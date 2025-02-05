https://sarabic.ae/20250205/أول-طائرة-أمريكية-تحمل-مهاجرين-غير-شرعيين-تصل-إلى-معسكر--غوانتانامو--1097492542.html

أول طائرة أمريكية تحمل مهاجرين غير شرعيين تصل إلى معسكر غوانتانامو

أول طائرة أمريكية تحمل مهاجرين غير شرعيين تصل إلى معسكر غوانتانامو

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن أول طائرة تحمل مهاجرين غير شرعيين غادرت من الولايات المتحدة ووصلت إلى قاعدة خليج غوانتانامو. 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T09:33+0000

2025-02-05T09:33+0000

2025-02-05T09:33+0000

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ذكرت قناة تلفزيونية أمريكية نقلاً عن مسؤول من قيادة النقل في القوات المسلحة الأمريكية أن "الطائرة الأولى التي تقل المهاجرين إلى منشأة خليج غوانتانامو في طريقها بالفعل وستهبط، مساء الثلاثاء (بالتوقيت المحلي). وأقلعت الطائرة "سي-17" من إل باسو في تكساس، ومن المتوقع أن تحمل عددا صغيرا من المهاجرين الذين سيتم احتجازهم في السجن الشديد الحراسة".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أكثر من 300 جندي، ومشاة بحرية أمريكيين يجهزون قاعدة غوانتانامو العسكرية لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين، وينصبون خياما لاحتجازهم المؤقت.ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، على أمر تنفيذي يأمر البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي بإعداد مركز هجرة يتسع لـ30 ألف شخص في قاعدة خليج غوانتانامو لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين الأكثر خطورة.ويضم خليج غوانتانامو في كوبا قاعدة عسكرية أمريكية تحمل الاسم نفسه، حيث تم افتتاح سجن للإرهابيين الدوليين بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. وسرعان ما أصبح هذا المرفق هدفا لانتقادات نشطاء حقوق الإنسان بسبب احتجاز السجناء دون محاكمة وتعذيبهم. وفي المجمل، سُجن نحو 800 شخص بالسجن.وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قد وقّع على أمر بإغلاق غوانتانامو قبل أكثر من عقد من الزمان، لكنه لم يتمكن من تنفيذه لأن الكونغرس رفض تمويل إغلاق السجن. وألغى خليفته ترامب الأمر رسميًا، رغم عدم جلب أي سجناء جدد إلى غوانتانامو خلال فترة ولايته. وقالت إدارة بايدن إنها تريد إغلاق السجن. وبحلول بداية ولاية ترامب الجديدة، كان هناك 15 سجينًا متبقيًا.الأمم المتحدة: العنصرية الممنهجة وإرث العبودية ‏لا يزالان منتشران في السجون الأمريكيةمحققة أممية تكشف عن فظائع جديدة في سجن غوانتانامو الأمريكي

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