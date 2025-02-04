https://sarabic.ae/20250204/خبير-ألماني-يكشف-السبب-الحقيقي-لرفض-أمريكا-للسلام-في-أوكرانيا-1097473497.html

خبير ألماني يكشف السبب الحقيقي لرفض أمريكا السلام في أوكرانيا

خبير ألماني يكشف السبب الحقيقي لرفض أمريكا السلام في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد البروفيسور الألماني، برنارد وولف، بأن أمريكا وبدعم من بريطانيا قررت عدم قبول معاهدة السلام بشأن أوكرانيا في عام 2022. 04.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-04T16:38+0000

2025-02-04T16:38+0000

2025-02-04T16:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار ألمانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/04/1097473342_0:0:1008:568_1920x0_80_0_0_a8630564b063067a7d5ddb92bad30c21.png

وقال وولف لوكالة "سبوتنيك": "لقد كان بمثابة كابوس بالنسبة لأمريكا أن تقترب أوروبا وروسيا من بعضهما البعض، سواء على المستوى الاقتصادي أو ربما السياسي، وفي مرحلة ما تقرر الولايات المتحدة أنه يجب وقف هذا الأمر".وتابع: "علينا أن نمنع الاتصالات بين ألمانيا وروسيا، وقد قدمت أوكرانيا هذه الذريعة المرغوبة لإلحاق الأذى بروسيا، وكان هذا هو الهدف المعلن للولايات المتحدة".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022. وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

https://sarabic.ae/20250204/الكرملين-الولايات-المتحدة-تواصل-توريد-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1097454927.html

https://sarabic.ae/20250204/مسيرة-روسية-تتسلل-إلى-داخل-نفق-أوكراني-وتدمره-في-مقاطعة-خاركوف-فيديو-1097467634.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار ألمانيا