https://sarabic.ae/20250130/مؤسس-تلغرام-يشرح-سبب-سرعة-تفوق-الصين-في-الذكاء-الاصطناعي-بمواجهة-أمريكا----1097308855.html

مؤسس "تلغرام" يشرح سبب سرعة تفوق الصين في الذكاء الاصطناعي بمواجهة أمريكا

مؤسس "تلغرام" يشرح سبب سرعة تفوق الصين في الذكاء الاصطناعي بمواجهة أمريكا

سبوتنيك عربي

كشف مؤسس "تلغرام"، بافل دوروف، اليوم الخميس، عن أن نجاح شركة "ديب سيك" الصينية يعود إلى المستوى الأعلى للتعليم في الصين مقارنة بالولايات المتحدة، فضلاً عن... 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T11:27+0000

2025-01-30T11:27+0000

2025-01-30T11:27+0000

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بعد نجاح شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة، فوجئ الكثيرون بسرعة لحاق الصين بالولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن تقدم الصين في كفاءة الخوارزميات لم يأت من لا شيء. فقد تفوق الطلاب الصينيون منذ فترة طويلة على الآخرين في الرياضيات والبرمجة في الأولمبياد الدولية.وكتب دوروف على "تلغرام": "عندما يتعلق الأمر بإنتاج أداء متميز في الرياضيات والعلوم، فإن نظام التعليم الثانوي في الصين متفوق على الغرب. فهو يعزز المنافسة الشرسة بين الطلاب، وهو مبدأ مستعار من النموذج السوفييتي العالي الكفاءة".وتابع دوروف: "وبالنسبة للعديد من الطلاب، يأتي الدافع للتفوق في المدرسة الثانوية من التعامل معها كلعبة تنافسية، والسعي إلى المرتبة الأولى ضد خصوم أقوياء، وأن إزالة الشفافية في أداء الطلاب يمكن أن يجعل المدرسة تبدو بلا معنى بالنسبة للمراهقين الطموحين. وليس من المستغرب أن يجد العديد من الأطفال الموهوبين الآن الألعاب التنافسية أكثر إثارة من الدراسة الأكاديمية، فعلى الأقل في ألعاب الفيديو، يمكنهم رؤية ترتيب كل لاعب".وأشار إلى أن إخبار جميع الطلاب بأنهم أبطال، بغض النظر عن الأداء، قد يبدو لطيفًا. لكن الواقع، على عكس سياسات المدارس الحسنة النية، لديه درجات وتصنيفات عامة، سواء في الرياضة أو الأعمال أو العلوم أو التكنولوجيا.وخلص إلى أن "معايير الذكاء الاصطناعي التي تثبت تفوق "ديب سيك" تعد أحد هذه التصنيفات العامة، والمزيد قادم. وما لم يخضع نظام التعليم الثانوي في الولايات المتحدة لإصلاح جذري، فإن هيمنة الصين المتزايدة في التكنولوجيا تبدو حتمية"."ديب سيك"... ثورة ذكاء اصطناعي صيني تتحدى هيمنة التكنولوجيا الأمريكيةبينها شركة عربية... أكبر 10 شركات عالمية من حيث القيمة السوقية

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https://sarabic.ae/20250128/انهيار-مفاجئ-لأسهم-شركات-التكنولوجيا-الأمريكية-بسبب-تطبيق-صيني-جديد-1097229956.html

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