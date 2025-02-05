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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت.
https://sarabic.ae/20250205/بوتين-وترامب-لقاء-مرتقب-لإنهاء-التوترات-الدولية-1097512531.html
بوتين وترامب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
بوتين وترامب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
سبوتنيك عربي
في حلقة اليوم من برنامج "لقاء سبوتنيك"، نلقي الضوء على اللقاء المرتقب الذي سيجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بعد إعلان الأخير... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T17:37+0000
2025-02-05T17:37+0000
راديو
لقاء سبوتنيك
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
سبوتنيك عربي
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يرغب في إنهاء ملف الصراع الأوكراني، من خلال الاجتماع، والحديث مع الرئيس بوتين، حول التسوية وفي وقت قريب.في حين، أعلنت روسيا أنه لا يوجد أي تقدم في عملية تنظيم لقاء بين الرئيسين، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه لا يوجد أي تقدم في هذا الخصوص، خلال الأيام الأخيرة.قنوات اتصال بين موسكو وواشنطن لم تظهر مؤشراتها حتى الآن، ما أجّل التأكيد على وصول الأطراف لبداية إنهاء الصراع في أوكرانيا.لكن ما جعل بعض المراقبين يعتقد قرب عقد اللقاء، هو ما أفادت به وسائل إعلام بأن السعودية والإمارات، بلدان محتملان لعقد قمة بوتين وترامب، من أجل التأسيس لمرحلة عالمية يسودها الهدوء في السياسة والاقتصاد والأمن.وأوضح أن ترامب "ينتهج سياسة إيصال الأحداث إلى حافة التصادم والمواجهة، ثم يبدأ في إجراء التفاوض وحسابات المكسب والخسارة".وأضاف: "كل القرارات العنترية التي اتخذها ترامب، منذ توليه فترته الرئاسية الثانية، ضد المكسيك وكندا، تم تأجيلها لمدة شهر في مقدمة لإلغائها، حتى القرارات المتعلقة بالشرق الأوسط يأخذ أقصى نقطة متطرفة في التعامل مع القضية الفلسطينية، لكن هي في النهاية مناورات تفاوضية".وذكر ندا أن "روسيا تواجه الدول الغربية من خلال الأزمة الأوكرانية"، مشيرًا إلى أن "روسيا اعتمدت على نفسها في كل المجالات وتكلل ذلك بإنجازات حقيقية".
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لقاء سبوتنيك, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
لقاء سبوتنيك, دونالد ترامب, فلاديمير بوتين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио

بوتين وترامب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية

17:37 GMT 05.02.2025
راديو
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
تابعنا عبر
في حلقة اليوم من برنامج "لقاء سبوتنيك"، نلقي الضوء على اللقاء المرتقب الذي سيجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بعد إعلان الأخير عن ذلك، للتباحث حول ملفات عديدة على رأسها الأزمة في أوكرانيا.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يرغب في إنهاء ملف الصراع الأوكراني، من خلال الاجتماع، والحديث مع الرئيس بوتين، حول التسوية وفي وقت قريب.
في حين، أعلنت روسيا أنه لا يوجد أي تقدم في عملية تنظيم لقاء بين الرئيسين، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه لا يوجد أي تقدم في هذا الخصوص، خلال الأيام الأخيرة.
قنوات اتصال بين موسكو وواشنطن لم تظهر مؤشراتها حتى الآن، ما أجّل التأكيد على وصول الأطراف لبداية إنهاء الصراع في أوكرانيا.
لكن ما جعل بعض المراقبين يعتقد قرب عقد اللقاء، هو ما أفادت به وسائل إعلام بأن السعودية والإمارات، بلدان محتملان لعقد قمة بوتين وترامب، من أجل التأسيس لمرحلة عالمية يسودها الهدوء في السياسة والاقتصاد والأمن.

في هذا الملف، أكد أستاذ الاقتصاد والأستاذ الزائر في جامعة التمويل بموسكو، نور ندا، على وجود رغبة أمريكية قوية للقاء، مبيّنًا أن "الرئيس الأمريكي رجل أعمال يسعى وراء الصفقة".

وأوضح أن ترامب "ينتهج سياسة إيصال الأحداث إلى حافة التصادم والمواجهة، ثم يبدأ في إجراء التفاوض وحسابات المكسب والخسارة".
وأضاف: "كل القرارات العنترية التي اتخذها ترامب، منذ توليه فترته الرئاسية الثانية، ضد المكسيك وكندا، تم تأجيلها لمدة شهر في مقدمة لإلغائها، حتى القرارات المتعلقة بالشرق الأوسط يأخذ أقصى نقطة متطرفة في التعامل مع القضية الفلسطينية، لكن هي في النهاية مناورات تفاوضية".

وتوقع أن تكون "الخطوط العريضة للقاء بوتين - ترامب، حول حل الصراع ووقف القتال والمقايضة في بعض الجوانب، لأن ترامب يعتبرها صفقة، بعد أن طلب من أوكرانيا الحصول على معادن نفيسة كثمن للدعم الأمريكي".

وذكر ندا أن "روسيا تواجه الدول الغربية من خلال الأزمة الأوكرانية"، مشيرًا إلى أن "روسيا اعتمدت على نفسها في كل المجالات وتكلل ذلك بإنجازات حقيقية".
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