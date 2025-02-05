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الدفاع الروسية تعلن إعادة 150 عسكريا من الأسر في أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن إعادة 150 عسكريا من الأسر في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إعادة 150 عسكريا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T13:57+0000
2025-02-05T13:57+0000
2025-02-05T14:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 5 فبراير/شباط، ونتيجة لعملية المفاوضات، تمت إعادة 150 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".وأضاف البيان: "حاليًا، يوجد جميع الأفراد العسكريين الروس على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتم تزويدهم بالمساعدة النفسية والطبية اللازمة، كما يتم منحهم الفرصة للاتصال بأقاربهم".وأوضح البيان أنه سيتم نقل جميع الأفراد العسكريين المفرج عنهم إلى روسيا لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.وفي يونيو/ حزيران الماضي، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، يقضي بإيقاف موسكو إطلاق النار على الفور وإعلانها الاستعداد للمفاوضات، بعد انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوملينسك وبارانوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصةالجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية تعلن إعادة 150 عسكريا من الأسر في أوكرانيا
13:57 GMT 05.02.2025 (تم التحديث: 14:10 GMT 05.02.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إعادة 150 عسكريا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 5 فبراير/شباط، ونتيجة لعملية المفاوضات، تمت إعادة 150 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".
وأوضح البيان أنه "وفي المقابل، تم نقل 150 أسير حرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "حاليًا، يوجد جميع الأفراد العسكريين الروس على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتم تزويدهم بالمساعدة النفسية والطبية اللازمة، كما يتم منحهم الفرصة للاتصال بأقاربهم".
وأوضح البيان أنه سيتم نقل جميع الأفراد العسكريين المفرج عنهم إلى روسيا لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.
وأشار البيان إلى أن الإمارات العربية المتحدة قدمت جهود وساطة إنسانية لإتمام عملية التبادل.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، يقضي بإيقاف موسكو إطلاق النار على الفور وإعلانها الاستعداد للمفاوضات، بعد انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.