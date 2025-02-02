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نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يزور موسكو الإثنين المقبل
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يزور موسكو الإثنين المقبل
سبوتنيك عربي
صرح مصدر لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن وفداً من حركة حماس الفلسطينية، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، سيزور موسكو الإثنين المقبل. 02.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال مصدر من الوفد المتجه إلى موسكو، ردًا على سؤال حول موعد الزيارة، إنها من المقرر أن تكون "يوم الإثنين".وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في 23 يناير/ كانون الثاني، إن موسكو ستراقب تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس"، وستدعم "أي مبادرات" لوقف إطلاق نار "غير مشروط وعالمي" في منطقة النزاع. وأضاف نيبينزيا: "من جانبنا، سنراقب تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحماس، وسندعم أيضًا أي مبادرات لوقف إطلاق النار غير المشروط وواسع النطاق في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، واستئناف المفاوضات بشأن اتفاق سلام عام بشكل عام، وذلك وفقا للأساس القانوني الدولي المعترف به، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".تقرير: إدارة ترامب ترغب في قيادة مفاوضات غزة بدلا من مصر وقطرزينب نصرالله تتحدث لأول مرة عن والدها وتؤكد: "رأيته بأم عيني"... فيديو
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روسيا, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
روسيا, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يزور موسكو الإثنين المقبل
14:02 GMT 02.02.2025 (تم التحديث: 14:10 GMT 02.02.2025)
صرح مصدر لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، بأن وفداً من حركة حماس الفلسطينية، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، موسى أبو مرزوق، سيزور موسكو الإثنين المقبل.
وقال مصدر من الوفد المتجه إلى موسكو، ردًا على سؤال حول موعد الزيارة، إنها من المقرر أن تكون "يوم الإثنين".
وذكر المصدر أنه من المقرر إجراء مفاوضات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في 23 يناير/ كانون الثاني، إن موسكو ستراقب تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحركة "حماس"، وستدعم "أي مبادرات" لوقف إطلاق نار "غير مشروط وعالمي" في منطقة النزاع.
وأضاف نيبينزيا
: "من جانبنا، سنراقب تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحماس، وسندعم أيضًا أي مبادرات لوقف إطلاق النار غير المشروط وواسع النطاق في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، واستئناف المفاوضات بشأن اتفاق سلام عام بشكل عام، وذلك وفقا للأساس القانوني الدولي المعترف به، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".