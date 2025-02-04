https://sarabic.ae/20250204/مسيرة-روسية-تتسلل-إلى-داخل-نفق-أوكراني-وتدمره-في-مقاطعة-خاركوف-فيديو-1097467634.html
مسيرة روسية تتسلل إلى داخل نفق أوكراني وتدمره في مقاطعة خاركوف... فيديو
مسيرة روسية تتسلل إلى داخل نفق أوكراني وتدمره في مقاطعة خاركوف... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لمسيرة روسية وهي تتسلل إلى داخل نفق تابع للقوات المسلحة الأوكرانية وتقوم بتدميره في مقاطعة خاركوف. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T14:27+0000
2025-02-04T14:27+0000
2025-02-04T14:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن "أطقم وحدات قوات مجموعة "الشمال" أطلقت طائرة مسيرة مزودة بنظام الواقع الافتراضي (FPV)، داخل نفق للقوات المسلحة الأوكرانية، وقامت بتدميره في مقاطعة خاركوف".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 345 عسكريا، إضافة إلى معدات عسكرية، خلال الـ24 الساعة الماضية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250204/طائرات-تكتيكية-روسية-تستهدف-البنية-التحتية-للمطارات-العسكرية-الأوكرانية---عاجل--1097453679.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مسيرة روسية تتسلل إلى داخل نفق أوكراني وتدمره في مقاطعة خاركوف... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لمسيرة روسية وهي تتسلل إلى داخل نفق تابع للقوات المسلحة الأوكرانية وتقوم بتدميره في مقاطعة خاركوف.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن "أطقم وحدات قوات مجموعة "الشمال" أطلقت طائرة مسيرة مزودة بنظام الواقع الافتراضي (FPV)، داخل نفق للقوات المسلحة الأوكرانية، وقامت بتدميره في مقاطعة خاركوف".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 345 عسكريا
، إضافة إلى معدات عسكرية، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.