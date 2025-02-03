https://sarabic.ae/20250203/الرئاسة-التركية-أحمد-الشرع-يزور-تركيا-غدا-الثلاثاء-1097427006.html

الرئاسة التركية: أحمد الشرع يزور تركيا غدا الثلاثاء

الرئاسة التركية: أحمد الشرع يزور تركيا غدا الثلاثاء

سبوتنيك عربي

صرح مدير دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، اليوم الاثنين، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، سيزور أنقرة، يوم غد الثلاثاء، بدعوة... 03.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-03T12:42+0000

2025-02-03T12:42+0000

2025-02-03T12:42+0000

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وقال ألطون على حسابه عبر موقع "إكس": "إن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، سيزور، يوم غد الثلاثاء 4 شباط/ فبراير، أنقرة بناء على دعوة رئيسنا رجب طيب أردوغان".وبحسب ألطون، ستركز المحادثات أيضًا على الدعم الذي يمكن تقديمه للإدارة الانتقالية والشعب السوري على المنصات متعددة الأطراف.وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت في أواخر شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بأنه من المقرر أن يقوم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بزيارة إلى تركيا خلال الأسبوعين المقبلين، حيث سيجري محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وذكرت صحيفة "تركيا غازيت" الموالية للحكومة التركية، نقلا عن مصادر: "تم تأجيل الزيارة إلى أنقرة، التي كانت مقررة في وقت سابق، بسبب التأكيد الرسمي على الوضع الجديد للشرع (تعيينه كرئيس سوري للمرحلة الانتقالية)، ومن المتوقع أن يصل الشرع إلى تركيا خلال الأسبوعين المقبلين لإجراء محادثات مهمة مع أردوغان".وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 2024، تم الإعلان عن تعيين محمد البشير، الذي ترأس ما يسمى حكومة الإنقاذ في محافظة إدلب، رئيسًا لمجلس الوزراء السوري لمرحلة انتقالية تستمر حتى الأول من آذار/مارس 2025.وفي 29 كانون الثاني/ يناير الفائت، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، رئيسًا لسوريا لمدة الفترة الانتقالية.بيان سعودي وآخر سوري بشأن لقاء محمد بن سلمان وأحمد الشرع في الرياضهدية أحمد الشرع لأمير قطر تثير تفاعلا واسعا... فيديو

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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أحمد الشرع