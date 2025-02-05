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أول زعيم أوروبي يهنئ الشرع بتولي الرئاسة في سوريا
أول زعيم أوروبي يهنئ الشرع بتولي الرئاسة في سوريا
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بتوليه منصبه، ودعاه إلى زيارة فرنسا، خلال الأسابيع المقبلة. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان للرئاسة السورية: "تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون، حيث هنأ السيد ماكرون، الرئيس أحمد الشرع، بتوليه منصب الرئاسة".من جانبه، أكد الشرع، بحسب البيان، أن "سوريا ستكون جزءًا إيجابيًا فاعلًا في المنطقة والعالم، وتشارك شركائها الهواجس الأمنية، وستركز سوريا على مصالحها الوطنية المتمثلة باستقرار وسيادة سوريا وسلامة أراضيها".وتابع البيان: "في الختام تلقى الرئيس أحمد الشرع، دعوة من قبل الرئيس الفرنسي، لزيارة فرنسا، في الأسابيع المقبلة".وأعلن المتحدث باسم "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، "حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية".الشرع: سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملةقائد الإدارة السورية الجديدة: أولويات سوريا ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي
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أخبار سوريا اليوم, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

أول زعيم أوروبي يهنئ الشرع بتولي الرئاسة في سوريا

20:50 GMT 05.02.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayedسوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024
سوريون يرفعون علم ضخم لسوريا خلال مظاهرة احتفالية بعد صلاة الجمعة الأولى منذ الإطاحة ببشار الأسد، في الساحة المركزية في دمشق، سوريا، 13 ديسمبر/كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بتوليه منصبه، ودعاه إلى زيارة فرنسا، خلال الأسابيع المقبلة.
وجاء في بيان للرئاسة السورية: "تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون، حيث هنأ السيد ماكرون، الرئيس أحمد الشرع، بتوليه منصب الرئاسة".

وأضاف البيان: "أكد الرئيس إيمانويل ماكرون، على مساعي بلاده لرفع العقوبات عن سوريا، وفسح المجال للنمو والتعافي، وتشارك الرئيسان التحديات الأمنية في سوريا، وضرورة العمل بشكل مشترك لحفظ الأمن والاستقرار في سوريا".

من جانبه، أكد الشرع، بحسب البيان، أن "سوريا ستكون جزءًا إيجابيًا فاعلًا في المنطقة والعالم، وتشارك شركائها الهواجس الأمنية، وستركز سوريا على مصالحها الوطنية المتمثلة باستقرار وسيادة سوريا وسلامة أراضيها".
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وتابع البيان: "في الختام تلقى الرئيس أحمد الشرع، دعوة من قبل الرئيس الفرنسي، لزيارة فرنسا، في الأسابيع المقبلة".

يذكر أنه تم تعيين أحمد الشرع، رئيسا للجمهورية العربية السورية للمرحلة الانتقالية، يوم الأربعاء الماضي، وأصدر المتحدث باسم ما يسمى "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، حسن عبد الغني، بيانا قال فيه: "نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة"، معلنًا تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.

وأعلن المتحدث باسم "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، "حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية".
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