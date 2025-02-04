https://sarabic.ae/20250204/الكرملين-الولايات-المتحدة-تواصل-توريد-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1097454927.html
الكرملين: الولايات المتحدة تواصل توريد الأسلحة إلى أوكرانيا
الكرملين: الولايات المتحدة تواصل توريد الأسلحة إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تواصل توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، ولم يعلن أحد عن تعليقها،... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T10:02+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين: "من الواضح أن عمليات التسليم (من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا) مستمرة. في الواقع، لم يعلن أحد عن وقف تسليم الأسلحة، وبالتالي فإن عمليات التسليم هذه مستمرة".وتابع: "حسنًا، أعتقد، لتسمية الأشياء بأسمائها الصحيحة، إنه اقتراح لشراء المساعدات، أي عدم الاستمرار في تقديمها على أساس منحة أو غير ذلك، ولكن على وجه التحديد لتقديمها على أساس تجاري".وقال ترامب إنه تم تحقيق "تقدم كبير" في حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا.وذكرت وسائل إعلام أن إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا استؤنفت بعد توقف قصير.حذرت موسكو الدول الغربية مرارا وتكرارا من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لا تغير شيئا بل تؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع. وكما أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في هذه المواجهة ليس فقط من خلال إرسال الأصول العسكرية، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد.تقرير: سيتعين على الولايات المتحدة إنفاق 808 مليار دولار في حال هزيمة أوكرانياالبنتاغون يكشف حجم المساعدات الأمريكية لكييف منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة
https://sarabic.ae/20250204/إعلام-الولايات-المتحدة-تستأنف-إمدادات-الأسلحة-لأوكرانيا-1097450112.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: الولايات المتحدة تواصل توريد الأسلحة إلى أوكرانيا
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تواصل توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، ولم يعلن أحد عن تعليقها، وبالتالي فإن هذه العملية مستمرة.
وقال بيسكوف للصحفيين: "من الواضح أن عمليات التسليم (من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا) مستمرة. في الواقع، لم يعلن أحد عن وقف تسليم الأسلحة، وبالتالي فإن عمليات التسليم هذه مستمرة".
وأضاف بيسكوف للصحفيين تعليقا على تصريح ترامب بشأن استعداده لمواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا إذا منحت كييف واشنطن إمكانية الوصول إلى مواردها الأرضية النادرة: "من الأفضل بالطبع عدم تقديم المساعدة (لأوكرانيا) على الإطلاق وبالتالي المساهمة في إنهاء الصراع".
وتابع: "حسنًا، أعتقد، لتسمية الأشياء بأسمائها الصحيحة، إنه اقتراح لشراء المساعدات، أي عدم الاستمرار في تقديمها على أساس منحة أو غير ذلك، ولكن على وجه التحديد لتقديمها على أساس تجاري".
وأجاب بيسكوف ردا على سؤال من الصحافيين حول تصريح ترامب بشأن التقدم المحرز في قضية أوكرانيا: "ليس لدينا ما نضيفه إلى ما قلناه بشأن هذا الموضوع مرات عديدة من قبل".
وقال ترامب إنه تم تحقيق "تقدم كبير" في حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا.
وذكرت وسائل إعلام أن إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا استؤنفت بعد توقف قصير.
وفي وقت سابق، أثارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسألة ضرورة مراجعة شروط الدعم الغربي لكييف، مشيرة إلى المساهمة غير المتناسبة للولايات المتحدة مقارنة بحلفائها الأوروبيين.
حذرت موسكو الدول الغربية مرارا وتكرارا من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا لا تغير شيئا بل تؤدي فقط إلى إطالة أمد الصراع. وكما أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في هذه المواجهة ليس فقط من خلال إرسال الأصول العسكرية، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد.