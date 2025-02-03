https://sarabic.ae/20250203/الرئاسة-السورية-لن-نتوانى-عن-ملاحقة-ومحاسبة-المتورطين-في-تفجير-منبج-1097438804.html
الرئاسة السورية: لن نتوانى عن ملاحقة ومحاسبة المتورطين في تفجير منبج
الرئاسة السورية: لن نتوانى عن ملاحقة ومحاسبة المتورطين في تفجير منبج
سبوتنيك عربي
أعلنت الرئاسة السورية، أن "هجوماً إرهابياً أودى بحياة 20 شخصاً وإصابة العشرات في مدينة منبج، شرق حلب". 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T16:04+0000
2025-02-03T16:04+0000
2025-02-03T16:04+0000
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وتوعدت الرئاسة السورية، في بيان صحفي، بملاحقة ومحاسبة المتورطين، مؤكدة أن "هذه الجريمة لن تمر دون إنزال أشد العقوبات بمرتكبيها".وذكرت مصادر، في وقت سابق، أن من يقف وراء هذا العمل تقصّد تفجير السيارة بالتزامن مع مرور سيارة النقل التي كانت تقل النساء والفتيات العاملات.وتم توجيه نداء عاجل للأطباء من أجل التوجه إلى المشفى الوطني هناك بسبب النقص في الكادر الطبي، فضلا عن نداء إلى الأهالي للتوجه بشكل فوري إلى المشفى للتبرع بالدم.وتوجهت أصابع الاتهام في الحادثة إلى "قوات سوريا الديمقراطية" وضلوعها في الحادث الذي لم يكن الأول من نوعه في منبج.يذكر أنه قبل يومين انفجرت سيارة مفخخة قرب "دوار السفينة" وسط منبج، وتسببت بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
https://sarabic.ae/20241011/مظاهرات-تعم-مدينة-منبج-السورية-رفضا-للمناهج-التعليمية-التي-فرضها-مسلحون-موالون-لواشنطن--1093663442.html
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أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئاسة السورية: لن نتوانى عن ملاحقة ومحاسبة المتورطين في تفجير منبج
أعلنت الرئاسة السورية، أن "هجوماً إرهابياً أودى بحياة 20 شخصاً وإصابة العشرات في مدينة منبج، شرق حلب".
وتوعدت الرئاسة السورية، في بيان صحفي، بملاحقة ومحاسبة المتورطين، مؤكدة أن "هذه الجريمة لن تمر دون إنزال أشد العقوبات بمرتكبيها".
11 أكتوبر 2024, 17:33 GMT
وذكرت مصادر، في وقت سابق، أن من يقف وراء هذا العمل تقصّد تفجير السيارة
بالتزامن مع مرور سيارة النقل التي كانت تقل النساء والفتيات العاملات.
وتم توجيه نداء عاجل للأطباء من أجل التوجه إلى المشفى الوطني هناك بسبب النقص في الكادر الطبي، فضلا عن نداء إلى الأهالي للتوجه بشكل فوري إلى المشفى للتبرع بالدم.
وتوجهت أصابع الاتهام في الحادثة إلى "قوات سوريا الديمقراطية" وضلوعها في الحادث الذي لم يكن الأول من نوعه في منبج.
يذكر أنه قبل يومين انفجرت سيارة مفخخة قرب "دوار السفينة" وسط منبج
، وتسببت بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص.