https://sarabic.ae/20250126/تقلص-بنسبة-84--ما-الذي-يخفيه-تراجع-عدد-المهاجرين-غير-النظاميين-في-تونس-1097185560.html

تقلص بنسبة 84 %.. ما الذي يخفيه تراجع عدد المهاجرين غير النظاميين في تونس؟

تقلص بنسبة 84 %.. ما الذي يخفيه تراجع عدد المهاجرين غير النظاميين في تونس؟

سبوتنيك عربي

رغم فشله في المرّة الأولى وخوضه تجربة السّجن المُرّة، لم يتخلَ الشّاب التّونسي أيمن (27 سنة) عن حلم الهجرة إلى إيطاليا طمعا في تحسين وضعه المعيشي وإعالة عائلته... 26.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-26T20:24+0000

2025-01-26T20:24+0000

2025-01-26T20:24+0000

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"أيمن" ليس اسما حقيقيا، فهو مثل المئات من المهاجرين غير النّظاميين أو الحالمين بعبور البحر عبر المسالك غير القانونيّة لا يمكنه أن يتحدّث بهويّة مكشوفة لوسائل الإعلام عن مخطط الهجرة وإلّا كان مصيره السّجن."لن أتخلى عن حلمي وإن كانت الرحلة الأخيرة"بدأ "أيمن" وهو أصيل منطقة حي التّضامن أكبر الأحياء الشعبيّة في العاصمة التّونسية حديثه لـ "سبوتنيك" بنبرة هادئة ولكنّها مثقلة بمرارة الواقع المعيشي القاسي: "حياتي هنا أصبحت لا تُطاق. درست علوم الاقتصاد في الجامعة التونسية ثم تهاوت أحلامي ببناء مستقبل مشرق يعوّضني سنوات الجهد والمشقّة لتحصيل أعلى الدّرجات العلميّة ويعوّض عائلتي فترات الحرمان والفقر والخصاصة بعد أن عصفت بي البطالة".يقول أيمن إن شهادته الجامعية لا تعدو كونها ديكورا تزيّن به والدته جدران بيتهم المتواضع، مشيرا إلى أن جميع محاولاته في الحصول على وظيفة لائقة باءت بالفشل، وأنه سئم العمل بأجور زهيدة في أشغال البناء والطلاء وفي مصانع النسيج والجلود وخدمات التوصيل.في رحلته الأولى إلى إيطاليا قبل ثلاث سنوات، غادر الشاب التونسي موطنه وهو يحمل في قلبه حزنا وأملا يتصارعان؛ حزنا على دموع أمه التي كانت تنهمر كلّما فتح لها موضوع الهجرة، وأملا في تحقيق حلمه بتحسين وضعهم المعيشي والقطع مع سنوات الاستغلال الاقتصادي.يقول عن تلك الليلة: "كانت من أكثر اللحظات رعبا في حياتي. كنا نحو 50 مهاجرا بيننا أشخاص من جنوب الصحراء الأفريقية وأطفال لا تتجاوز أعمارهم الخمسة عشر سنة. تصطدم أجسادنا ببعضها كلما ارتفعت أمواج البحر على جانبي القارب فتتعالى صرخات بعضنا وتسكن أحيانا. كنت أواجه مخاوفي باستحضار مشاهد من الحياة التي انتظرتها بفارغ الصبر. كنت أتخيل شوارع إيطاليا، أعمل صباحا ومساء وأرسل المال إلى والدتي لتؤمّن به دراسة إخوتي وتكفل مصاريف علاج أبي المقعد".توقف الحلم عندما باغتت أيمن ومرافقيه أضواء خفر السواحل التونسي الذين علموا بمخطط الرحلة من المخبرين بعد نحو ساعة من مغادرتهم محافظة صفاقس الساحلية التي تعد أكبر نقاط انطلاق عمليات الهجرة غير النظامية في تونس.دخل أيمن السجن للمرة الأولى في حياته، وخبر النوم على الأسرّة الحديدية ورطوبة الغرف الباردة وطعام السجن الذي أجبر نفسه على تناوله هربا من براثن الجوع.يقول: "أمضيت شهريّن في السجن وأطلق سراحي بفضل حسن السلوك وربما لضيق الغرف التي لم تعد قادرة على استقبال المزيد من المعتقلين. لم تكن الفاتورة التي دفعتها قانونية فقط بل أيضا مادية. لقد شعرت بالخجل من عائلتي التي كبدتها عبئا إضافيا وأنا التي وعدتها بمستقبل أفضل".ورغم كلّ ما مرّ به، لا يزال أيمن مصرا على المحاولة رغم التشديدات الأمنية المضاعفة على السواحل. وهو بصدد جمع المال استعدادا لتكرار التجربة مع قارب أفضل ومع شبكة تهريب أكثر احترافية.يقول: "لقد باتت الرحلة أغلى ثمنا، فالمهرّبون يطلبون ما لا يقل عن 10 آلاف دينار (ما يعادل 3 آلاف دولار) للفرد الواحد بسبب الحراسة المشددة. لكنني سأدفع لأنني لا أمتلك خيارا أفضل وسأكرر المحاولة حتى وإن كانت رحلتي الأخيرة".تقلص في عدد المهاجرين غير النظاميينوباتت السلطات في تونس تفرض إجراءات مشددة غير مسبوقة على سواحلها في إطار مسارات التعاون مع الاتحاد الأوروبي واتفاقيات الشراكة بشأن الهجرة غير النظامية، وفي مقدمتها "مذكرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التي وقعها الجانبان في 16 يوليو/ تموز الماضي، والتي تفرض على تونس الالتزام بمنع تدفق المهاجرين إلى السواحل الإيطالية مقابل تلقي تمويلات ودعم تقني من الجانب الأوروبي.