبلوماسية في إيران تتابع هذه القضیة وستقوم بحل المشكلة.ولفتت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية، فرزانة صادق، إلى أن "هذا الموضوع لا علاقة له بالخطوط الجوية الإيرانية وإن جميع شركات الطيران التي تنشط في البلاد تعمل في مسار تنمية البلاد".
https://sarabic.ae/20240514/إيران-تدين-تدخل-فرنسا-في-قراراتها-القضائية-مواقف-غير-لائقة-ومتطفلة-1088830321.html
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أخبار فرنسا , إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فرنسا , إيران, أخبار إيران, أخبار العالم الآن, العالم

فرنسا تتخذ إجراء مفاجئا يتعلق بإيران

13:25 GMT 31.01.2025
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© Sputnik . Ronald Zak
تابعنا عبر
كشفت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية، فرزانة صادق، اليوم الجمعة، حقيقة دور الخطوط الجوية الإيرانية في إلغاء الرحلة بين إيران وباريس.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الجمعة، عن صادق، أن "إلغاء هذه الرحلة لا علاقة له بالمشاكل الفنية وغياب التنسيق وأن هذا الالغاء کان قرارا أحاديا من جانب فرنسا".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
إيران تدين تدخل فرنسا في قراراتها القضائية.. "مواقف غير لائقة ومتطفلة"
14 مايو 2024, 13:20 GMT
وأفادت فرزانة بشأن إلغاء رحلة طهران- باريس، بأن "هذه القضية لا علاقة لها بغیاب التنسيق أو مشاكل فنية، لكنها كانت قرارا أحاديا اتخذته فرنسا، ونحاول حل هذه القضية".
وقالت الوزيرة الإيرانية: "لم تتم الرحلة من طهران إلى باريس اليوم، ولكننا ما زلنا نحاول القيام بهذه الرحلة".
وشددت فرزانة صادق على أن إلغاء الرحلة بين العاصمتين الفرنسية والإيرانية ليس له علاقة بحظر شركات الطيران، موضحة أن وزارة الخارجية والأجهزة الدبلوماسية في إيران تتابع هذه القضیة وستقوم بحل المشكلة.
ولفتت وزيرة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية، فرزانة صادق، إلى أن "هذا الموضوع لا علاقة له بالخطوط الجوية الإيرانية وإن جميع شركات الطيران التي تنشط في البلاد تعمل في مسار تنمية البلاد".
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