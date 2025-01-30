https://sarabic.ae/20250130/خبير-ترامب-يواجه-الدولة-العميقة-وسيطرح-مبادرة-لحل-الأزمة-الأوكرانية-في-الصيف-1097315917.html

خبير: ترامب يواجه "الدولة العميقة" وسيطرح مبادرة لحل الأزمة الأوكرانية في الصيف

خبير: ترامب يواجه "الدولة العميقة" وسيطرح مبادرة لحل الأزمة الأوكرانية في الصيف

سبوتنيك عربي

أكد البروفيسور إيلِي جرجي إلياس، أستاذ العلاقات الدولية والاستراتيجية، أن "هناك صراعًا حادًا وواضحًا بين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والإدارة العميقة... 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T14:23+0000

2025-01-30T14:23+0000

2025-01-30T14:23+0000

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وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن ترامب من المتوقع أن يطرح مبادرة لحل الأزمة في أوكرانيا بدءًا من الصيف المقبل، حيث يسعى لتحقيق توازن بين مصالح روسيا وأوكرانيا".وأضاف أن "ترامب قد يهدف إلى عدم التضحية بنظام كييف، لكن مصير الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي، سيكون على المحك"، موضحا أن "ترامب لديه مبادرة جاهزة لهذا الغرض، لكنه لن يطرحها مباشرة بعد استلامه رئاسة البلاد".ووصف "هذه الرسالة بأنها خطيرة جدًا"، حيث أن ""الدولة العميقة" وحلف شمال الأطلسي وبعض شركات الأسلحة يسعون إلى إطالة أمد الحرب في أوكرانيا، بينما يسعى ترامب إلى تحويل الصراع إلى صراع اقتصادي بدلاً من العسكري".وفي ما يتعلق بالعلاقات الدولية، أكد ضيف "سبوتنيك" أن "الخصم الحقيقي لأمريكا ليس روسيا، بل الصين"، مضيفا أن "ترامب يدرك أن الصين بدأت تتفوق على أمريكا خصوصًا في المجالات التكنولوجية، مما يجعل الصين تشكل تهديدًا أكبر".وتحدث إلياس عن محاولات اليمين المتطرف العالمي لاستثمار الأزمة الأوكرانية، لكنه أكد أن "هذه المحاولات فشلت". وأضاف أن "الأنظار الآن تتجه نحو محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بناءً على الاعتقاد بأن انهيار روسيا سيحدث بطريقة مشابهة لانهيار الاتحاد السوفياتي". ومع ذلك، أكد أن "الدولة الروسية قوية بما فيه الكفاية، وأن القيادة الروسية تتمتع بصلابة كبيرة".وبيّن إلياس أن ""الدولة العميقة" الأمريكية هي المسؤولة عن المخططات التي تتعلق بمحاولات اغتيال بوتين"، مؤكدًا أن "الهدف من هذه المحاولات هو إسقاط الدولة الروسية، حيث إن إسقاط الرئيس الروسي يعني إسقاط الدولة نفسها".وأضاف إلياس أن "الأمور معقدة للغاية في ظل رغبة "الدولة العميقة" الأمريكية في استمرار الصراع في أوكرانيا، بينما يسعى ترامب إلى تقليص هذا الصراع وتحويله إلى صراع اقتصادي"، مشيرا إلى أن "الأنظار تتجه بشكل كبير إلى العلاقة بين الولايات المتحدة والصين في المستقبل القريب".وفيما يتعلق بسوريا، طرح إلياس السؤال الكبير: "كيف تستطيع القيادة السورية الحالية تأمين التوازن في العلاقات الدولية؟"، مشيرًا إلى أن "هناك اندفاعة أمريكية غير مدروسة في سوريا، في مقابل العمل الروسي الحذر للمحافظة على الوجود الروسي هناك". وأكد أن "المشكلة ليست في وجود القوات الروسية في سوريا، بل في قدرة القيادة السورية على تحقيق التوازن بين مصالح الشرق والغرب في ظل الظروف المعقدة".واعتبر ضيف "سبوتنيك" أن "الدور الروسي على الساحل السوري يعتبر "مقدسا"، وأن الحفاظ على هذا التوازن سيكون أمرًا بالغ الأهمية في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم".خبير عسكري أمريكي: روسيا غير ملزمة بالتفاوض على أي شيء مع أي شخص"الحلف لا يحمي أمريكا"... ترامب يسمح بوقف تمويل الناتو

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