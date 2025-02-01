القوات الروسية تدمر زورقا أوكرانيا في البحر الأسود... فيديو
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image) قارب صواريخ صغير "مولنيا" (البرق) من طراز "تارانتول" من المشروع 1241 (تارانتول بحسب تصنيف الناتو)
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات لتدمير زورق مسير تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، كان متوجها نحو شبه جزيرة القرم الروسية.
وتبين المشاهد لحظة قيام الجيش الروسي بتدمير الزورق المسير التابع للقوات الأوكرانية، والذي كان في طريقه نحو شبه جزيرة القرم.
📹الدفاع الروسية تنشر لقطات توثق تدمير زورق مسير تابع للقوات الأوكرانية— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 1, 2025
💬وأفادت الدفاع:
دمرت القوات المناوبة لأسطول البحر الأسود، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، زورقًا مسيرًا كان متجهًا نحو جمهورية القرم pic.twitter.com/ZTtR7b6ZHu
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه في "ليلة الأول من فبراير، تم تدمير قارب مسير كان متجها نحو شبه جزيرة القرم في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 155 عسكريا، بالإضافة لعدد من المعدات العسكرية، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 155 عسكريا، بالإضافة لـ 3 مركبات قتالية مدرعة و15 سيارة ومدفعية ميدان".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.