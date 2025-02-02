https://sarabic.ae/20250202/عطل-مفاجئ-بنظام-مراسلة-الطيارين-في-أمريكا-يثير-القلق-1097400577.html
عطل مفاجئ بنظام مراسلة الطيارين في أمريكا يثير القلق
عطل مفاجئ بنظام مراسلة الطيارين في أمريكا يثير القلق
سبوتنيك عربي
أعلن وزير النقل الأمريكي، شون دافي، أن نظام المراسلة الرئيسي للطيارين في الولايات المتحدة تعرض لعطل مؤقت مساء السبت، مما قد يؤثر على حركة الطيران اليوم الأحد. 02.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-02T10:53+0000
2025-02-02T10:53+0000
2025-02-02T10:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090812506_0:983:2048:2135_1920x0_80_0_0_fd06fbb4ed59dea7bb910bfc4ec93709.jpg
وقال دافي، عبر منصة "إكس"، إن إدارة الطيران الفيدرالية تعمل على إعادة تشغيل نظام "إشعار المهام الجوية".وأضاف أن المجال الجوي الوطني لم يتأثر في الوقت الراهن، بفضل تشغيل نظام احتياطي.يأتي هذا العطل وسط مخاوف من تكرار أزمة يناير/ كانون الثاني 2023، عندما تسبب تعطل النظام نفسه في إيقاف الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة لأول مرة منذ عام 2001، مما أدى إلى إلغاء أو تأخير أكثر من 11,000 رحلة.ويتزامن هذا الحادث مع أسوأ كارثة جوية في أمريكا منذ 2001، حيث أسفر تصادم مروحية عسكرية بطائرة ركاب فوق مطار رونالد ريغن في واشنطن، الأربعاء الماضي، عن مقتل 67 شخصا.كما شهدت فيلادلفيا، أمس السبت، حادثا مأساويا آخر، حيث تحطمت طائرة إسعاف جوية في منطقة سكنية مزدحمة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، بينهم طفل ووالدته، وإصابة 19 آخرين.
https://sarabic.ae/20250131/وجها-لوجه-مشاهد-جديدة-تكشف-لحظة-تصادم-طائرتين-فوق-واشنطن-فيديو--1097348058.html
https://sarabic.ae/20250201/لحظة-تحطم-طائرة-إسعاف-وانفجارها-وسط-منطقة-سكنية-في-أمريكا-فيديو-1097373007.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090812506_0:791:2048:2327_1920x0_80_0_0_1cbd3df79412f9f6bdf0510d4566dfcf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
عطل مفاجئ بنظام مراسلة الطيارين في أمريكا يثير القلق
أعلن وزير النقل الأمريكي، شون دافي، أن نظام المراسلة الرئيسي للطيارين في الولايات المتحدة تعرض لعطل مؤقت مساء السبت، مما قد يؤثر على حركة الطيران اليوم الأحد.
وقال
دافي، عبر منصة "إكس"، إن إدارة الطيران الفيدرالية تعمل على إعادة تشغيل نظام "إشعار المهام الجوية".
وأضاف أن المجال الجوي الوطني لم يتأثر في الوقت الراهن، بفضل تشغيل نظام احتياطي.
كما أوضح أن الإدارة خصصت خطا ساخنا للتواصل مع الجهات المعنية في قطاع الطيران، وستصدر تحديثات دورية كل 30 دقيقة، لافتا إلى فتح تحقيقات لتحديد السبب الجذري للعطل.
يأتي هذا العطل وسط مخاوف من تكرار أزمة يناير/ كانون الثاني 2023، عندما تسبب تعطل النظام نفسه في إيقاف الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة لأول مرة منذ عام 2001، مما أدى إلى إلغاء أو تأخير أكثر من 11,000 رحلة.
ويتزامن هذا الحادث مع أسوأ كارثة جوية في أمريكا منذ 2001، حيث أسفر تصادم مروحية عسكرية بطائرة ركاب فوق مطار رونالد ريغن في واشنطن، الأربعاء الماضي، عن مقتل 67 شخصا.
كما شهدت فيلادلفيا، أمس السبت، حادثا مأساويا آخر، حيث تحطمت طائرة إسعاف جوية في منطقة سكنية مزدحمة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، بينهم طفل ووالدته، وإصابة 19 آخرين.