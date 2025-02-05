https://sarabic.ae/20250205/الاتحاد-الأوروبي-يؤكد-على-أهمية-قطاع-غزة-كجزء-من-الدولة-الفلسطينية-المستقبلية-1097517636.html
الاتحاد الأوروبي يؤكد على أهمية قطاع غزة كجزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية
الاتحاد الأوروبي يؤكد على أهمية قطاع غزة كجزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية
سبوتنيك عربي
أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة يجب أن يكون جزءا أساسيا من الدولة الفلسطينية المستقبلية. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T20:35+0000
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن متحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، تأكيده على التزام الاتحاد بحل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.يأتي ذلك تعليقا على تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثارت جدلاً واسعاً، حيث قال إن الولايات المتحدة الأمريكية "ستسيطر" على قطاع غزة، بعد نقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى، وهي التصريحات التي قوبلت بإدانة دولية.وأوضح المتحدث الأوروبي: "اطلعنا على تعليقات الرئيس ترامب، الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بقوة بحل الدولتين، ويعتقد أنه المسار الوحيد للسلام طويل الأمد لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".ونقلت "الهيئة الوطنية للإعلام" في مصر، بيان الجامعة العربية، الذي أكدت فيه رفضها القاطع لهذا الطرح على المستويين العربي والدولي، محذرة من أن "مثل هذه التصريحات تُشكّل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وتُهدّد الاستقرار الإقليمي، كما تُعطّل تحقيق حل الدولتين كمسار وحيد لضمان السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".وشدد البيان على أن "القضية الفلسطينية تظل محور إجماع عربي"، مؤكدًا ثبات الموقف الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن أبناء القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة"، بدلاً من الأراضي المدمرة، بحسب زعمه.
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https://sarabic.ae/20250205/بعد-خطة-غزة-ترامب-يجهز-لمفاجأة-ثقيلة-في-دولة-عربية-1097509186.html
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العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
العالم, حول العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
الاتحاد الأوروبي يؤكد على أهمية قطاع غزة كجزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية
أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن قطاع غزة يجب أن يكون جزءا أساسيا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن متحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، تأكيده على التزام الاتحاد بحل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
يأتي ذلك تعليقا على تصريحات للرئيس الأمريكي
دونالد ترامب، أثارت جدلاً واسعاً، حيث قال إن الولايات المتحدة الأمريكية "ستسيطر" على قطاع غزة، بعد نقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى، وهي التصريحات التي قوبلت بإدانة دولية.
وأوضح المتحدث الأوروبي: "اطلعنا على تعليقات الرئيس ترامب، الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بقوة بحل الدولتين، ويعتقد أنه المسار الوحيد للسلام طويل الأمد لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".
وفي وقت سابق، أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بيانا حاسما أدانت فيه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واعتبرتها "محاولة لترويج سيناريو تهجير الفلسطينيين".
ونقلت "الهيئة
الوطنية للإعلام" في مصر، بيان الجامعة العربية، الذي أكدت فيه رفضها القاطع لهذا الطرح على المستويين العربي والدولي، محذرة من أن "مثل هذه التصريحات تُشكّل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، وتُهدّد الاستقرار الإقليمي، كما تُعطّل تحقيق حل الدولتين كمسار وحيد لضمان السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وشدد البيان على أن "القضية الفلسطينية تظل محور إجماع عربي"، مؤكدًا ثبات الموقف الداعم لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار بيان الجامعة العربية إلى أن "الضفة الغربية وقطاع غزة، يشكلان كيانًا واحدًا لا يتجزأ للإقليم الفلسطيني المستقبلي"، مُحذّرًا من "أي محاولات للفصل بينهما أو الانتقاص من حقوق الفلسطينيين التاريخية".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن أبناء القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة"، بدلاً من الأراضي المدمرة، بحسب زعمه.