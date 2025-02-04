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الكرملين: العالم أصبح متعدد الأقطاب ولا يمكن تجاهل ذلك
الكرملين: العالم أصبح متعدد الأقطاب ولا يمكن تجاهل ذلك
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن العالم أصبح متعدد الأقطاب، وهذا لا يمكن تجاهله، ولا يزال هناك الكثير من النقاش... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T10:22+0000
2025-02-04T10:28+0000
العالم
روسيا
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فيما يتعلق بالذكرى الثمانين لمؤتمر يالطا، سأل صحفي بيسكوف عما إذا كان عقد "يالطا-2 " ممكنًا، على الرغم من حقيقة أن حلفاء روسيا في الحرب الوطنية العظمى على جوانب مختلفة في الصراع الحالي، ربما تكون هناك ثلاثية جديدة، على سبيل المثال، مع الصين.وتابع: "لقد أصبح العالم متعدد الأقطاب، ولم يعد القطب الواحد قادرًا على ضمان الأمن والاستقرار في العالم. فالتعددية القطبية عامل لا يمكن تجاهله ويجب أخذه في الاعتبار. وبالطبع، لا يزال هناك بالطبع الكثير من المناقشات التي يجب أن تجرى حول التكوين المستقبلي للشؤون العالمية".قال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على قرار الاتحاد الأوروبي زيادة الإنفاق الدفاعي "لقطع التهديد من روسيا": "قرار قصير النظر للغاية وضار لكل أوروبي على الإطلاق".وأضاف: "نرى أن مثل هذا النهج العسكري أصبح مهيمنًا الآن في أوروبا. وتحت ذريعة التهديد العابر القادم من روسيا، يتم تضخيم الإنفاق العسكري والدفاعي. من ناحية أخرى، فإن الزيادة في الإنفاق الدفاعي تضع الاقتصاد الأوروبي بالفعل في حالة من الركود". إعلام: أمريكا تتخلف عن دول "بريكس" في القوة الاقتصاديةدوغين: الإمبريالية متعددة الأقطاب ستحل محل العولمة
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

الكرملين: العالم أصبح متعدد الأقطاب ولا يمكن تجاهل ذلك

10:22 GMT 04.02.2025 (تم التحديث: 10:28 GMT 04.02.2025)
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
© Sputnik . Alexei Maishev
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن العالم أصبح متعدد الأقطاب، وهذا لا يمكن تجاهله، ولا يزال هناك الكثير من النقاش الذي يتعين القيام به بشأن التكوين المستقبلي للشؤون العالمية.
فيما يتعلق بالذكرى الثمانين لمؤتمر يالطا، سأل صحفي بيسكوف عما إذا كان عقد "يالطا-2 " ممكنًا، على الرغم من حقيقة أن حلفاء روسيا في الحرب الوطنية العظمى على جوانب مختلفة في الصراع الحالي، ربما تكون هناك ثلاثية جديدة، على سبيل المثال، مع الصين.

أجاب بيسكوف: "العالم يتغير، وبطبيعة الحال، هناك المزيد والمزيد من مراكز القوى في العالم، سواء من الناحية الاقتصادية أو العسكرية أو الأمنية".

وتابع: "لقد أصبح العالم متعدد الأقطاب، ولم يعد القطب الواحد قادرًا على ضمان الأمن والاستقرار في العالم. فالتعددية القطبية عامل لا يمكن تجاهله ويجب أخذه في الاعتبار. وبالطبع، لا يزال هناك بالطبع الكثير من المناقشات التي يجب أن تجرى حول التكوين المستقبلي للشؤون العالمية".
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قال بيسكوف للصحفيين، تعليقًا على قرار الاتحاد الأوروبي زيادة الإنفاق الدفاعي "لقطع التهديد من روسيا": "قرار قصير النظر للغاية وضار لكل أوروبي على الإطلاق".
وأضاف: "نرى أن مثل هذا النهج العسكري أصبح مهيمنًا الآن في أوروبا. وتحت ذريعة التهديد العابر القادم من روسيا، يتم تضخيم الإنفاق العسكري والدفاعي. من ناحية أخرى، فإن الزيادة في الإنفاق الدفاعي تضع الاقتصاد الأوروبي بالفعل في حالة من الركود".
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:43 GMT
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