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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250202/خبير-أمريكي-خسر-الأوكرانيون-أكثر-من-160-ألف-جندي-بين-قتيل-وجريح-خلال-3-أشهر--1097413105.html
خبير أمريكي: خسر الأوكرانيون أكثر من 160 ألف جندي بين قتيل وجريح خلال 3 أشهر
خبير أمريكي: خسر الأوكرانيون أكثر من 160 ألف جندي بين قتيل وجريح خلال 3 أشهر
سبوتنيك عربي
ذكر لاري جونسون المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن القوات المسلحة الأوكرانية تفقد عددًا من الجنود أكبر مما يمكنها تعويضهم. 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T20:20+0000
2025-02-02T20:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف جونسون على قناة "ديالوغ ووركس" على موقع يوتيوب، أنه "في ثلاثة أشهر، خسر الأوكرانيون 160 ألف جندي بين قتيل وجريح، وفي الوقت نفسه تمكنوا خلال هذه الفترة من تجنيد 30 ألف شخص في جيشهم". ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250202/نظام-كييف-يستهدف-مدينة-إنيرغودار-بالقرب-من-محطة-زابوروجيه-النووية-بـ7-مسيرات-انتحارية-1097407879.html
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روسيا

خبير أمريكي: خسر الأوكرانيون أكثر من 160 ألف جندي بين قتيل وجريح خلال 3 أشهر

20:20 GMT 02.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ذكر لاري جونسون المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن القوات المسلحة الأوكرانية تفقد عددًا من الجنود أكبر مما يمكنها تعويضهم.
وأضاف جونسون على قناة "ديالوغ ووركس" على موقع يوتيوب، أنه "في ثلاثة أشهر، خسر الأوكرانيون 160 ألف جندي بين قتيل وجريح، وفي الوقت نفسه تمكنوا خلال هذه الفترة من تجنيد 30 ألف شخص في جيشهم".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نظام كييف يستهدف مدينة إنيرغودار بالقرب من محطة زابوروجيه النووية بـ7 مسيرات انتحارية
15:47 GMT

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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