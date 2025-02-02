سلوت يرد على الاهتمام السعودي بضم صلاح

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:32 GMT
22 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:03 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
17:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مشاورات روسية تركية حول سوريا و مكتب نتنياهو يتوعد باستئناف الحرب على غزة حال عدم تخلي حماس عن سلاحها
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250202/سلوت-يرد-على-الاهتمام-السعودي-بضم-صلاح-1097395432.html
سلوت يرد على الاهتمام السعودي بضم صلاح
سلوت يرد على الاهتمام السعودي بضم صلاح
سبوتنيك عربي
أكد المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، آرني سلوت، على أهمية بقاء النجم المصري محمد صلاح ضمن صفوف الفريق، مشيراً إلى أن رغبة الأندية السعودية في ضمه أمر... 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T07:27+0000
2025-02-02T07:27+0000
مجتمع
رياضة
منوعات
الأخبار
أخبار الدوري الإنجليزي
اللاعب محمد صلاح
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095382926_0:144:2761:1697_1920x0_80_0_0_bbe42ae49844aae48bfb1d6993bbcc8c.jpg
وأضاف سلوت في مؤتمر صحفي، تناقلته وسائل الإعلام البريطانية، أن "الجميع يريد صلاح بما في ذلك نحن، نريد تمديد عقده"، وتابع: "نريده أن يمدد عقده بالطبع، هذا واضح، لكني لا أتفاجأ من أن أندية الدوري السعودي تريده ولن أتفاجأ إذا أرادته أندية أخرى أيضا".وأشاد سلوت بصلاح واصفا إياه بـ"الناضج والحكيم بما يكفي"، وأنه "فعل الكثير من التصرفات الحكيمة في مسيرته ما يخوله اتخاذ القرار الصحيح لنفسه ونأمل أن يكون كذلك بالنسبة لنا أيضاً".وأشار سلوت إلى أن صلاح "أبلى بلاء حسناً لفترة طويلة خلال مسيرته من دون نصيحتي، لذا يمكنه الاستمرار في فعل الأفضل بمسيرته، لكن نصيحتي له ستكون مخالفة لمن يريدون رحيله".وفي وقت سابق، تغلب فريق ليفربول الإنجليزي على منافسه بورنموث بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.ونجح النجم الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل ثنائية فريقه، متجاوزا فرانك لامبارد، أسطورة تشيلسي السابق في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي.واستطاع ليفربول الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 30، حيث سدد محمد صلاح الركلة بنجاح مسجلا الهدف الأول لفريقه، مواصلا تربعه على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.وفي الدقيقة 74 من عمر المباراة، أضاف محمد صلاح هدفا رائعا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة حاسمة من كورتيس جونز، ليتقدم فريق "الريدز" بثنائية.ومع ثنائية صلاح، فإن نجم المنتخب المصري قد رفع رصيده إلى رقم 21 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليظل في صدارة الهدافين بفارق 3 أهداف عن النرويجي، إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.
https://sarabic.ae/20250201/صلاح-يقود-ليفربول-للفوز-على-بورنموث-بثنائية-نظيفة-فيديو-1097387103.html
https://sarabic.ae/20250105/ليفربول-يغري-أرنولد-براتب-ضخم-سيجعله-الأعلى-أجرا-بعد-محمد-صلاح-1096506589.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/01/1095382926_154:0:2609:1841_1920x0_80_0_0_9b9353cb9de64234a2816fefe646e0ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, منوعات, الأخبار, أخبار الدوري الإنجليزي, اللاعب محمد صلاح
رياضة, منوعات, الأخبار, أخبار الدوري الإنجليزي, اللاعب محمد صلاح

سلوت يرد على الاهتمام السعودي بضم صلاح

07:27 GMT 02.02.2025
© AP Photo / Ian Hodgsonالمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
© AP Photo / Ian Hodgson
تابعنا عبر
أكد المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، آرني سلوت، على أهمية بقاء النجم المصري محمد صلاح ضمن صفوف الفريق، مشيراً إلى أن رغبة الأندية السعودية في ضمه أمر متوقع بالنظر إلى مكانته الكبيرة في عالم كرة القدم.
وأضاف سلوت في مؤتمر صحفي، تناقلته وسائل الإعلام البريطانية، أن "الجميع يريد صلاح بما في ذلك نحن، نريد تمديد عقده"، وتابع: "نريده أن يمدد عقده بالطبع، هذا واضح، لكني لا أتفاجأ من أن أندية الدوري السعودي تريده ولن أتفاجأ إذا أرادته أندية أخرى أيضا".
وأشاد سلوت بصلاح واصفا إياه بـ"الناضج والحكيم بما يكفي"، وأنه "فعل الكثير من التصرفات الحكيمة في مسيرته ما يخوله اتخاذ القرار الصحيح لنفسه ونأمل أن يكون كذلك بالنسبة لنا أيضاً".
ليفربول يحقق فوزا مثيرا بنتيجة 6-3 على حساب توتنهام في مباراة تألق فيها المصري محمد صلاح بالدوري الإنجليزي الممتاز - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2025
مجتمع
صلاح يقود ليفربول للفوز على بورنموث بثنائية نظيفة... فيديو
أمس, 18:11 GMT
وأشار سلوت إلى أن صلاح "أبلى بلاء حسناً لفترة طويلة خلال مسيرته من دون نصيحتي، لذا يمكنه الاستمرار في فعل الأفضل بمسيرته، لكن نصيحتي له ستكون مخالفة لمن يريدون رحيله".
وفي وقت سابق، تغلب فريق ليفربول الإنجليزي على منافسه بورنموث بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
ونجح النجم الدولي المصري محمد صلاح في تسجيل ثنائية فريقه، متجاوزا فرانك لامبارد، أسطورة تشيلسي السابق في عدد الأهداف المسجلة في الدوري الإنجليزي.
ألكسندر أرنولد، ظهير ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
مجتمع
ليفربول يغري أرنولد براتب ضخم سيجعله الأعلى أجرا بعد محمد صلاح
5 يناير, 17:26 GMT
واستطاع ليفربول الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 30، حيث سدد محمد صلاح الركلة بنجاح مسجلا الهدف الأول لفريقه، مواصلا تربعه على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي الدقيقة 74 من عمر المباراة، أضاف محمد صلاح هدفا رائعا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة حاسمة من كورتيس جونز، ليتقدم فريق "الريدز" بثنائية.
ومع ثنائية صلاح، فإن نجم المنتخب المصري قد رفع رصيده إلى رقم 21 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليظل في صدارة الهدافين بفارق 3 أهداف عن النرويجي، إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала