https://sarabic.ae/20250204/تقرير-أمريكي-إسكندر-1000-يشكل-تهديدا-لدول-الناتو-1097459064.html
تقرير أمريكي: "إسكندر-1000" يشكل تهديدا لدول الناتو
تقرير أمريكي: "إسكندر-1000" يشكل تهديدا لدول الناتو
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير أمريكية، بأن منظومة صواريخ "إسكندر-1000" الروسية تشكل تهديدا للدول الغربية بسبب ميزاتها المثيرة للإعجاب. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T11:56+0000
2025-02-04T11:56+0000
2025-02-04T11:56+0000
روسيا
العالم
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وقالت التقارير: "تتميز منظومة صواريخ "إسكندر-1000" بزيادة شحنة الوقود الصلب، ومحرك جديد، وأنظمة تحكم وتوجيه طيران محسنة".وأضافت التقارير أن "هذا الصاروخ يبدو مثاليا لإسقاط الطائرة العسكرية المشهورة من طراز "إف-16".وتابعت صحيفة "ناشيونال إنترست": "يستمد "إسكندر-1000" اسمه من حقيقة أن مداه يصل إلى 1000 كيلومتر (نحو 621 ميلاً). والنظام نفسه هو تطور من نظام "إسكندر-إم" الذي خدم لفترة طويلة. ويزعم الروس أنه بالإضافة إلى مداه الأطول، فإن "إسكندر-1000" الجديد أكثر دقة أيضًا".قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن تعديلات منظومة صواريخ "إسكندر" هي نظائر روسية لجميع تعديلات صواريخ "أتاكمز" الثلاثة.صواريخ "إسكندر" الروسية تستهدف منظومة "هيمارس"... فيديومنظومة "إسكندر-ام" الروسية تدمر ورشتين لإصلاح المدرعات في خاركوف
https://sarabic.ae/20241123/مشاهد-لقيام-منظومة-إسكندر-الروسية-بتدمير-مقاتلة-أوكرانية-من-طراز-ميغ-29-فيديو--1095115263.html
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روسيا, العالم
تقرير أمريكي: "إسكندر-1000" يشكل تهديدا لدول الناتو
أفادت تقارير أمريكية، بأن منظومة صواريخ "إسكندر-1000" الروسية تشكل تهديدا للدول الغربية بسبب ميزاتها المثيرة للإعجاب.
وقالت التقارير: "تتميز منظومة صواريخ "إسكندر-1000" بزيادة شحنة الوقود الصلب، ومحرك جديد، وأنظمة تحكم وتوجيه طيران محسنة".
يشار إلى أن المنظومة الصاروخية أثبتت فاعليتها في منطقة العمليات الخاصة. وبفضل مدى مقذوفاتها، فإن هذا السلاح قادر على ضرب أهداف في عمق أراضي حلف شمال الأطلسي.
وأضافت التقارير أن "هذا الصاروخ يبدو مثاليا لإسقاط الطائرة العسكرية المشهورة من طراز "إف-16".
23 نوفمبر 2024, 14:09 GMT
وتابعت صحيفة "ناشيونال إنترست": "يستمد "إسكندر-1000" اسمه من حقيقة أن مداه يصل إلى 1000 كيلومتر (نحو 621 ميلاً). والنظام نفسه هو تطور من نظام "إسكندر-إم" الذي خدم لفترة طويلة. ويزعم الروس أنه بالإضافة إلى مداه الأطول، فإن "إسكندر-1000" الجديد أكثر دقة أيضًا".
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن تعديلات منظومة صواريخ "إسكندر" هي نظائر روسية لجميع تعديلات صواريخ "أتاكمز" الثلاثة.