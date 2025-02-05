https://sarabic.ae/20250205/الدفاع-الروسية-تعلن-إعادة-150-عسكريا-من-الأسر-في-أوكرانيا-1097506011.html

الدفاع الروسية تعلن إعادة 150 عسكريا من الأسر في أوكرانيا

الدفاع الروسية تعلن إعادة 150 عسكريا من الأسر في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إعادة 150 عسكريا روسيا من الأراضي التي تسيطر عليها كييف. 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T13:57+0000

2025-02-05T13:57+0000

2025-02-05T14:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 5 فبراير/شباط، ونتيجة لعملية المفاوضات، تمت إعادة 150 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".وأضاف البيان: "حاليًا، يوجد جميع الأفراد العسكريين الروس على أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتم تزويدهم بالمساعدة النفسية والطبية اللازمة، كما يتم منحهم الفرصة للاتصال بأقاربهم".وأوضح البيان أنه سيتم نقل جميع الأفراد العسكريين المفرج عنهم إلى روسيا لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية.وفي يونيو/ حزيران الماضي، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مبادرات لحل سلمي للصراع في أوكرانيا، يقضي بإيقاف موسكو إطلاق النار على الفور وإعلانها الاستعداد للمفاوضات، بعد انسحاب القوات المسلحة الأوكرانية من أراضي المناطق الجديدة في روسيا.القوات الروسية تحرر بلدتي نوفوملينسك وبارانوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصةالجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور كورسك

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