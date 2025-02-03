https://sarabic.ae/20250203/بعد-تصريحات-تبون-نائب-رئيس-البرلمان-الجزائري-نرفض-التطبيع-مع-إسرائيل-بشكل-قاطع-1097437365.html

بعد تصريحات تبون... برلماني جزائري: نرفض التطبيع مع إسرائيل بشكل قاطع

بعد تصريحات تبون... برلماني جزائري: نرفض التطبيع مع إسرائيل بشكل قاطع

سبوتنيك عربي

أثارت تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بشأن شرط التطبيع مع إسرائيل، تساؤلات عدة، فيما إذا كانت هناك مساعي أو ضغوط تجاه الجزائر بشأن التطبيع. 03.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-03T15:36+0000

2025-02-03T15:36+0000

2025-02-03T16:03+0000

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وقال تبون، في حوار مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، إنه "ليس لديه أي نية للبقاء في السلطة"، مؤكدا أنه "سيحترم الدستور الجزائري".وفي شأن آخر، أكد الرئيس الجزائري، "استعداد الجزائر لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، في نفس اليوم الذي تقوم فيه دولة فلسطينية كاملة".يشار إلى أن الجزائر من أشد الدول العربية المعارضة للتطبيع مع دولة إسرائيل.حيث قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، سابقا: إنني "أرى أن هناك نوعا من الهرولة نحو التطبيع ونحن لن نشارك فيها ولن نباركها، والقضية الفلسطينية عندنا تبقى مقدسة بالنسبة إلينا وللشعب الجزائري برمته".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الدول الغربية هي حليف استراتيجي لإسرائيل وترغب في تطبيع كافة الدول العربية مع "الكيان الإسرائيلي".ولفت إلى أن واشنطن هي الحليف والداعم الأول لإسرائيل، ورغم أنها لا تمارس أي ضغوط مباشرة على الجزائر، غير أن هناك بعض الطرق غير المباشرة.وشدد على أن الحاضنة الشعبية ترفض التطبيع مع إسرائيل بشكل قاطع، بما في ذلك الأحزاب، والبرلمان الذي يرفض التطبيع بشكل قاطع، مع "الكيان الإسرائيلي". لافتا إلى أن ممثلي الشعب في البرلمان، يجندون الرأي العام والعشب من أجل عدم الذهاب إلى التطبيع". وفي وقت سابق، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقاء مع وسائل إعلام جزائرية، نشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أجزاء منه، "إن مواقف الجزائر ثابتة إزاء القضية الفلسطينية " مضيفا إنها "قضية مقدسة بالنسبة إلينا وإلى الشعب الجزائري برمته". كما أعرب عن أسفه بشأن " الهرولة للتطبيع والتي لن نشارك فيها ولن نباركها".

https://sarabic.ae/20250202/الرئيس-الجزائري-يؤكد-استعداد-بلاده-لتطبيع-العلاقات-مع-إسرائيل-ويضع-شرطا-1097412729.html

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