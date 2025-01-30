https://sarabic.ae/20250130/مؤسس-تلغرام-يشرح-سبب-سرعة-تفوق-الصين-في-الذكاء-الاصطناعي-بمواجهة-أمريكا----1097308855.html
مؤسس "تلغرام" يشرح سبب سرعة تفوق الصين في الذكاء الاصطناعي بمواجهة أمريكا
مؤسس "تلغرام" يشرح سبب سرعة تفوق الصين في الذكاء الاصطناعي بمواجهة أمريكا
سبوتنيك عربي
كشف مؤسس "تلغرام"، بافل دوروف، اليوم الخميس، عن أن نجاح شركة "ديب سيك" الصينية يعود إلى المستوى الأعلى للتعليم في الصين مقارنة بالولايات المتحدة، فضلاً عن... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T11:27+0000
2025-01-30T11:27+0000
2025-01-30T11:27+0000
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بعد نجاح شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة، فوجئ الكثيرون بسرعة لحاق الصين بالولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن تقدم الصين في كفاءة الخوارزميات لم يأت من لا شيء. فقد تفوق الطلاب الصينيون منذ فترة طويلة على الآخرين في الرياضيات والبرمجة في الأولمبياد الدولية.وكتب دوروف على "تلغرام": "عندما يتعلق الأمر بإنتاج أداء متميز في الرياضيات والعلوم، فإن نظام التعليم الثانوي في الصين متفوق على الغرب. فهو يعزز المنافسة الشرسة بين الطلاب، وهو مبدأ مستعار من النموذج السوفييتي العالي الكفاءة".وتابع دوروف: "وبالنسبة للعديد من الطلاب، يأتي الدافع للتفوق في المدرسة الثانوية من التعامل معها كلعبة تنافسية، والسعي إلى المرتبة الأولى ضد خصوم أقوياء، وأن إزالة الشفافية في أداء الطلاب يمكن أن يجعل المدرسة تبدو بلا معنى بالنسبة للمراهقين الطموحين. وليس من المستغرب أن يجد العديد من الأطفال الموهوبين الآن الألعاب التنافسية أكثر إثارة من الدراسة الأكاديمية، فعلى الأقل في ألعاب الفيديو، يمكنهم رؤية ترتيب كل لاعب".وأشار إلى أن إخبار جميع الطلاب بأنهم أبطال، بغض النظر عن الأداء، قد يبدو لطيفًا. لكن الواقع، على عكس سياسات المدارس الحسنة النية، لديه درجات وتصنيفات عامة، سواء في الرياضة أو الأعمال أو العلوم أو التكنولوجيا.وخلص إلى أن "معايير الذكاء الاصطناعي التي تثبت تفوق "ديب سيك" تعد أحد هذه التصنيفات العامة، والمزيد قادم. وما لم يخضع نظام التعليم الثانوي في الولايات المتحدة لإصلاح جذري، فإن هيمنة الصين المتزايدة في التكنولوجيا تبدو حتمية"."ديب سيك"... ثورة ذكاء اصطناعي صيني تتحدى هيمنة التكنولوجيا الأمريكيةبينها شركة عربية... أكبر 10 شركات عالمية من حيث القيمة السوقية
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منوعات, ذكاء اصطناعي, أخبار الذكاء الاصطناعي, الذكاء الصناعي, تلغرام, بافل دوروف, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
منوعات, ذكاء اصطناعي, أخبار الذكاء الاصطناعي, الذكاء الصناعي, تلغرام, بافل دوروف, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
مؤسس "تلغرام" يشرح سبب سرعة تفوق الصين في الذكاء الاصطناعي بمواجهة أمريكا
كشف مؤسس "تلغرام"، بافل دوروف، اليوم الخميس، عن أن نجاح شركة "ديب سيك" الصينية يعود إلى المستوى الأعلى للتعليم في الصين مقارنة بالولايات المتحدة، فضلاً عن حقيقة أن تلاميذ المدارس الصينية يتفوقون منذ فترة طويلة على الأمريكيين في الألعاب الأولمبية الدولية.
بعد نجاح شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة، فوجئ الكثيرون بسرعة لحاق الصين بالولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن تقدم الصين في كفاءة الخوارزميات لم يأت من لا شيء. فقد تفوق الطلاب الصينيون منذ فترة طويلة على الآخرين في الرياضيات والبرمجة في الأولمبياد الدولية.
وكتب دوروف على "تلغرام": "عندما يتعلق الأمر بإنتاج أداء متميز في الرياضيات والعلوم، فإن نظام التعليم الثانوي في الصين متفوق على الغرب. فهو يعزز المنافسة الشرسة بين الطلاب، وهو مبدأ مستعار من النموذج السوفييتي
العالي الكفاءة".
وأضاف دوروف: "وعلى النقيض من ذلك، تثبط معظم المدارس الغربية المنافسة، وتحظر الإعلانات العامة عن درجات الطلاب وتصنيفاتهم. والسبب مفهوم، لحماية الطلاب من الضغط أو السخرية. ومع ذلك، فإن مثل هذه التدابير تعمل أيضًا على تثبيط عزيمة أفضل الطلاب. النصر والهزيمة وجهان لعملة واحدة".
وتابع دوروف: "وبالنسبة للعديد من الطلاب، يأتي الدافع للتفوق في المدرسة الثانوية من التعامل معها كلعبة تنافسية، والسعي إلى المرتبة الأولى ضد خصوم أقوياء، وأن إزالة الشفافية في أداء الطلاب يمكن أن يجعل المدرسة تبدو بلا معنى بالنسبة للمراهقين الطموحين. وليس من المستغرب أن يجد العديد من الأطفال الموهوبين الآن الألعاب التنافسية
أكثر إثارة من الدراسة الأكاديمية، فعلى الأقل في ألعاب الفيديو، يمكنهم رؤية ترتيب كل لاعب".
وأشار إلى أن إخبار جميع الطلاب بأنهم أبطال، بغض النظر عن الأداء، قد يبدو لطيفًا. لكن الواقع، على عكس سياسات المدارس الحسنة النية، لديه درجات وتصنيفات عامة، سواء في الرياضة أو الأعمال أو العلوم أو التكنولوجيا.
وخلص إلى أن "معايير الذكاء الاصطناعي التي تثبت تفوق "ديب سيك" تعد أحد هذه التصنيفات العامة، والمزيد قادم. وما لم يخضع نظام التعليم الثانوي في الولايات المتحدة لإصلاح جذري، فإن هيمنة الصين المتزايدة في التكنولوجيا
تبدو حتمية".