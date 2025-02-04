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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250204/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1097455578.html
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T10:26+0000
2025-02-04T10:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق بوغدانوفكا، فيكتوروفكا، جونشاروفكا، جويفو، دارينو، زازوليفكا، زاوليشينكا، كازاشيا لوكنيا، كوزيتسا، كوباتكين، كوريلوفكا، ليبيديفكا، لوكنيا، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، مارييفكا، ماخنوفكا، ميلوفوي، ميرني، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، بوغريبكي، برافدا، سفيردليكوفو، سوروتشينا القديمة، سودزا، تشيركاسكوي بوريتشنوي ويوجني، وتم صد ثلاثة هجمات مضادة للعدو".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار أكثر من 345 عسكريًا، وتم تدمير دبابتين، ومركبات قتالية مدرعة، وعددا من المدافع، ومنظومة "تونغوسكا" المضادة للطائرات والدفاع الصاروخي".وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 57330 عسكريًا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250204/طائرات-تكتيكية-روسية-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-الأوكرانية---عاجل--1097453679.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك

10:26 GMT 04.02.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورطواقم قوات المدفعية 2إس3 "أكاتسيا" من مجموعة قوات "بريسا"، التابعة للقوات الخاصة "أخمات"، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية
طواقم قوات المدفعية 2إس3 أكاتسيا من مجموعة قوات بريسا، التابعة للقوات الخاصة أخمات، في منطقة مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 345 عسكريا، إضافة إلى معدات عسكرية، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق بوغدانوفكا، فيكتوروفكا، جونشاروفكا، جويفو، دارينو، زازوليفكا، زاوليشينكا، كازاشيا لوكنيا، كوزيتسا، كوباتكين، كوريلوفكا، ليبيديفكا، لوكنيا، مالايا لوكنيا، مارتينوفكا، مارييفكا، ماخنوفكا، ميلوفوي، ميرني، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، بوغريبكي، برافدا، سفيردليكوفو، سوروتشينا القديمة، سودزا، تشيركاسكوي بوريتشنوي ويوجني، وتم صد ثلاثة هجمات مضادة للعدو".

وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة سومي".

وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار أكثر من 345 عسكريًا، وتم تدمير دبابتين، ومركبات قتالية مدرعة، وعددا من المدافع، ومنظومة "تونغوسكا" المضادة للطائرات والدفاع الصاروخي".
وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 57330 عسكريًا".
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية
09:38 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:43 GMT
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