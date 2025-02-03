https://sarabic.ae/20250203/إعلام-الجزائر-ترفض-ترحيل-فرنسا-لأحد-مواطنيها-1097445713.html
إعلام: الجزائر ترفض ترحيل فرنسا لأحد مواطنيها
إعلام: الجزائر ترفض ترحيل فرنسا لأحد مواطنيها
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية أن أن الجزائر رفضت استقبال أحد مواطنيها الذي قررت السلطات الفرنسية ترحيله من البلاد. 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T21:43+0000
2025-02-03T21:43+0000
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يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين البلدين أزمة متصاعدة، خاصة بعدما رفضت الجزائر استقبال أحد المؤثرين الجزائريين، الذي أصدرت السلطات الفرنسية قرارا بترحيله أيضا، قبل أسابيع.وبينما بررت الجزائر قرار عدم استقبال المؤثر الجزائري نعمان بوعلام المعروف بـ"دولامن" بعدم احترام فرنسا لإجراءات الترحيل القانونية، فإن وسائل الإعلام الغربية أشارت إلى أن السلطات الجزائرية لم تبرر هذه المرة أسباب الرفض.وتتهم السلطات الفرنسية المواطن الجزائري الذي ترغب في ترحيله هذه المرة، بممارسة العنف الأسرى.وبعد رفض الجزائر، وصف برلماني فرنسا ذلك بأنه إذلال تتعرض له فرنسا على يد الدولة الجزائرية، متهمة حكومة بلاده بالتواطؤ.يذكر أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا تشهد توترات وتصعيد من حين إلى آخر بسبب العديد من القضايا التي أبرزها ملف الذاكرة الذي يتعلق بفترة الاحتلال الفرنسي للجزائر وما تبعها من أضرار أبرزها التفجيرت النووية التي أجرتها باريس في الصحراء الجزائرية.وتقول الجزائر إن اليمين المتطرف في فرنسا يشن ما وصفته بـ"حملة كراهية ممنهجة ضدها".وفي تصريحات صحفية، اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تنظيف النفايات النووية في بلاده أمر إلزامي على فرنسا، وأن "مُخلفات الذاكرة يجب معالجتها" بشكل جيد.ونوه الرئيس الجزائري إلى أن "المناخ مع فرنسا أصبح ضارا"، مضيفا: "نحن نضيع الوقت مع ماكرون".وأوضح تبون أن "وزير داخلية فرنسا أراد توجيه ضربة سياسية للجزائر بمحاولة طرده لمؤثر جزائري"، مبينا أن "فرنسا تلاحق نشطاء جزائريين على التواصل الاجتماعي وتحمي مجرمين ومخربين بمنحهم الجنسية وحق اللجوء".
https://sarabic.ae/20250203/تبون-تنظيف-النفايات-النووية-في-الجزائر-إلزامي-على-فرنسا-1097417066.html
https://sarabic.ae/20250129/برلمانيان-اليمين-المتطرف-في-فرنسا-يدفع-بالعلاقات-مع-الجزائر-نحو-المجهول-1097287849.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر, أخبار فرنسا , الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الجزائر, أخبار فرنسا , الأخبار
إعلام: الجزائر ترفض ترحيل فرنسا لأحد مواطنيها
ذكرت وسائل إعلام غربية أن أن الجزائر رفضت استقبال أحد مواطنيها الذي قررت السلطات الفرنسية ترحيله من البلاد.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين البلدين
أزمة متصاعدة، خاصة بعدما رفضت الجزائر استقبال أحد المؤثرين الجزائريين، الذي أصدرت السلطات الفرنسية قرارا بترحيله أيضا، قبل أسابيع.
وبينما بررت الجزائر قرار عدم استقبال المؤثر الجزائري نعمان بوعلام المعروف بـ"دولامن" بعدم احترام فرنسا لإجراءات الترحيل القانونية، فإن وسائل الإعلام الغربية أشارت إلى أن السلطات الجزائرية لم تبرر هذه المرة أسباب الرفض.
وتتهم السلطات الفرنسية المواطن الجزائري الذي ترغب في ترحيله هذه المرة، بممارسة العنف الأسرى.
وبعد رفض الجزائر، وصف برلماني فرنسا ذلك بأنه إذلال تتعرض له فرنسا على يد الدولة الجزائرية، متهمة حكومة بلاده بالتواطؤ.
يذكر أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا
تشهد توترات وتصعيد من حين إلى آخر بسبب العديد من القضايا التي أبرزها ملف الذاكرة الذي يتعلق بفترة الاحتلال الفرنسي للجزائر وما تبعها من أضرار أبرزها التفجيرت النووية التي أجرتها باريس في الصحراء الجزائرية.
وتقول الجزائر إن اليمين المتطرف في فرنسا يشن ما وصفته بـ"حملة كراهية ممنهجة ضدها".
وفي تصريحات صحفية، اعتبر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تنظيف النفايات النووية في بلاده أمر إلزامي على فرنسا، وأن "مُخلفات الذاكرة يجب معالجتها" بشكل جيد.
ونوه الرئيس الجزائري
إلى أن "المناخ مع فرنسا أصبح ضارا"، مضيفا: "نحن نضيع الوقت مع ماكرون".
وأوضح تبون أن "وزير داخلية فرنسا أراد توجيه ضربة سياسية للجزائر بمحاولة طرده لمؤثر جزائري"، مبينا أن "فرنسا تلاحق نشطاء جزائريين على التواصل الاجتماعي وتحمي مجرمين ومخربين بمنحهم الجنسية وحق اللجوء".