https://sarabic.ae/20250204/خبير-ألماني-يكشف-السبب-الحقيقي-لرفض-أمريكا-للسلام-في-أوكرانيا-1097473497.html
خبير ألماني يكشف السبب الحقيقي لرفض أمريكا السلام في أوكرانيا
خبير ألماني يكشف السبب الحقيقي لرفض أمريكا السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد البروفيسور الألماني، برنارد وولف، بأن أمريكا وبدعم من بريطانيا قررت عدم قبول معاهدة السلام بشأن أوكرانيا في عام 2022. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T16:38+0000
2025-02-04T16:38+0000
2025-02-04T16:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار ألمانيا
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وقال وولف لوكالة "سبوتنيك": "لقد كان بمثابة كابوس بالنسبة لأمريكا أن تقترب أوروبا وروسيا من بعضهما البعض، سواء على المستوى الاقتصادي أو ربما السياسي، وفي مرحلة ما تقرر الولايات المتحدة أنه يجب وقف هذا الأمر".وتابع: "علينا أن نمنع الاتصالات بين ألمانيا وروسيا، وقد قدمت أوكرانيا هذه الذريعة المرغوبة لإلحاق الأذى بروسيا، وكان هذا هو الهدف المعلن للولايات المتحدة".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022. وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار ألمانيا
خبير ألماني يكشف السبب الحقيقي لرفض أمريكا السلام في أوكرانيا
حصري
أفاد البروفيسور الألماني، برنارد وولف، بأن أمريكا وبدعم من بريطانيا قررت عدم قبول معاهدة السلام بشأن أوكرانيا في عام 2022.
وقال وولف لوكالة "سبوتنيك
": "لقد كان بمثابة كابوس بالنسبة لأمريكا أن تقترب أوروبا وروسيا من بعضهما البعض، سواء على المستوى الاقتصادي أو ربما السياسي، وفي مرحلة ما تقرر الولايات المتحدة أنه يجب وقف هذا الأمر".
وتابع: "علينا أن نمنع الاتصالات بين ألمانيا وروسيا، وقد قدمت أوكرانيا هذه الذريعة المرغوبة لإلحاق الأذى بروسيا، وكان هذا هو الهدف المعلن للولايات المتحدة".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى
، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.