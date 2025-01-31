https://sarabic.ae/20250131/وزير-الخارجية-الأمريكي-أوكرانيا-عادت-إلى-الوراء-100-عام-نتيجة-الصراع-1097331458.html

وزير الخارجية الأمريكي: أوكرانيا عادت إلى الوراء 100 عام نتيجة الصراع

وزير الخارجية الأمريكي: أوكرانيا عادت إلى الوراء 100 عام نتيجة الصراع

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن أوكرانيا عادت 100 عام إلى الوراء نتيجة للصراع العسكري، كما تعرض نظام الطاقة لديها لأضرار بالغة. 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T05:28+0000

2025-01-31T05:28+0000

2025-01-31T05:29+0000

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وقال روبيو، عبر برنامج ميجين كيلي: "لقد عادت أوكرانيا إلى الوراء 100 عام، ودُمر نظام الطاقة فيها... وكم من الأوكرانيين غادروا أوكرانيا، ويعيشون الآن في بلدان أخرى؟ قد لا يعودون أبدًا".وأوضح أن "موقف الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) هو أن هذا نزاع طال أمده ويجب إنهاؤه، ويجب أن ينتهي من خلال التفاوض".كما أشار روبيو أيضًا إلى أن العديد من الدول غير الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية، قد ازدادت قوتها على مدى السنوات الأربع الماضية، عندما كان الرئيس السابق جو بايدن، يحكم البلاد، بما في ذلك روسيا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد زعم في وقت سابق، أن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليبدأ لو كان في البيت الأبيض، بدلا من جو بايدن. كما تحدث عن نيته، في حال إعادة انتخابه، التوصل إلى حل لهذه القضية خلال 24 ساعة فقط. وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن ترامب لم ينفذ خططه، لأن الأمر يتطلب "العمل الجاد للدبلوماسية".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن ترامب كلّف مبعوثه الخاص لأوكرانيا، كيث كيلوغ، بمهمة "إنهاء الصراع الأوكراني في غضون 100 يوم".خبير: ترامب يواجه "الدولة العميقة" وسيطرح مبادرة لحل الأزمة الأوكرانية في الصيفإعلام غربي: إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا أمر مستحيل

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