https://sarabic.ae/20250204/طائرات-تكتيكية-روسية-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-الأوكرانية---عاجل--1097453679.html

طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية

طائرات تكتيكية روسية تستهدف البنية التحتية للمطارات العسكرية الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، استهداف قواتها لتجمعات القوات الأوكرانية على جميع خطوط القتال، في 149 منطقة، محققةً إصابات استراتيجية. 04.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-04T09:38+0000

2025-02-04T09:38+0000

2025-02-04T09:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة لروسيا الاتحادية ألحقت أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومحلات الإنتاج ومستودعات تخزين المركبات الجوية دون طيار وقاعدة الوقود للقوات المسلحة الأوكرانية وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 149 منطقة".وأضاف البيان: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وفي مقاطعة زابوروجيه، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 125 عسكريا، وعددا من المدافع، ومركبة قتالية مدرعة".وأردف البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 260 عسكريا ومركبة قتالية مدرعة، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير مستودعين للذخيرة وثلاثة محطات للحرب الإلكترونية".وأشار البيان إلى أن " وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو. واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 140 عسكريًا ودبابة وست مركبات قتالية مدرعة وسيارتين وعددا من المدافع، وتم تدمير مستودع الذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250131/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-نوفوفاسيليفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097339287.html

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