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سوريا... إعدامات ميدانية في ريف حماة واقتتال بين فصائل مسلحة في إدلب
سوريا... إعدامات ميدانية في ريف حماة واقتتال بين فصائل مسلحة في إدلب
سبوتنيك عربي
قتل 12 مدنيا بينهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات جراء عملية إعدام ميدانية، قام بها مسلحون مجهولون دخلوا إلى بلدة أرزة بريف حماة الشمالي الغربي ليل أمس الجمعة، وسط... 01.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-01T10:39+0000
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وقال أحد أهالي البلدة لـ"سبوتنيك"، إن مجموعة مسلحة دخلت ليل أمس الجمعة إلى بلدة أرزة بريف حماة الغربي، وبدأت بإطلاق النار بشكل عشوائي على منازل المدنيين، ثم قامت باقتحام عدد منها ،حيث أعدمت 3 أشخاص في بداية الأمر بعد إطلاق النار عليهم بشكل مباشر بالقرب من ساحة البلدة.وطالب أهالي البلدة من الجهات المسؤولة في الحكومة السورية المؤقتة، الكشف عن هوية المجرمين الذين ارتكبوا جريمة الإعدام هذه ومحاسبتهم.وشهدت بلدات في ريف حمص الغربي جرائم تصفية مماثلة، من خلال دخول مسلحين مجهولين إلى بلدات فاحل ومريمين والقبو وقرى آخرى، وتنفيذ إعدامات ميدانية بحق أهالي تلك البلدات، واعتقال آخرين ما يزال مصيرهم مجهولا حتى تاريخه.واندلعت الاشتباكات على خلفية إشكالات وخلافات سابقة بين تلك الفصائل، وتطورت يوم أمس إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، حيث استمرت الاشتباكات لمدة 4 ساعات أسفرت عن مقتل 3 مسلحين وإصابة آخرين وأضرار مادية كبيرة في ممتلكات المدنيين، قبيل تدخل ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" والتي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة للسيطرة على الوضع الأمني بحسب مصادر محلية في ريف إدلب.ما حقيقة وجود عشرات الجثث مجهولة الهوية في مستشفيات مدينة حمص السورية؟
https://sarabic.ae/20250131/الجيش-الأمريكي-ينفذ-ضربة-جوية-في-سوريا-تقضي-على-أحد-قادة-حراس-الدين-1097329773.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم

سوريا... إعدامات ميدانية في ريف حماة واقتتال بين فصائل مسلحة في إدلب

10:39 GMT 01.02.2025
© AP Photo / Hussein Mallaمسلحون يقفون على سيارة على طريق سريع في دمشق، سوريا
مسلحون يقفون على سيارة على طريق سريع في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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قتل 12 مدنيا بينهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات جراء عملية إعدام ميدانية، قام بها مسلحون مجهولون دخلوا إلى بلدة أرزة بريف حماة الشمالي الغربي ليل أمس الجمعة، وسط سوريا.
وقال أحد أهالي البلدة لـ"سبوتنيك"، إن مجموعة مسلحة دخلت ليل أمس الجمعة إلى بلدة أرزة بريف حماة الغربي، وبدأت بإطلاق النار بشكل عشوائي على منازل المدنيين، ثم قامت باقتحام عدد منها ،حيث أعدمت 3 أشخاص في بداية الأمر بعد إطلاق النار عليهم بشكل مباشر بالقرب من ساحة البلدة.

وأضاف أن المسلحين قاموا باعتقال أكثر من 15 شخصا من البلدة، تحت ذريعة التحقيق معهم وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، وبعد أقل من ساعة تم العثور على جثث بعضهم مرمية بالقرب من مجرى نهر على أطراف البلدة مقتولين، حيث تم نقل جثث 9 أشخاص بينهم طفل إلى مستشفى حماة الوطني، وتم التعرف عليهم من قبل ذويهم فيما بقي مصير الآخرين مجهولا حتى اللحظة.

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أمس, 01:46 GMT
وطالب أهالي البلدة من الجهات المسؤولة في الحكومة السورية المؤقتة، الكشف عن هوية المجرمين الذين ارتكبوا جريمة الإعدام هذه ومحاسبتهم.
وشهدت بلدات في ريف حمص الغربي جرائم تصفية مماثلة، من خلال دخول مسلحين مجهولين إلى بلدات فاحل ومريمين والقبو وقرى آخرى، وتنفيذ إعدامات ميدانية بحق أهالي تلك البلدات، واعتقال آخرين ما يزال مصيرهم مجهولا حتى تاريخه.

تزامنا مع ذلك، قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون جراء اندلاع اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلحة داخل بلدة تلعادة التابعة لناحية الدانا في ريف إدلب الشمالي.

واندلعت الاشتباكات على خلفية إشكالات وخلافات سابقة بين تلك الفصائل، وتطورت يوم أمس إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، حيث استمرت الاشتباكات لمدة 4 ساعات أسفرت عن مقتل 3 مسلحين وإصابة آخرين وأضرار مادية كبيرة في ممتلكات المدنيين، قبيل تدخل ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" والتي دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة للسيطرة على الوضع الأمني بحسب مصادر محلية في ريف إدلب.
ما حقيقة وجود عشرات الجثث مجهولة الهوية في مستشفيات مدينة حمص السورية؟
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