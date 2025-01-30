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خبير: ترامب يواجه "الدولة العميقة" وسيطرح مبادرة لحل الأزمة الأوكرانية في الصيف
خبير: ترامب يواجه "الدولة العميقة" وسيطرح مبادرة لحل الأزمة الأوكرانية في الصيف
سبوتنيك عربي
أكد البروفيسور إيلِي جرجي إلياس، أستاذ العلاقات الدولية والاستراتيجية، أن "هناك صراعًا حادًا وواضحًا بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والإدارة العميقة... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T14:23+0000
2025-01-30T14:23+0000
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وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن ترامب من المتوقع أن يطرح مبادرة لحل الأزمة في أوكرانيا بدءًا من الصيف المقبل، حيث يسعى لتحقيق توازن بين مصالح روسيا وأوكرانيا".وأضاف أن "ترامب قد يهدف إلى عدم التضحية بنظام كييف، لكن مصير الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، سيكون على المحك"، موضحا أن "ترامب لديه مبادرة جاهزة لهذا الغرض، لكنه لن يطرحها مباشرة بعد استلامه رئاسة البلاد".ووصف "هذه الرسالة بأنها خطيرة جدًا"، حيث أن ""الدولة العميقة" وحلف شمال الأطلسي وبعض شركات الأسلحة يسعون إلى إطالة أمد الحرب في أوكرانيا، بينما يسعى ترامب إلى تحويل الصراع إلى صراع اقتصادي بدلاً من العسكري".وفي ما يتعلق بالعلاقات الدولية، أكد ضيف "سبوتنيك" أن "الخصم الحقيقي لأمريكا ليس روسيا، بل الصين"، مضيفا أن "ترامب يدرك أن الصين بدأت تتفوق على أمريكا خصوصًا في المجالات التكنولوجية، مما يجعل الصين تشكل تهديدًا أكبر".وتحدث إلياس عن محاولات اليمين المتطرف العالمي لاستثمار الأزمة الأوكرانية، لكنه أكد أن "هذه المحاولات فشلت". وأضاف أن "الأنظار الآن تتجه نحو محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بناءً على الاعتقاد بأن انهيار روسيا سيحدث بطريقة مشابهة لانهيار الاتحاد السوفياتي". ومع ذلك، أكد أن "الدولة الروسية قوية بما فيه الكفاية، وأن القيادة الروسية تتمتع بصلابة كبيرة".وبيّن إلياس أن ""الدولة العميقة" الأمريكية هي المسؤولة عن المخططات التي تتعلق بمحاولات اغتيال بوتين"، مؤكدًا أن "الهدف من هذه المحاولات هو إسقاط الدولة الروسية، حيث إن إسقاط الرئيس الروسي يعني إسقاط الدولة نفسها".وأضاف إلياس أن "الأمور معقدة للغاية في ظل رغبة "الدولة العميقة" الأمريكية في استمرار الصراع في أوكرانيا، بينما يسعى ترامب إلى تقليص هذا الصراع وتحويله إلى صراع اقتصادي"، مشيرا إلى أن "الأنظار تتجه بشكل كبير إلى العلاقة بين الولايات المتحدة والصين في المستقبل القريب".وفيما يتعلق بسوريا، طرح إلياس السؤال الكبير: "كيف تستطيع القيادة السورية الحالية تأمين التوازن في العلاقات الدولية؟"، مشيرًا إلى أن "هناك اندفاعة أمريكية غير مدروسة في سوريا، في مقابل العمل الروسي الحذر للمحافظة على الوجود الروسي هناك". وأكد أن "المشكلة ليست في وجود القوات الروسية في سوريا، بل في قدرة القيادة السورية على تحقيق التوازن بين مصالح الشرق والغرب في ظل الظروف المعقدة".واعتبر ضيف "سبوتنيك" أن "الدور الروسي على الساحل السوري يعتبر "مقدسا"، وأن الحفاظ على هذا التوازن سيكون أمرًا بالغ الأهمية في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم".خبير عسكري أمريكي: روسيا غير ملزمة بالتفاوض على أي شيء مع أي شخص"الحلف لا يحمي أمريكا"... ترامب يسمح بوقف تمويل الناتو
https://sarabic.ae/20250128/البيت-الأبيض-ترامب-يصر-على-قيام-أوروبا-بزيادة-الإنفاق-الدفاعي-إلى-5-من-ناتجها-المحلي-الإجمالي-1097253001.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار أوكرانيا, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار أوكرانيا, أخبار سوريا اليوم

