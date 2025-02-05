https://sarabic.ae/20250205/بوتين-وترامب-لقاء-مرتقب-لإنهاء-التوترات-الدولية-1097512531.html

بوتين وترامب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية

بوتين وترامب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية

سبوتنيك عربي

في حلقة اليوم من برنامج "لقاء سبوتنيك"، نلقي الضوء على اللقاء المرتقب الذي سيجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بعد إعلان الأخير... 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T17:37+0000

2025-02-05T17:37+0000

2025-02-05T17:37+0000

راديو

لقاء سبوتنيك

دونالد ترامب

فلاديمير بوتين

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية سبوتنيك عربي بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يرغب في إنهاء ملف الصراع الأوكراني، من خلال الاجتماع، والحديث مع الرئيس بوتين، حول التسوية وفي وقت قريب.في حين، أعلنت روسيا أنه لا يوجد أي تقدم في عملية تنظيم لقاء بين الرئيسين، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه لا يوجد أي تقدم في هذا الخصوص، خلال الأيام الأخيرة.قنوات اتصال بين موسكو وواشنطن لم تظهر مؤشراتها حتى الآن، ما أجّل التأكيد على وصول الأطراف لبداية إنهاء الصراع في أوكرانيا.لكن ما جعل بعض المراقبين يعتقد قرب عقد اللقاء، هو ما أفادت به وسائل إعلام بأن السعودية والإمارات، بلدان محتملان لعقد قمة بوتين وترامب، من أجل التأسيس لمرحلة عالمية يسودها الهدوء في السياسة والاقتصاد والأمن.وأوضح أن ترامب "ينتهج سياسة إيصال الأحداث إلى حافة التصادم والمواجهة، ثم يبدأ في إجراء التفاوض وحسابات المكسب والخسارة".وأضاف: "كل القرارات العنترية التي اتخذها ترامب، منذ توليه فترته الرئاسية الثانية، ضد المكسيك وكندا، تم تأجيلها لمدة شهر في مقدمة لإلغائها، حتى القرارات المتعلقة بالشرق الأوسط يأخذ أقصى نقطة متطرفة في التعامل مع القضية الفلسطينية، لكن هي في النهاية مناورات تفاوضية".وذكر ندا أن "روسيا تواجه الدول الغربية من خلال الأزمة الأوكرانية"، مشيرًا إلى أن "روسيا اعتمدت على نفسها في كل المجالات وتكلل ذلك بإنجازات حقيقية".

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سبوتنيك عربي

لقاء سبوتنيك, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио