https://sarabic.ae/20250205/روسيا-تعلق-على-التقرير-الخاص-بحادثة-تحطم-طائرة-أكتاو-1097494644.html
روسيا تعلق على التقرير الخاص بحادثة تحطم طائرة أكتاو
روسيا تعلق على التقرير الخاص بحادثة تحطم طائرة أكتاو
سبوتنيك عربي
أفادت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، اليوم الأربعاء، أن تقرير وزارة النقل الكازاخستانية حول حادثة طائرة "أزال" أولي ولا يحتوي على استنتاجات بشأن... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T10:38+0000
2025-02-05T10:38+0000
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العالم
كازاخستان
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وجاء في بيان الوكالة: "التقرير الأولي حول التحقيق في حادث طائرة "أزال"... الذي نشرته وزارة النقل في جمهورية كازاخستان هو تقرير أولي بطبيعته ولا يحتوي على استنتاجات بشأن أسباب الحادث".وأضافت الوكالة أن طاقم الطائرة وبشكل مستقل اختار مطارا بديلا للهبوط، واستقر على مطار آكتاو، وأن الطاقم لم يستخدم المطارات البديلة التي اقترحها مراقبو الحركة الجوية الروس في محج قلعة ومنيراليني فودي، رغم جاهزيتها التقنية لاستقبال الطائرة.وأكدت الوكالة أن أعمال اللجنة سوف تستمر وسيتم عرض الاستنتاجات حول ما حدث في التقرير النهائي.وبحسب الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، بعد اصطدام الطائرة بسرب من الطيور، قرر قائد الطائرة المغادرة إلى مطار بديل في أكتاو. ووفقا لشركة الطيران، كان على متن الطائرة 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم. وبحسب وزارة الطوارئ الكازاخستانية، فقد نجا 29 شخصًا، تسعة منهم روس. في المجموع، وفقًا للقوائم، كان هناك 16 مواطنا روسيا على متن الطائرة.العثور على الصندوق الأسود لطائرة أذربيجان المنكوبة في أكتاو
https://sarabic.ae/20250204/كازاخستان-تنشر-التقرير-الأولي-عن-حادث-تحطم-طائرة-أكتاو-1097475455.html
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العالم, كازاخستان, روسيا
روسيا تعلق على التقرير الخاص بحادثة تحطم طائرة أكتاو
10:38 GMT 05.02.2025 (تم التحديث: 11:00 GMT 05.02.2025)
أفادت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، اليوم الأربعاء، أن تقرير وزارة النقل الكازاخستانية حول حادثة طائرة "أزال" أولي ولا يحتوي على استنتاجات بشأن الأسباب.
وجاء في بيان الوكالة: "التقرير الأولي حول التحقيق في حادث طائرة "أزال"... الذي نشرته وزارة النقل في جمهورية كازاخستان هو تقرير أولي بطبيعته ولا يحتوي على استنتاجات بشأن أسباب الحادث".
وأضاف البيان أن "التقرير الأولي يؤكد أن هناك أضرارًا لحقت بالطائرة نتيجة تأثيرات خارجية، إلا أنه لا يعكس أن الجانب الكازاخستاني حدّد الأجسام الغريبة الموجودة في الطائرة، ولم يتمكن الجانب الروسي بعد من فحص العناصر".
وأضافت الوكالة أن طاقم الطائرة وبشكل مستقل اختار مطارا بديلا للهبوط، واستقر على مطار آكتاو، وأن الطاقم لم يستخدم المطارات البديلة التي اقترحها مراقبو الحركة الجوية الروس في محج قلعة ومنيراليني فودي، رغم جاهزيتها التقنية لاستقبال الطائرة.
وأكدت الوكالة أن أعمال اللجنة سوف تستمر وسيتم عرض الاستنتاجات حول ما حدث في التقرير النهائي.
وتحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية "إمبراير 190" كانت متجهة من باكو إلى غروزني، صباح يوم 25 ديسمبر/كانون الأول، بالقرب من مدينة أكتاو غربي كازاخستان.
وبحسب الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، بعد اصطدام الطائرة بسرب من الطيور، قرر قائد الطائرة المغادرة إلى مطار بديل في أكتاو. ووفقا لشركة الطيران، كان على متن الطائرة 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم. وبحسب وزارة الطوارئ الكازاخستانية، فقد نجا 29 شخصًا، تسعة منهم روس. في المجموع، وفقًا للقوائم، كان هناك 16 مواطنا روسيا على متن الطائرة.