خبير: ترامب يواجه "الدولة العميقة" وسيطرح مبادرة لحل الأزمة الأوكرانية في الصيف

14:23 GMT 30.01.2025
© AP Photo / Matt Rourkeالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
© AP Photo / Matt Rourke
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حصري
أكد البروفيسور إيلِي جرجي إلياس، أستاذ العلاقات الدولية والاستراتيجية، أن "هناك صراعًا حادًا وواضحًا بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والإدارة العميقة في الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن "ترامب سيعمد في الأشهر الستة الأولى من ولايته إلى التفاهم مع هذه الإدارة ومجاراتها، حتى يتمكن فريقه من السيطرة على الحكم بشكل كامل".
وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن ترامب من المتوقع أن يطرح مبادرة لحل الأزمة في أوكرانيا بدءًا من الصيف المقبل، حيث يسعى لتحقيق توازن بين مصالح روسيا وأوكرانيا".
وأضاف أن "ترامب قد يهدف إلى عدم التضحية بنظام كييف، لكن مصير الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، سيكون على المحك"، موضحا أن "ترامب لديه مبادرة جاهزة لهذا الغرض، لكنه لن يطرحها مباشرة بعد استلامه رئاسة البلاد".
وفي سياق آخر، أكد أستاذ العلاقات الدولية والاستراتيجية أن "ترامب فتح ملف اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، بعد استلامه رئاسة الجمهورية، في رسالة واضحة إلى "الدولة العميقة" الأمريكية التي يُعتقد بأنها كانت وراء هذا الاغتيال".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
البيت الأبيض: ترامب يصر على قيام أوروبا بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي
28 يناير, 19:47 GMT
ووصف "هذه الرسالة بأنها خطيرة جدًا"، حيث أن ""الدولة العميقة" وحلف شمال الأطلسي وبعض شركات الأسلحة يسعون إلى إطالة أمد الحرب في أوكرانيا، بينما يسعى ترامب إلى تحويل الصراع إلى صراع اقتصادي بدلاً من العسكري".

وأضاف إلياس أن "هناك محاولتين حقيقيتين لاغتيال ترامب خلال الانتخابات الأمريكية، مما يدل على أن "الدولة العميقة" تدرك أنه لا يمكن التخلص من ترامب بسهولة، وأنه يحاول استيعاب هذه القوى وتضليلها بانتظار إطلاق خطته الخاصة".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة لمنتدى أعمال بريكس في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: موسكو ستدافع عن مصالحها في المفاوضات المحتملة مع كييف... فيديو
28 يناير, 17:45 GMT
وأوضح أن "خطته لا تنهي الصراع بشكل كامل، ولكنها تحول الصراع إلى نوع من الصراع الاقتصادي بدلاً من العسكري".
وفي ما يتعلق بالعلاقات الدولية، أكد ضيف "سبوتنيك" أن "الخصم الحقيقي لأمريكا ليس روسيا، بل الصين"، مضيفا أن "ترامب يدرك أن الصين بدأت تتفوق على أمريكا خصوصًا في المجالات التكنولوجية، مما يجعل الصين تشكل تهديدًا أكبر".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير أمريكي: ترامب سيثير غضب الأوروبيين في حال تمكن من إنهاء الصراع الأوكراني
26 يناير, 16:32 GMT
وتحدث إلياس عن محاولات اليمين المتطرف العالمي لاستثمار الأزمة الأوكرانية، لكنه أكد أن "هذه المحاولات فشلت". وأضاف أن "الأنظار الآن تتجه نحو محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بناءً على الاعتقاد بأن انهيار روسيا سيحدث بطريقة مشابهة لانهيار الاتحاد السوفياتي". ومع ذلك، أكد أن "الدولة الروسية قوية بما فيه الكفاية، وأن القيادة الروسية تتمتع بصلابة كبيرة".
وبيّن إلياس أن ""الدولة العميقة" الأمريكية هي المسؤولة عن المخططات التي تتعلق بمحاولات اغتيال بوتين"، مؤكدًا أن "الهدف من هذه المحاولات هو إسقاط الدولة الروسية، حيث إن إسقاط الرئيس الروسي يعني إسقاط الدولة نفسها".
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
الخارجية الروسية: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في عهد بايدن تدهورت وبلغت حافة الانهيار
24 يناير, 14:26 GMT
وأضاف إلياس أن "الأمور معقدة للغاية في ظل رغبة "الدولة العميقة" الأمريكية في استمرار الصراع في أوكرانيا، بينما يسعى ترامب إلى تقليص هذا الصراع وتحويله إلى صراع اقتصادي"، مشيرا إلى أن "الأنظار تتجه بشكل كبير إلى العلاقة بين الولايات المتحدة والصين في المستقبل القريب".

ولفت أستاذ العلاقات الدولية إلى أن "ترامب يضغط على أوروبا الغربية بهدف دعم تقدم اليمين المتطرف في هذه الدول، وهو ما يتوافق مع بعض مصالح روسيا بشكل غير مباشر".

السناتور ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
واشنطن تجمد المساعدات الأمريكية الخارجية بما في ذلك الموجهة لأوكرانيا
24 يناير, 22:43 GMT
وفيما يتعلق بسوريا، طرح إلياس السؤال الكبير: "كيف تستطيع القيادة السورية الحالية تأمين التوازن في العلاقات الدولية؟"، مشيرًا إلى أن "هناك اندفاعة أمريكية غير مدروسة في سوريا، في مقابل العمل الروسي الحذر للمحافظة على الوجود الروسي هناك". وأكد أن "المشكلة ليست في وجود القوات الروسية في سوريا، بل في قدرة القيادة السورية على تحقيق التوازن بين مصالح الشرق والغرب في ظل الظروف المعقدة".
واعتبر ضيف "سبوتنيك" أن "الدور الروسي على الساحل السوري يعتبر "مقدسا"، وأن الحفاظ على هذا التوازن سيكون أمرًا بالغ الأهمية في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم".
خبير عسكري أمريكي: روسيا غير ملزمة بالتفاوض على أي شيء مع أي شخص
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