https://sarabic.ae/20250131/وجها-لوجه-مشاهد-جديدة-تكشف-لحظة-تصادم-طائرتين-فوق-واشنطن-فيديو--1097348058.html
"وجها لوجه"... مشاهد جديدة تكشف لحظة تصادم طائرتين فوق واشنطن... فيديو
"وجها لوجه"... مشاهد جديدة تكشف لحظة تصادم طائرتين فوق واشنطن... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة اصطدام طائرة الركاب الأمريكية، والمروحية العسكرية في أجواء واشنطن. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T12:11+0000
2025-01-31T12:11+0000
2025-01-31T12:56+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1f/1097351422_0:56:606:397_1920x0_80_0_0_553559d47021c9f536776104ed2541ab.png
ويظهر الفيديو لحظة اصطدام المروحية الأمريكية بطائرة الركاب، على ارتفاع منخفض بالقرب من مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن، ما أدى إلى اشتعال كرة من النار في السماء، وتحطمت الطائرتان في نهر بوتوماك.ووفقا للسلطات الأمريكية، كان على متن الرحلة (AA5342) التابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية في ولاية كانساس 60 راكبًا، بما في ذلك أبطال التزلج الفني الأمريكي والروسي، وأربعة من أفراد الطاقم. وكان هناك ثلاثة أفراد عسكريين في المروحية، التي كانت تقوم برحلة تدريبية روتينية. ولم ينج أحدًا على متن الطائرتين.مشاهد "درامية" للحظة خروج الناجين من الطائرة الأذربيجانية المنكوبة... فيديولحظة تحطم طائرة ركاب بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان... فيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1f/1097351422_0:0:606:455_1920x0_80_0_0_9bf0e17015809b571629029f139a8001.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
"وجها لوجه"... مشاهد جديدة تكشف لحظة تصادم طائرتين فوق واشنطن... فيديو
12:11 GMT 31.01.2025 (تم التحديث: 12:56 GMT 31.01.2025)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر لحظة اصطدام طائرة الركاب الأمريكية، والمروحية العسكرية في أجواء واشنطن.
ويظهر الفيديو لحظة اصطدام المروحية الأمريكية بطائرة الركاب، على ارتفاع منخفض بالقرب من مطار رونالد ريغان الوطني في واشنطن، ما أدى إلى اشتعال كرة من النار في السماء، وتحطمت الطائرتان في نهر بوتوماك.
ووفقا للسلطات الأمريكية، كان على متن الرحلة (AA5342) التابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية
في ولاية كانساس 60 راكبًا، بما في ذلك أبطال التزلج الفني الأمريكي والروسي، وأربعة من أفراد الطاقم. وكان هناك ثلاثة أفراد عسكريين في المروحية، التي كانت تقوم برحلة تدريبية روتينية. ولم ينج أحدًا على متن الطائرتين.