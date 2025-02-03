https://sarabic.ae/20250203/بعد-زيارة-الشرع-للرياض-ما-هي-آفاق-العلاقات-بين-السعودية-وسوريا-1097429933.html

بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا

بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا

سبوتنيك عربي

بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أمس الأحد، مستجدات الأحداث في سوريا وسبل دعم أمنها واستقرارها، وذلك... 03.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-03T13:43+0000

2025-02-03T13:43+0000

2025-02-03T13:43+0000

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بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا سبوتنيك عربي بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن "ولي العهد تمنى للشرع التوفيق بتحقيق طموحات الشعب السوري"، فيما نقلت وكالة الأنباء السورية عن الشرع، قوله إنه "لمس وسمع خلال اللقاء رغبة حقيقية لدعم سوريا، وحرصا على دعم إرادة الشعبِ السوري ووحدة وسلامة أراضيه".وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الخبير الاستراتيجي، د. فواز كاسب العنزي، إن "العلاقات بين الرياض ودمشق محورية، وتلعب دورا مهما في استقرار المنطقة، وهذه الزيارة تأتي ضمن تحولات استراتيجية تعكس تموضع سوريا في المشهد السياسي العربي والإقليمي والدولي".واعتبر الخبير أن "أهداف الزيارة تشمل عدة أهداف: أولا إعادة تموضع سوريا بعد فترة من العزلة، وثانيا التعاون الاقتصادي مع المملكة وإعادة الإعمار، إذ أن السعودية أحد أبرز الداعمين ولديها قوة اقتصادية، وثالثا تحقيق الاستقلالية السياسية لسوريا، وتقليل الاعتماد على الأطراف التي كانت مؤثرة في سوريا، وذلك من خلال التعاون مع قوة إقليمية فاعلة، وهناك هدف رابع يتمثّل في الجانب الأمني، باعتبار ما لدى المملكة من الخبرات الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب وإعادة ضبط الأمن".وحول التنافس الإقليمي على النفوذ، أكد المحلل السياسي والاستراتيجي، د.علاء الأصفري، أن "أحمد الشرع يضع مخططا استراتيجيا مهما لإقامة علاقات جيدة مع الجميع، ولن تساهم سوريا في صناعة أي محور قد يكون معاديا لمحور آخر"، مشيرا إلى أن "سوريا ليست جاهزة الآن للاستقطاب، ولهذا يتعيّن أن تتمتع بعلاقات جيدة مع جميع الاطراف"، معتبرا أن "السعودية بشكل دقيق هي مفتاح السياسات الأمريكية في المنطقة".وأوضح الأصفري أن "الدول التي لا تريد الاستقرار لسوريا وفي مقدمتها إسرائيل ستكون لديها مشكلة مع دمشق فيما بعد، لكن الحكومة الجديدة تحاول الآن أن ترجع إلى محيطها العربي بالتآذر مع تركيا".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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