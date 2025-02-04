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الإنسان والثقافة
الذكرى ال81 لفك الحصارعن مدينة ليننغراد بشكل كامل خلال الحرب الوطنية العظمى
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
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لقاء سبوتنيك
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خبير: العجز عن استهداف المواقع العسكرية يدفع كييف للهجوم على المدنيين
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شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
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بعد زيارة الشرع للرياض ما هي آفاق العلاقات بين السعودية وسوريا
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
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شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
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انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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أول صورة رسمية لزوجة أحمد الشرع
أول صورة رسمية لزوجة أحمد الشرع
سبوتنيك عربي
نشرت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أول صورة واضحة لزوجة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، خلال زيارته الرسمية إلى تركيا. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T20:44+0000
2025-02-04T20:44+0000
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رجب طيب أردوغان
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وذكرت الرئاسة التركية على صفحتها الرسمية على "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أن السيدة أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد التقت بالسيدة لطيفة الدروبي، زوجة أحمد الشرع، التي تقوم بزيارة رسمية لأنقرة. ونقلت الرئاسة عن أمينة أردوغان: "لقد أتيحت لنا الفرصة للتحدث عن العديد من القضايا المهمة، مثل المساعدات الإنسانية والتضامن الاجتماعي، وتمكين المرأة ودور التعليم". وتابعت زوجة الرئيس التركي: "ناقشنا بشكل خاص الخطوات التي يمكننا اتخاذها معا من أجل النساء والأطفال، الذين يعانون أكثر من غيرهم من الحرب في جميع أنحاء العالم". واستطردت "لقد ذكرت في لقائي مع لطيفة الدروبي أننا نقف إلى جانب الشعب السوري اليوم كما فعلنا في الماضي، في عملية إعادة بناء سوريا ومداواة جراحها".وفي السياق ذاته، قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع: "الشعب السوري لن ينسى ما قدمته تركيا لسوريا طيلة السنوات الماضية، وأن اليوم هناك علاقات أخوية متميزة بين البلدين ونؤكد على تحويلها إلى شراكة استراتيجية عميقة في كافة المجالات".وأكد أنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية وفقاً لاتفاق فض الاشتباك بين البلدين.وتابع: "العلاقة بين سوريا وتركيا ممتدة عبر التاريخ والجغرافيا وندعو الرئيس أردوغان إلى زيارة سوريا في أقرب فرصة ممكنة".وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، إلى العاصمة التركية أنقرة حيث سيلتقي خلالها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.وتأتي زيارة الشرع إلى تركيا بعد زيارته الرسمية الخارجية الأولى إلى السعودية، ووصل إلى تركيا برفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني في أول زيارة سيلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.
https://sarabic.ae/20250204/الرئاسة-التركية-لا-معلومات-عن-خطط-لبناء-قواعد-عسكرية-تركية-في-سوريا-1097461961.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, رجب طيب أردوغان

أول صورة رسمية لزوجة أحمد الشرع

20:44 GMT 04.02.2025
© AP Photoقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الذي تولى رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الذي تولى رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
© AP Photo
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نشرت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أول صورة واضحة لزوجة الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، خلال زيارته الرسمية إلى تركيا.
وذكرت الرئاسة التركية على صفحتها الرسمية على "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، أن السيدة أمينة أردوغان، زوجة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد التقت بالسيدة لطيفة الدروبي، زوجة أحمد الشرع، التي تقوم بزيارة رسمية لأنقرة.
ونقلت الرئاسة عن أمينة أردوغان: "لقد أتيحت لنا الفرصة للتحدث عن العديد من القضايا المهمة، مثل المساعدات الإنسانية والتضامن الاجتماعي، وتمكين المرأة ودور التعليم".
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
الرئاسة التركية: لا معلومات عن خطط لبناء قواعد عسكرية تركية في سوريا
12:44 GMT
وتابعت زوجة الرئيس التركي: "ناقشنا بشكل خاص الخطوات التي يمكننا اتخاذها معا من أجل النساء والأطفال، الذين يعانون أكثر من غيرهم من الحرب في جميع أنحاء العالم".
واستطردت "لقد ذكرت في لقائي مع لطيفة الدروبي أننا نقف إلى جانب الشعب السوري اليوم كما فعلنا في الماضي، في عملية إعادة بناء سوريا ومداواة جراحها".
وفي السياق ذاته، قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع: "الشعب السوري لن ينسى ما قدمته تركيا لسوريا طيلة السنوات الماضية، وأن اليوم هناك علاقات أخوية متميزة بين البلدين ونؤكد على تحويلها إلى شراكة استراتيجية عميقة في كافة المجالات".
وأكد أنه ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية وفقاً لاتفاق فض الاشتباك بين البلدين.
وتابع: "العلاقة بين سوريا وتركيا ممتدة عبر التاريخ والجغرافيا وندعو الرئيس أردوغان إلى زيارة سوريا في أقرب فرصة ممكنة".
وفي وقت سابق من اليوم، وصل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، إلى العاصمة التركية أنقرة حيث سيلتقي خلالها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وتأتي زيارة الشرع إلى تركيا بعد زيارته الرسمية الخارجية الأولى إلى السعودية، ووصل إلى تركيا برفقة وزير خارجيته أسعد الشيباني في أول زيارة سيلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.
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