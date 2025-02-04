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إعلام: الولايات المتحدة تستأنف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا
إعلام: الولايات المتحدة تستأنف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير غربية، نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة كانت قد علقت إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، لكنها استأنفتها بالفعل. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T07:39+0000
2025-02-04T07:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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أخبار أوكرانيا
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وقالت التقارير: "شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا توقفت لفترة وجيزة في الأيام الأخيرة قبل استئنافها خلال عطلة نهاية الأسبوع".وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن هناك خلافات داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حجم هذه التحويلات من الترسانات الأمريكية.ووفقا للصحيفة، فإنه تم تسهيل مساعدات الأسلحة المقدمة لأوكرانيا من الولايات المتحدة جزئيًا من خلال استخدام سلطة السحب الرئاسية، والتي تسمح للرئيس بنقل الأسلحة والمعدات بسرعة من المخزونات الأمريكية إلى دول أجنبية دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.حذرت موسكو الدول الغربية مرارا وتكرارا من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لا تغير شيئا بل تؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع. وكما أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في هذه المواجهة ليس فقط من خلال إرسال الأصول العسكرية، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد.البنتاغون يكشف حجم المساعدات الأمريكية لكييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصةموسكو تعلق على اعتراف واشنطن بتسليح نظام كييف قبل بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://sarabic.ae/20250109/تقرير-سيتعين-على-الولايات-المتحدة-إنفاق-808-مليار-دولار-في-حال-هزيمة-أوكرانيا-1096635282.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

إعلام: الولايات المتحدة تستأنف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا

07:39 GMT 04.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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أفادت تقارير غربية، نقلا عن مصادر، أن الولايات المتحدة كانت قد علقت إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، لكنها استأنفتها بالفعل.
وقالت التقارير: "شحنات الأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا توقفت لفترة وجيزة في الأيام الأخيرة قبل استئنافها خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وبحسب مصدرين، كانت واشنطن تفكر في البداية في إمكانية قطع الإمدادات العسكرية عن كييف بشكل كامل.

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن هناك خلافات داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حجم هذه التحويلات من الترسانات الأمريكية.

وقالت: "وقف تدفق الأسلحة الأمريكية من شأنه أن يعيق قدرة كييف على القتال، ويضعها في موقف تفاوضي أقل ميزة في محادثات السلام.ولم يتضح بعد ما إذا كانت إدارة ترامب ستعترف رسميًا بتوقف الشحنات واستئنافها لاحقًا".

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ووفقا للصحيفة، فإنه تم تسهيل مساعدات الأسلحة المقدمة لأوكرانيا من الولايات المتحدة جزئيًا من خلال استخدام سلطة السحب الرئاسية، والتي تسمح للرئيس بنقل الأسلحة والمعدات بسرعة من المخزونات الأمريكية إلى دول أجنبية دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.

وأوضحت أنه "منذ أن تولى دونالد ترامب منصبه، لم يتم الإعلان عن أي طرود، ولكن من المعتقد أن الشحنات التي وافق عليها جو بايدن استمرت في التدفق، وسوف تستمر لعدة أشهر بسبب التأخير".

حذرت موسكو الدول الغربية مرارا وتكرارا من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لا تغير شيئا بل تؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع. وكما أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في هذه المواجهة ليس فقط من خلال إرسال الأصول العسكرية، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد.
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