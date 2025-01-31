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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250131/وزير-الخارجية-الأمريكي-أوكرانيا-عادت-إلى-الوراء-100-عام-نتيجة-الصراع-1097331458.html
وزير الخارجية الأمريكي: أوكرانيا عادت إلى الوراء 100 عام نتيجة الصراع
وزير الخارجية الأمريكي: أوكرانيا عادت إلى الوراء 100 عام نتيجة الصراع
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن أوكرانيا عادت 100 عام إلى الوراء نتيجة للصراع العسكري، كما تعرض نظام الطاقة لديها لأضرار بالغة. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T05:28+0000
2025-01-31T05:29+0000
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وقال روبيو، عبر برنامج ميجين كيلي: "لقد عادت أوكرانيا إلى الوراء 100 عام، ودُمر نظام الطاقة فيها... وكم من الأوكرانيين غادروا أوكرانيا، ويعيشون الآن في بلدان أخرى؟ قد لا يعودون أبدًا".وأوضح أن "موقف الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) هو أن هذا نزاع طال أمده ويجب إنهاؤه، ويجب أن ينتهي من خلال التفاوض".كما أشار روبيو أيضًا إلى أن العديد من الدول غير الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية، قد ازدادت قوتها على مدى السنوات الأربع الماضية، عندما كان الرئيس السابق جو بايدن، يحكم البلاد، بما في ذلك روسيا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد زعم في وقت سابق، أن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليبدأ لو كان في البيت الأبيض، بدلا من جو بايدن. كما تحدث عن نيته، في حال إعادة انتخابه، التوصل إلى حل لهذه القضية خلال 24 ساعة فقط. وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن ترامب لم ينفذ خططه، لأن الأمر يتطلب "العمل الجاد للدبلوماسية".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن ترامب كلّف مبعوثه الخاص لأوكرانيا، كيث كيلوغ، بمهمة "إنهاء الصراع الأوكراني في غضون 100 يوم".خبير: ترامب يواجه "الدولة العميقة" وسيطرح مبادرة لحل الأزمة الأوكرانية في الصيفإعلام غربي: إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا أمر مستحيل
https://sarabic.ae/20250130/الولايات-المتحدة-تؤجل-الموافقة-على-عقود-توريد-الصواريخ-إلى-كييف-1097302549.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي: أوكرانيا عادت إلى الوراء 100 عام نتيجة الصراع

05:28 GMT 31.01.2025 (تم التحديث: 05:29 GMT 31.01.2025)
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن أوكرانيا عادت 100 عام إلى الوراء نتيجة للصراع العسكري، كما تعرض نظام الطاقة لديها لأضرار بالغة.
وقال روبيو، عبر برنامج ميجين كيلي: "لقد عادت أوكرانيا إلى الوراء 100 عام، ودُمر نظام الطاقة فيها... وكم من الأوكرانيين غادروا أوكرانيا، ويعيشون الآن في بلدان أخرى؟ قد لا يعودون أبدًا".

وكرر وزير الخارجية الأمريكي دعوته لإنهاء الصراع في أوكرانيا، وأعرب عن رأيه بأنه "على كل طرف أن يضحي بشيء ما من أجل إنهاء النزاع، خلال المفاوضات".

وأوضح أن "موقف الرئيس (الأمريكي دونالد ترامب) هو أن هذا نزاع طال أمده ويجب إنهاؤه، ويجب أن ينتهي من خلال التفاوض".

وتابع: "سيستغرق الأمر وقتا، لكن على الأقل لدينا رئيس يفهم أن هدفنا هو إنهاء النزاع، ويجب أن تكون هذه تسوية دائمة".

كما أشار روبيو أيضًا إلى أن العديد من الدول غير الصديقة للولايات المتحدة الأمريكية، قد ازدادت قوتها على مدى السنوات الأربع الماضية، عندما كان الرئيس السابق جو بايدن، يحكم البلاد، بما في ذلك روسيا.

وتابع: "إذا نظرت حول العالم، يمكنني القول إن خصومنا في كثير من الحالات أقوى من أي وقت مضى، وقد أصبحوا أقوى خلال السنوات الأربع الماضية. بالتأكيد لا تعتبر روسيا نفسها أضعف مما كانت عليه قبل أربع سنوات. إنهم يسيطرون الآن على أراضٍ لم تكن بحوزتهم عندما غادر دونالد ترامب، منصبه (في عام 2021، بعد ولايته الأولى)".

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أمس, 09:04 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد زعم في وقت سابق، أن الصراع في أوكرانيا لم يكن ليبدأ لو كان في البيت الأبيض، بدلا من جو بايدن. كما تحدث عن نيته، في حال إعادة انتخابه، التوصل إلى حل لهذه القضية خلال 24 ساعة فقط. وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن ترامب لم ينفذ خططه، لأن الأمر يتطلب "العمل الجاد للدبلوماسية".

وأشارت موسكو، في مناسبات عدة، إلى استعدادها للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً تشريعياً عليها. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وقّع فلاديمير زيلينسكي، مرسومًا يحظر المفاوضات مع القيادة الروسية.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن ترامب كلّف مبعوثه الخاص لأوكرانيا، كيث كيلوغ، بمهمة "إنهاء الصراع الأوكراني في غضون 100 يوم".
خبير: ترامب يواجه "الدولة العميقة" وسيطرح مبادرة لحل الأزمة الأوكرانية في الصيف
إعلام غربي: إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا أمر مستحيل
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