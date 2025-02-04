https://sarabic.ae/20250204/غضب-تونسي-من-تصريحات-وزير-الخارجية-البريطاني-بشأن-توطين-المهاجرين-1097452287.html

غضب تونسي من تصريحات وزير الخارجية البريطاني بشأن توطين المهاجرين

غضب تونسي من تصريحات وزير الخارجية البريطاني بشأن توطين المهاجرين

سبوتنيك عربي

أشعلت تصريحات لوزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، عقب زيارته إلى تونس الأسبوع الماضي، سجالا محتدما في البلاد، بعد أن أعلن عن تخصيص مبالغ مالية لتونس لفائدة... 04.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-04T09:01+0000

2025-02-04T09:01+0000

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ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن وزير الخارجية، ديفيد لامي، أن المملكة المتحدة أعلنت عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني (ما يعادل 6.2 ملايين دولار أميركي) من التمويل الإضافي لبرامج تعليم المهاجرين المحتملين في تونس، قصد التخفيض من رحلاتهم غير النظامية إلى الشواطئ الأوروبية.وخلفت هذه التصريحات جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية في تونس، وأثارت المخاوف من تحويل البلاد إلى "حارس لحدود أوروبا" وإلى موطن للمهاجرين غير النظاميين الذين يتخذونها كمنطقة عبور إلى سواحل إيطاليا ومن ثمة إلى بقية الدول الأوروبية.واستنكرت حركة النضال الوطني، في بيان تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، موقف السلطات البريطانية التي قالت إنها: "تسعى إلى الضغط على تونس لفرض التوطين في بلادنا خاصة وهي التي كانت وراء جريمة اغتصاب فلسطين وتوطين الصهاينة فيها".وشيدت الحركة بموقف الرئيس قيس سعيّد الثابت والرافض لأن تكون تونس ممرا أو مقرا لتوطين المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد.ضغوطات لتوطين المهاجرينوفي تعليق لـ "سبوتنيك"، أكد عضو اللجنة المركزية المسؤول عن العلاقات الخارجية والهجرة بحركة النضال الوطني نجيب سليم، وجود ضغوطات كبيرة تمارسها قوى أوروبية وعلى رأسها بريطانيا على تونس للقبول بأن تصبح دولة مقر للمهاجرين غير النظاميين وليست منطقة عبور فقط.وأضاف: "هؤلاء المهاجرين هم أيضا ضحايا للاتجار بالبشر وللقوى الاستعمارية الأوروبية التي استنزفت ثروات بلدانهم وجعلتهم يعيشون حياة الفقر والعوز والحروب وهو ما أجبرهم على الهجرة".وقال سليم إن الحركة حذّرت رئيس الدولة قيس سعيد من وجود مخطط استعماري يهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية لتونس، مشيرا إلى أن الضغوطات الغربية التي تُمارس على بلاده ترتقي إلى مستوى التهديد بالحصار، مضيفا: "هذه السياسة ليست غريبة على الدول الغربية التي تمارس سياسة الحصار على كل الدول التي حاولت الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية".قانون لترحيل المهاجرين أو المرور نحو الاستفتاءوأطلقت حركة النضال الوطني عريضة وجهتها إلى رئيس الجمهورية تضمنت جملة من المطالب، وعلى رأسها سن قانون ينظم ترحيل المهاجرين غير النظاميين من تونس إلى بلدانهم الأصلية أو تمرير المسألة على الاستفتاء الشعبي.وفي الإطار قال نجيب سليم عضو الحركة المسؤول عن العلاقات الخارجية والهجرة: "جزء من هؤلاء المهاجرين عادوا بالفعل إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية، وقد بات من الضروري اليوم أن يسن مجلس نواب الشعب قانونا لتنظيم عودة بقية المهاجرين إلى مواطنهم الأصلية".وقال سليم إن المقترح الذي قدمته بالفعل مجموعة من النواب إلى مكتب البرلمان يتضمن ترتيبات الترحيل الفوري الذي تشرف عليه السلطات التونسية مع توفير كافة الظروف الإنسانية للمهاجرين واعلامهم بالترحيل قبل فترة وتوفير إقامة إنسانية لهم إلى حين ترحيلهم إلى بلدانهم.وأضاف: "إذا تواصل الجدل بشأن فحوى هذا المقترح وفشل البرلمان في تمريره فإن حركة النضال الوطني ستطالب رئيس الجمهورية بعرض هذا الملف على الاستفتاء الشعبي ليقول الشعب كلمته، خاصة وهو الذي طالب بمختلف أطيافه بترحيل المهاجرين غير النظاميين".وشدد سليم على أن "مسألة توطين المهاجرين في تونس ليست مخططا بريئا خاصة وأن تجارب الماضي أثبتت وجود مخططات لاجتثاث شعوب من مواطنها، على غرار أمريكا التي قامت على أساس الهجرة من أوروبا قبل أن تنتزع أراضي الشعوب الأصلية".وأشار المتحدث إلى أن أعداد المهاجرين غير النظاميين في تونس باتت تعد بالآلاف وأن السلطات التونسية نفسها لم تعد قادرة على إحصائهم في ظل تسرب أعداد كبيرة منهم بطرق سرية إلى الأراضي التونسية عبر الحدود.وقال إن محافظة صفاقس لوحدها تؤوي حوالي 50 ألف مهاجر ينتشرون في القرى وتحت أشجار الزياتين وفي أراضي الأهالي.الهجرة ليست قضية تونسية بحتةويرى المتحدث الرسمي باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أن زيارات المسؤولين الأوروبيين باتت محل جدل كبير خاصة بالنسبة لبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.وقال النابتي: "إن هذه الدول تصر على حصر معالجة أزمة الهجرة غير النظامية في بلادنا في حين أن تونس لم تنتج هذه الأزمة على اعتبار أن المهاجرين الأفارقة هم مهاجرون من جنوب الصحراء ومن وسط أفريقيا الذين فقرهم الاتحاد الأوروبي وهمشهم وساهم في تعطيل التنمية في بلدانهم".وانتقد النابتي توجّه الدول الأوروبية إلى تونس التي قال إنها الحلقة الأخيرة في ملف الهجرة باعتبارها نقطة عبور، عوض أن تتجه إلى بلدان المنشأ لهذه الهجرات وأن تعالج مشاكل التنمية فيها التي كانت سببا فيها.وتساءل: "إذا كان لبريطانيا أو غيرها الإمكانات المالية لتعليم المهاجرين والتحسين من مهاراتهم حتى يصبحوا يدا عاملة مؤهلة لدخول سوق الشغل، فلماذا لا تنفق هذه الأموال على تعليم الأفارقة في بلدانهم الأصلية وتثبيتهم في مواطنهم؟".ويرى النابتي أن إصرار بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي على فرض مقاربتهم على تونس أصبح محل تساؤل بشأن خلفيات هذه المقاربات التي تعتمدها هذه الدول في وقف نزيف الهجرة.والخميس الماضي، صوّت مكتب مجلس نواب الشعب، بعدم إحالة مقترح قانون تنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى اللجنة المختصة، من أجل توسيع الحوار بشأن إمكانيات تطبيقه.

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