وأدت هذه المقاربة بالفعل إلى تقليص عمليات الاجتياز، حيث كشفت تصريحات لمسؤولين إيطاليين أن أعداد المهاجرين تقلّصت بنسبة 60% خلال سنة 2024 مقارنة بالسنة التي قلبها بفضل تعاون تونس وليبيا.وتتزامن هذه التصريحات مع تأكيد المدير المركزي بالتفقدية العامة للحرس الوطني ورئيس لجنة الهجرة غير النظامية العميد خالد جراد، تسجيل نقص في قدوم المهاجرين غير النظاميين نحو تونس بنسبة 84%، في ظل عمليات الصد بريا وبحريا.وأكد المسؤول التونسي خلال حضوره يوما دراسيا بالبرلمان خصص لمناقشة موضوع الهجرة غير النظامية، أن "المجهودات الاستثنائية قد أدت إلى التقليص في عدد المهاجرين غير النظاميين العابرين إلى الفضاء الأوروبي عبر تونس من 97667 سنة 2023 إلى 19245 سنة 2024".ويرى رئيس المكتب السياسي لحزب مسار 25 يوليو عبد الرزاق الخلولي، في تعليق لـ "سبوتنيك"، أن النتائج التي حققتها تونس تؤشّر لبداية حلّ أزمة الهجرة غير النظامية والقطع مع مشاهد جحافل المهاجرين القادمين من الصحراء الأفريقية.ويفسّر الخلولي هذا التقلص بتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود وبنجاح برنامج العودة الطوعية. حيث أمّنت تونس عودة الطوعية 7250 مهاجرًا غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية مع نهاية سنة 2024.ويرى الخلولي أن هذا التقلص يعكس أيضا اقتناعا من المهاجرين بأن تونس لا يمكن أن تكون بلد توطين أو عبور للمهاجرين غير النظاميين، مضيفا: "من المهم التركيز في المرحلة القادمة على توفير الإمكانات المادية واللوجستية لترحيل المهاجرين المتواجدين على الأراضي التونسية بطرق غير نظامية".وحول الانتقادات الحقوقية التي تواجهها السلطات التونسية في هذا الجانب، شدد الخلولي على أن تونس من أكثر الدول التي المقاربة الشاملة التي تأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني والحقوقي والأمني وتحفظ كرامة المهاجرين، مشيرا إلى أن بعض التقارير التي تصدرها منظمات تعنى بالهجرة عمدت إلى تفخيم الوضع وتقديم معطيات مغلوطة وبعضها تم توظيفها سياسيا من قبل المنظومة القديمة، على حد قوله.ضحايا لسياسة أوروبية مجحفةوفي تصريح لـ "سبوتنيك"، اعتبر رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، إقبال بن رجب، أن أرقام المهاجرين غير النظاميين بدأت تعود إلى حجمها الطبيعي، قائلا: "كنا نتحدث سابقا عن الزحف وليس عن الهجرة".ويرى ابن رجب أن تونس أصبحت بدورها ضحية لهذه الظاهرة العالمية، مشيرا إلى أن المهاجرين الذين كانوا يتوافدون إلى الأراضي التونسية لا يبحثون عن التوطين وإنما عن العبور إلى السواحل الإيطالية بحثا عن تحسين وضعهم المعيشي أو هربا من الحروب.وقال ابن رجب إن تونس قامت بدورها في إيقاف تدفقات الهجرة وهي ترفض أن تكون حارس لحدود أوروبا، مشيرا إلى أن تقلص عدد المهاجرين الوافدين إليها مردّه الأساسي هو التعاون الثلاثي بين تونس وليبيا والجزائر في صد عمليات الهجرة. وأضاف: "من المعلوم أن ليبيا والجزائر كانت تدفعان بالمهاجرين إلى تونس للتخلص من عبء هذه الظاهرة".ويرى الحقوقي أن تونس لا يمكنها أن تجبر فئات من المهاجرين على العودة إلى بلدانهم الأصلية خاصة هؤلاء الذين هربوا من براثن الحرب أو لأسباب سياسية، مشيرا إلى أن هؤلاء محميون بالاتفاقات الدولية. وتابع: "خلافا لذلك، فإن الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها تونس تجعلها عاجزة عن تحمل مسؤولية المهاجرين غير النظاميين".ويؤكد ابن رجب أن هؤلاء المهاجرين هم أيضا ضحايا للنظام العالمي وبالأخص السياسات الأوروبية التي استغلت ثروات العديد من الدول الأفريقية بطريقة مجحفة خاصة في فترات الاستعمار الذي تعددت أشكاله لاحقا، بشكل تسبب في تفاقم ظواهر الفقر والبطالة لديهم".ويرى أن الدول الأوروبية يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب، منتقدا دور المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة التي تكتفي بإصدار بيانات ورقية دون أن تقدم مساعدات ميدانية لهؤلاء المهاجرين الذين يعيشون ظروفا إنسانية صعبة.

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