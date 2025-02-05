https://sarabic.ae/20250205/أول-زعيم-أوروبي-يهنئ-الشرع-بتولي-الرئاسة-في-سوريا--1097517845.html

أول زعيم أوروبي يهنئ الشرع بتولي الرئاسة في سوريا

أول زعيم أوروبي يهنئ الشرع بتولي الرئاسة في سوريا

سبوتنيك عربي

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بتوليه منصبه، ودعاه إلى زيارة فرنسا، خلال الأسابيع المقبلة. 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T20:50+0000

2025-02-05T20:50+0000

2025-02-05T20:50+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار فرنسا

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0d/1095771048_0:105:1001:668_1920x0_80_0_0_9698bc429aa4b37d7293c3714abe161f.jpg

وجاء في بيان للرئاسة السورية: "تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون، حيث هنأ السيد ماكرون، الرئيس أحمد الشرع، بتوليه منصب الرئاسة".من جانبه، أكد الشرع، بحسب البيان، أن "سوريا ستكون جزءًا إيجابيًا فاعلًا في المنطقة والعالم، وتشارك شركائها الهواجس الأمنية، وستركز سوريا على مصالحها الوطنية المتمثلة باستقرار وسيادة سوريا وسلامة أراضيها".وتابع البيان: "في الختام تلقى الرئيس أحمد الشرع، دعوة من قبل الرئيس الفرنسي، لزيارة فرنسا، في الأسابيع المقبلة".وأعلن المتحدث باسم "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، "حل جيش النظام البائد وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد واللجان المنبثقة عنه، وإلغاء العمل بدستور سنة 2012 وبالقوانين الاستثنائية".الشرع: سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملةقائد الإدارة السورية الجديدة: أولويات سوريا ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي

https://sarabic.ae/20250204/لافروف-الحوار-في-سوريا-لا-يسير-بشكل-جيد-وهناك-مشاكل-لدى-السلطات-1097456142.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي