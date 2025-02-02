https://sarabic.ae/20250202/خبير-أمريكي-خسر-الأوكرانيون-أكثر-من-160-ألف-جندي-بين-قتيل-وجريح-خلال-3-أشهر--1097413105.html
خبير أمريكي: خسر الأوكرانيون أكثر من 160 ألف جندي بين قتيل وجريح خلال 3 أشهر
خبير أمريكي: خسر الأوكرانيون أكثر من 160 ألف جندي بين قتيل وجريح خلال 3 أشهر
سبوتنيك عربي
ذكر لاري جونسون المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن القوات المسلحة الأوكرانية تفقد عددًا من الجنود أكبر مما يمكنها تعويضهم. 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T20:20+0000
2025-02-02T20:20+0000
2025-02-02T20:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف جونسون على قناة "ديالوغ ووركس" على موقع يوتيوب، أنه "في ثلاثة أشهر، خسر الأوكرانيون 160 ألف جندي بين قتيل وجريح، وفي الوقت نفسه تمكنوا خلال هذه الفترة من تجنيد 30 ألف شخص في جيشهم". ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250202/نظام-كييف-يستهدف-مدينة-إنيرغودار-بالقرب-من-محطة-زابوروجيه-النووية-بـ7-مسيرات-انتحارية-1097407879.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
خبير أمريكي: خسر الأوكرانيون أكثر من 160 ألف جندي بين قتيل وجريح خلال 3 أشهر
ذكر لاري جونسون المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أن القوات المسلحة الأوكرانية تفقد عددًا من الجنود أكبر مما يمكنها تعويضهم.
وأضاف جونسون على قناة "ديالوغ ووركس" على موقع يوتيوب، أنه "في ثلاثة أشهر، خسر الأوكرانيون 160 ألف جندي بين قتيل وجريح، وفي الوقت نفسه تمكنوا خلال هذه الفترة من تجنيد 30 ألف شخص في جيشهم".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.