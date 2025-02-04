https://sarabic.ae/20250204/كازاخستان-تنشر-التقرير-الأولي-عن-حادث-تحطم-طائرة-أكتاو-1097475455.html

كازاخستان تنشر تقريرا أوليا حول حادث تحطم الطائرة الأذربيجانية بالقرب من أكتاو

كازاخستان تنشر تقريرا أوليا حول حادث تحطم الطائرة الأذربيجانية بالقرب من أكتاو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة النقل الكازاخستانية، اليوم الثلاثاء، تقريرا أوليا عن التحقيق في حادث تحطم طائرة "إمبراير-190" التابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية بالقرب من أكتاو. 04.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-04T16:44+0000

2025-02-04T16:44+0000

2025-02-04T17:26+0000

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وأظهرت نتائج التقرير الأولي الذي نشرته وزارة النقل الكازاخستانية، أن هيكل الطائرة تعرض لاختراق أجسام خارجية متعددة.وتابع: "تم العثور على أضرار مماثلة في المحرك الأيسر والجناح الأيسر للطائرة، وكذلك في وحدات ومكونات الطائرة. في بعض الأماكن كان الضرر على شكل مستطيل منتظم". وأفاد التقرير أن قائد طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي تحطمت قرب أكتاو، أبلغ قبل الحادث عن انفجار أسطوانة الأكسجين على متنها.وأضاف: "نوصي السلطات الجوية بتقييم مخاطر الرحلات الجوية إلى المناطق التي تشهد فقدان إشارة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)".وتحطمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية "إمبراير 190" كانت متجهة من باكو إلى غروزني، صباح يوم 25 ديسمبر/كانون الأول، بالقرب من مدينة أكتاو غربي كازاخستان.وبحسب الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، بعد اصطدام الطائرة بسرب من الطيور، قرر قائد الطائرة المغادرة إلى مطار بديل في أكتاو. ووفقا لشركة الطيران، كان على متن الطائرة 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم. وبحسب وزارة الطوارئ الكازاخستانية، فقد نجا 29 شخصًا، تسعة منهم روس. في المجموع، وفقا للقوائم، كان هناك 16 مواطنا روسيا على متن الطائرة.العثور على الصندوق الأسود لطائرة أذربيجان المنكوبة في أكتاولحظة تحطم طائرة ركاب بالقرب من مدينة أكتاو في كازاخستان... فيديو

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