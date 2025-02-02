https://sarabic.ae/20250202/سلوت-يرد-على-الاهتمام-السعودي-بضم-صلاح-1097395432.html
سلوت يرد على الاهتمام السعودي بضم صلاح
سلوت يرد على الاهتمام السعودي بضم صلاح
سبوتنيك عربي
أكد المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، آرني سلوت، على أهمية بقاء النجم المصري محمد صلاح ضمن صفوف الفريق، مشيراً إلى أن رغبة الأندية السعودية في ضمه أمر... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T07:27+0000
2025-02-02T07:27+0000
2025-02-02T07:27+0000
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اللاعب محمد صلاح
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وأضاف سلوت في مؤتمر صحفي، تناقلته وسائل الإعلام البريطانية، أن "الجميع يريد صلاح بما في ذلك نحن، نريد تمديد عقده"، وتابع: "نريده أن يمدد عقده بالطبع، هذا واضح، لكني لا أتفاجأ من أن أندية الدوري السعودي تريده ولن أتفاجأ إذا أرادته أندية أخرى أيضا".وأشاد سلوت بصلاح واصفا إياه بـ"الناضج والحكيم بما يكفي"، وأنه "فعل الكثير من التصرفات الحكيمة في مسيرته ما يخوله اتخاذ القرار الصحيح لنفسه ونأمل أن يكون كذلك بالنسبة لنا أيضاً".وأشار سلوت إلى أن صلاح "أبلى بلاء حسناً لفترة طويلة خلال مسيرته من دون نصيحتي، لذا يمكنه الاستمرار في فعل الأفضل بمسيرته، لكن نصيحتي له ستكون مخالفة لمن يريدون رحيله".وفي وقت سابق، تغلب فريق ليفربول الإنجليزي على منافسه بورنموث بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.ونجح النجم الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل ثنائية فريقه، متجاوزا فرانك لامبارد، أسطورة تشيلسي السابق في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي.واستطاع ليفربول الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 30، حيث سدد محمد صلاح الركلة بنجاح مسجلا الهدف الأول لفريقه، مواصلا تربعه على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.وفي الدقيقة 74 من عمر المباراة، أضاف محمد صلاح هدفا رائعا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة حاسمة من كورتيس جونز، ليتقدم فريق "الريدز" بثنائية.ومع ثنائية صلاح، فإن نجم المنتخب المصري قد رفع رصيده إلى رقم 21 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليظل في صدارة الهدافين بفارق 3 أهداف عن النرويجي، إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.
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رياضة, منوعات, الأخبار, أخبار الدوري الإنجليزي, اللاعب محمد صلاح
رياضة, منوعات, الأخبار, أخبار الدوري الإنجليزي, اللاعب محمد صلاح
سلوت يرد على الاهتمام السعودي بضم صلاح
أكد المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، آرني سلوت، على أهمية بقاء النجم المصري محمد صلاح ضمن صفوف الفريق، مشيراً إلى أن رغبة الأندية السعودية في ضمه أمر متوقع بالنظر إلى مكانته الكبيرة في عالم كرة القدم.
وأضاف سلوت في مؤتمر صحفي، تناقلته وسائل الإعلام البريطانية، أن "الجميع يريد صلاح
بما في ذلك نحن، نريد تمديد عقده"، وتابع: "نريده أن يمدد عقده بالطبع، هذا واضح، لكني لا أتفاجأ من أن أندية الدوري السعودي تريده ولن أتفاجأ إذا أرادته أندية أخرى أيضا".
وأشاد سلوت بصلاح واصفا إياه بـ"الناضج والحكيم بما يكفي"، وأنه "فعل الكثير من التصرفات الحكيمة في مسيرته ما يخوله اتخاذ القرار الصحيح لنفسه ونأمل أن يكون كذلك بالنسبة لنا أيضاً".
وأشار سلوت إلى أن صلاح "أبلى بلاء حسناً لفترة طويلة خلال مسيرته من دون نصيحتي، لذا يمكنه الاستمرار في فعل الأفضل بمسيرته، لكن نصيحتي له ستكون مخالفة لمن يريدون رحيله".
وفي وقت سابق، تغلب فريق ليفربول الإنجليزي على منافسه بورنموث بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
ونجح النجم الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل ثنائية فريقه، متجاوزا فرانك لامبارد، أسطورة تشيلسي السابق في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي.
واستطاع ليفربول الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 30، حيث سدد محمد صلاح الركلة بنجاح مسجلا الهدف الأول لفريقه، مواصلا تربعه على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي الدقيقة 74 من عمر المباراة، أضاف محمد صلاح
هدفا رائعا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة حاسمة من كورتيس جونز، ليتقدم فريق "الريدز" بثنائية.
ومع ثنائية صلاح، فإن نجم المنتخب المصري قد رفع رصيده إلى رقم 21 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليظل في صدارة الهدافين بفارق 3 أهداف عن النرويجي، إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.