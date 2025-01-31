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ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
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قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
13:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
13:37 GMT
9 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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183 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
09:37 GMT
23 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
11:03 GMT
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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
12:33 GMT
17 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20250131/وجها-لوجه-مشاهد-جديدة-تكشف-لحظة-تصادم-طائرتين-فوق-واشنطن-فيديو--1097348058.html
"وجها لوجه"... مشاهد جديدة تكشف لحظة تصادم طائرتين فوق واشنطن... فيديو
"وجها لوجه"... مشاهد جديدة تكشف لحظة تصادم طائرتين فوق واشنطن... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة اصطدام طائرة الركاب الأمريكية، والمروحية العسكرية في أجواء واشنطن. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T12:11+0000
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مجتمع
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الولايات المتحدة الأمريكية
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ويظهر الفيديو لحظة اصطدام المروحية الأمريكية بطائرة الركاب، على ارتفاع منخفض بالقرب من مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن، ما أدى إلى اشتعال كرة من النار في السماء، وتحطمت الطائرتان في نهر بوتوماك.ووفقا للسلطات الأمريكية، كان على متن الرحلة (AA5342) التابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية في ولاية كانساس 60 راكبًا، بما في ذلك أبطال التزلج الفني الأمريكي والروسي، وأربعة من أفراد الطاقم. وكان هناك ثلاثة أفراد عسكريين في المروحية، التي كانت تقوم برحلة تدريبية روتينية. ولم ينج أحدًا على متن الطائرتين.مشاهد "درامية" للحظة خروج الناجين من الطائرة الأذربيجانية المنكوبة... فيديولحظة تحطم طائرة ركاب بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان... فيديو
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية

"وجها لوجه"... مشاهد جديدة تكشف لحظة تصادم طائرتين فوق واشنطن... فيديو

12:11 GMT 31.01.2025 (تم التحديث: 12:56 GMT 31.01.2025)
© Photo / Xصورة للحظة اصطدام المروحية الأمريكية بطائرة الركاب فوق واشنطن
صورة للحظة اصطدام المروحية الأمريكية بطائرة الركاب فوق واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© Photo / X
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة اصطدام طائرة الركاب الأمريكية، والمروحية العسكرية في أجواء واشنطن.
ويظهر الفيديو لحظة اصطدام المروحية الأمريكية بطائرة الركاب، على ارتفاع منخفض بالقرب من مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن، ما أدى إلى اشتعال كرة من النار في السماء، وتحطمت الطائرتان في نهر بوتوماك.
ووفقا للسلطات الأمريكية، كان على متن الرحلة (AA5342) التابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية في ولاية كانساس 60 راكبًا، بما في ذلك أبطال التزلج الفني الأمريكي والروسي، وأربعة من أفراد الطاقم. وكان هناك ثلاثة أفراد عسكريين في المروحية، التي كانت تقوم برحلة تدريبية روتينية. ولم ينج أحدًا على متن الطائرتين.
مشاهد "درامية" للحظة خروج الناجين من الطائرة الأذربيجانية المنكوبة... فيديو
لحظة تحطم طائرة ركاب بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان... فيديو
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