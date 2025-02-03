الرئاسة التركية: أحمد الشرع يزور تركيا غدا الثلاثاء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
أهداف زيارة مبعوث ترامب لغزة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ستنتهي الحرب بتقسيم أوكرانيا بين دول الجوار وستخرج روسيا قوية منتصرة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
12:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا يصر ترامب على تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال81 لفك الحصارعن مدينة ليننغراد بشكل كامل خلال الحرب الوطنية العظمى
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:28 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: قطر جاهزة لتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
العلاقات الروسية السورية أبعاد استراتيجية و تاريخية
10:03 GMT
29 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال81 لفك الحصارعن مدينة ليننغراد بشكل كامل خلال الحرب الوطنية العظمى
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
12:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250203/الرئاسة-التركية-أحمد-الشرع-يزور-تركيا-غدا-الثلاثاء-1097427006.html
الرئاسة التركية: أحمد الشرع يزور تركيا غدا الثلاثاء
الرئاسة التركية: أحمد الشرع يزور تركيا غدا الثلاثاء
سبوتنيك عربي
صرح مدير دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، اليوم الاثنين، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، سيزور أنقرة، يوم غد الثلاثاء، بدعوة... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T12:42+0000
2025-02-03T12:42+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
أحمد الشرع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/01/1097387348_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d56db47304f94dbe224692d8e948d28.jpg
وقال ألطون على حسابه عبر موقع "إكس": "إن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، سيزور، يوم غد الثلاثاء 4 شباط/ فبراير، أنقرة بناء على دعوة رئيسنا رجب طيب أردوغان".وبحسب ألطون، ستركز المحادثات أيضًا على الدعم الذي يمكن تقديمه للإدارة الانتقالية والشعب السوري على المنصات متعددة الأطراف.وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت في أواخر شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بأنه من المقرر أن يقوم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بزيارة إلى تركيا خلال الأسبوعين المقبلين، حيث سيجري محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وذكرت صحيفة "تركيا غازيت" الموالية للحكومة التركية، نقلا عن مصادر: "تم تأجيل الزيارة إلى أنقرة، التي كانت مقررة في وقت سابق، بسبب التأكيد الرسمي على الوضع الجديد للشرع (تعيينه كرئيس سوري للمرحلة الانتقالية)، ومن المتوقع أن يصل الشرع إلى تركيا خلال الأسبوعين المقبلين لإجراء محادثات مهمة مع أردوغان".وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 2024، تم الإعلان عن تعيين محمد البشير، الذي ترأس ما يسمى حكومة الإنقاذ في محافظة إدلب، رئيسًا لمجلس الوزراء السوري لمرحلة انتقالية تستمر حتى الأول من آذار/مارس 2025.وفي 29 كانون الثاني/ يناير الفائت، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، رئيسًا لسوريا لمدة الفترة الانتقالية.بيان سعودي وآخر سوري بشأن لقاء محمد بن سلمان وأحمد الشرع في الرياضهدية أحمد الشرع لأمير قطر تثير تفاعلا واسعا... فيديو
https://sarabic.ae/20250202/خبراء-يوضحون-أهداف-زيارة-الشرع-للسعودية-1097406018.html
https://sarabic.ae/20250203/ما-حقيقة-انسحاب-الجيش-الإسرائيلي-من-مناطق-جنوب-سوريا؟-1097423525.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/01/1097387348_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_adfce302ec0b667cf36601cfb55538e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أحمد الشرع
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أحمد الشرع

الرئاسة التركية: أحمد الشرع يزور تركيا غدا الثلاثاء

12:42 GMT 03.02.2025
© AP Photoقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الذي تولى رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الذي تولى رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرح مدير دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، اليوم الاثنين، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، سيزور أنقرة، يوم غد الثلاثاء، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال ألطون على حسابه عبر موقع "إكس": "إن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، سيزور، يوم غد الثلاثاء 4 شباط/ فبراير، أنقرة بناء على دعوة رئيسنا رجب طيب أردوغان".
وأردف ألطون، أنه خلال المحادثات التي ستجرى في المجمع الرئاسي سيتم بحث آخر التطورات في سوريا، من جميع الجوانب، وتقييم الخطوات المشتركة التي يجب أن يتخذها البلدان، من أجل التعافي الاقتصادي والاستقرار والأمن المستدام في البلاد.
وبحسب ألطون، ستركز المحادثات أيضًا على الدعم الذي يمكن تقديمه للإدارة الانتقالية والشعب السوري على المنصات متعددة الأطراف.
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2025
خبراء يوضحون أهداف زيارة الشرع للسعودية
أمس, 13:31 GMT
وأضاف ألطون: "نحن نعتقد أن العلاقات التركية السورية التي عادت إلى طبيعتها، بعد "استعادة سوريا لحريتها"، سوف تتعزز وتكتسب بعدًا جديدًا مع زيارة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع والوفد المرافق له".
وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت في أواخر شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، بأنه من المقرر أن يقوم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بزيارة إلى تركيا خلال الأسبوعين المقبلين، حيث سيجري محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وذكرت صحيفة "تركيا غازيت" الموالية للحكومة التركية، نقلا عن مصادر: "تم تأجيل الزيارة إلى أنقرة، التي كانت مقررة في وقت سابق، بسبب التأكيد الرسمي على الوضع الجديد للشرع (تعيينه كرئيس سوري للمرحلة الانتقالية)، ومن المتوقع أن يصل الشرع إلى تركيا خلال الأسبوعين المقبلين لإجراء محادثات مهمة مع أردوغان".
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
ما حقيقة انسحاب الجيش الإسرائيلي من مناطق جنوب سوريا؟
11:05 GMT

وفي نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، شنت مجموعات المعارضة المسلحة هجوماً واسع النطاق ضد مواقع الجيش السوري، وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلوا دمشق، بعد أن تنحى الرئيس السابق بشار الأسد من منصبه وغادر البلاد.

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر 2024، تم الإعلان عن تعيين محمد البشير، الذي ترأس ما يسمى حكومة الإنقاذ في محافظة إدلب، رئيسًا لمجلس الوزراء السوري لمرحلة انتقالية تستمر حتى الأول من آذار/مارس 2025.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الفائت، أُعلن رئيس الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، رئيسًا لسوريا لمدة الفترة الانتقالية.
بيان سعودي وآخر سوري بشأن لقاء محمد بن سلمان وأحمد الشرع في الرياض
هدية أحمد الشرع لأمير قطر تثير تفاعلا واسعا... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
240-мм миномет артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала