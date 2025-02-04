https://sarabic.ae/20250204/خبير-في-الشأن-الروسي-لا-ثقة-في-زيلينسكي-وأوكرانيا-فاشلة-على-الصعيد-العالمي-1097451607.html

خبير في الشأن الروسي: لا ثقة في زيلينسكي وأوكرانيا فاشلة على الصعيد العالمي

خبير في الشأن الروسي: لا ثقة في زيلينسكي وأوكرانيا فاشلة على الصعيد العالمي

سبوتنيك عربي

أكد الباحث السياسي المتخصص في الشأن الروسي الدكتور عمار قناة، أنّ "ما ذكره المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، حول الوضع القانوني في أوكرانيا قد سبق أن أشار... 04.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-04T08:31+0000

2025-02-04T08:31+0000

2025-02-04T08:31+0000

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_64e3a004a71f75c09315b0217964e3ac.jpg

وقال قناة، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إنّ "بوتين تحدث عن فقدان الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي لشرعيته السياسية منذ مايو/ أيار الماضي"، مشيراً إلى أنّ "الوضع في أوكرانيا يتسم بعدم وجود ثقة قانونية أو سياسية بشخص زيلينسكي، وهي مسألة حساسة تشبه التجربة المريرة التي عاشتها روسيا في تعاملها مع اتفاقيات مينسك".وأشار إلى أنّ "الرد الأمريكي، وخاصة من وزارة الخارجية الأمريكية، كان داعماً للضغط على زيلينسكي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت، وهو ما يعكس تزايد عدم الاستقرار السياسي في الداخل الأوكراني".وذكر أنّ "الطرف الأمريكي يتجاوب مع هذه الدعوات، ويؤكد على ضرورة إجراء انتخابات قبل بداية العام الجديد، إلا أن الحوار المفتوح مع زيلينسكي لا يعدو كونه محاولات تفاوضية غير واضحة".وفي سياق متصل، أشار الباحث المتخصص في الشأن الروسي إلى "وجود ارتباك واضح داخل السياسة الأمريكية، بالإضافة إلى حالة من الضياع في المواقف الأوروبية".وتابع: "روسيا مستعدة للتفاوض، لكنها لن تقدم أي تنازلات بشأن الأقاليم التي استعادتها"، مشيراً إلى أنّ "روسيا لا تبحث عن حلول جزئية بل تسعى إلى حل جذري يتسم بالعدالة والاحترام الكامل لسيادتها".وأكد أنّ "ما يحدث في أوكرانيا لا يتعلق بالشعب الأوكراني بقدر ما هو صراع بين القوى الكبرى، حيث تعتبر أوكرانيا مجرد أداة تُستخدم ضد روسيا".وأضاف أنّ "الناتو لطالما كان طرفاً وأداة في هذا الصراع، نتيجة للسياسات الاستراتيجية الخاطئة التي أنتهجها منذ بداية الأزمة، معتمداً على الحل العسكري الذي لم يحقق نتائج ملموسة".وأوضح أنّ "الدعم العسكري الذي قدمته الدول الغربية لأوكرانيا – بما في ذلك الأسلحة، الخبرات العسكرية، الأقمار الصناعية، والعمليات الاستخباراتية – لم يجد نفعاً"، لافتاً إلى أنّ "تصريحات الناتو تأتي متناقضة في ظل فشل هذه السياسات".وتابع قائلاً: "ما يحصل اليوم هو دليل على الإفلاس السياسي الذي يعيشه الغرب"، مشيراً إلى أنّ "الدعم المستمر لزيلينسكي من قبل الناتو يثير تساؤلات حول جدوى هذا الدعم في الوقت الذي تشهد فيه أوكرانيا تدهوراً مستمراً".كما أشار ضيف "سبوتنيك" إلى أنّ "هناك تبايناً في المواقف داخل الولايات المتحدة الأمريكية حول كيفية معالجة الصراع، خاصةً فيما يتعلق بالمقترحات التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف هذا الصراع".وقال عمار قناة إن "خطة ترامب تتعارض مع مصالح العديد من المؤسسات الأمريكية، على رأسها البنتاغون، الذي يُعتبر المستفيد الأول من استمرار الأزمة الأوكرانية".ووصف قناة أوكرانيا بالـ "دولة الفاشلة" على الصعيدين السياسي والاجتماعي"، مشيراً إلى أنّ "أوكرانيا لا تعيش سوى حالة من التدهور في مختلف المجالات، ما يجعلها نموذجاً فاشلاً على الصعيد الدولي".

https://sarabic.ae/20250125/سلوفاكيا-تتهم-زيلينكسي-بالتدخل-في-شؤونها-الداخلية-1097149525.html

https://sarabic.ae/20250203/ترامب-يعلن-عن-تقدم-كبير-في-حل-الصراع-بين-روسيا-وأوكرانيا-1097443105.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, حصري