خبير ألماني يكشف السبب الحقيقي لرفض أمريكا السلام في أوكرانيا

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المقهى الثقافي
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الإنسان والثقافة
الذكرى ال81 لفك الحصارعن مدينة ليننغراد بشكل كامل خلال الحرب الوطنية العظمى
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:33 GMT
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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مرايا العلوم
الإنسان الطائر والذكاء الاصطناعي المارق القادر على الاستنساخ الذاتي
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لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
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شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
أرسنال يدك شباك السيتي بخماسية وصدارة ريال مدريد مهددة
10:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: إيران تهدد بأن أي محاولة لضرب أراضيها سيجر المنطقة برمتها إلى حرب طويلة
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لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
11:03 GMT
57 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
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12:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
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13:03 GMT
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ملفات ساخنة
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250204/خبير-ألماني-يكشف-السبب-الحقيقي-لرفض-أمريكا-للسلام-في-أوكرانيا-1097473497.html
خبير ألماني يكشف السبب الحقيقي لرفض أمريكا السلام في أوكرانيا
خبير ألماني يكشف السبب الحقيقي لرفض أمريكا السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد البروفيسور الألماني، برنارد وولف، بأن أمريكا وبدعم من بريطانيا قررت عدم قبول معاهدة السلام بشأن أوكرانيا في عام 2022. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T16:38+0000
2025-02-04T16:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار ألمانيا
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وقال وولف لوكالة "سبوتنيك": "لقد كان بمثابة كابوس بالنسبة لأمريكا أن تقترب أوروبا وروسيا من بعضهما البعض، سواء على المستوى الاقتصادي أو ربما السياسي، وفي مرحلة ما تقرر الولايات المتحدة أنه يجب وقف هذا الأمر".وتابع: "علينا أن نمنع الاتصالات بين ألمانيا وروسيا، وقد قدمت أوكرانيا هذه الذريعة المرغوبة لإلحاق الأذى بروسيا، وكان هذا هو الهدف المعلن للولايات المتحدة".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022. وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20250204/الكرملين-الولايات-المتحدة-تواصل-توريد-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1097454927.html
https://sarabic.ae/20250204/مسيرة-روسية-تتسلل-إلى-داخل-نفق-أوكراني-وتدمره-في-مقاطعة-خاركوف-فيديو-1097467634.html
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روسيا, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار ألمانيا

خبير ألماني يكشف السبب الحقيقي لرفض أمريكا السلام في أوكرانيا

16:38 GMT 04.02.2025
© Sputnik البروفيسور الألماني، برنارد وولف
 البروفيسور الألماني، برنارد وولف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
© Sputnik
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حصري
أفاد البروفيسور الألماني، برنارد وولف، بأن أمريكا وبدعم من بريطانيا قررت عدم قبول معاهدة السلام بشأن أوكرانيا في عام 2022.
وقال وولف لوكالة "سبوتنيك": "لقد كان بمثابة كابوس بالنسبة لأمريكا أن تقترب أوروبا وروسيا من بعضهما البعض، سواء على المستوى الاقتصادي أو ربما السياسي، وفي مرحلة ما تقرر الولايات المتحدة أنه يجب وقف هذا الأمر".
وتابع: "علينا أن نمنع الاتصالات بين ألمانيا وروسيا، وقد قدمت أوكرانيا هذه الذريعة المرغوبة لإلحاق الأذى بروسيا، وكان هذا هو الهدف المعلن للولايات المتحدة".
الكرملين، موسكو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
الكرملين: الولايات المتحدة تواصل توريد الأسلحة إلى أوكرانيا
10:02 GMT
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
مسيرة روسية تتسلل داخل نفق أوكراني وتدمره في مقاطعة خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرة روسية تتسلل إلى داخل نفق أوكراني وتدمره في مقاطعة خاركوف... فيديو
14:27 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMT
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