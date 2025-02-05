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انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250205/زيلينسكي-يؤكد-رفضه-إجراء-انتخابات-في-أوكرانيا-قبل-انتهاء-الصراع-1097484171.html
زيلينسكي يؤكد رفضه إجراء انتخابات في أوكرانيا قبل انتهاء الصراع
زيلينسكي يؤكد رفضه إجراء انتخابات في أوكرانيا قبل انتهاء الصراع
سبوتنيك عربي
استبعد فلاديمير زيلينسكي، مرة أخرى إمكانية إجراء انتخابات في أوكرانيا أثناء العمليات العسكرية. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T07:04+0000
2025-02-05T07:04+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال زيلينسكي في مقابلة مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان: "لا يمكن إجراء انتخابات أثناء الحرب. من الضروري تغيير التشريعات، وتغيير الدستور، ... هناك مشاكل كبيرة".ولفت مورغان خلال المقابلة إلى أن روسيا تشير إلى عدم شرعية زيلينسكي، كما تأتي الدعوات لإجراء انتخابات أيضا من الولايات المتحدة.وتابع: "إذا انتهت الأحكام العرفية الآن فإن معظم أفراد الجيش سيعودون إلى بيوتهم وعائلاتهم".وفي وقت سابق، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ، إن واشنطن تريد إجراء الانتخابات الرئاسية الأوكرانية قبل نهاية العام الجاري، خاصة إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا.ومن جانبه، قال النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي إن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية ستكون "كابوسا" يثقل رأس نظام كييف، فلاديمير زيلينسكي.من جانبه، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن البرلمان الأوكراني ورئيسه يمثلان السلطة الشرعية الوحيدة المتبقية في البلاد.وأكد أنه إذا كانت أوكرانيا تسعى إلى إجراء انتخابات رئاسية بصورة قانونية، فعليها أولا إلغاء قانون الأحكام العرفية، مشيرا إلى أن استمرار العمل بهذا القانون يتيح تمديد ولاية الرئيس، وفقا لما ينص عليه الدستور الأوكراني.زيلينسكي يعلن وجود مقاتلات فرنسية في أوكرانيابوتين: ترامب سيستعيد النظام عاجلا عبر شخصيته والنخب الأوروبية سترضخ أمامه و"تهز ذيولها"
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

زيلينسكي يؤكد رفضه إجراء انتخابات في أوكرانيا قبل انتهاء الصراع

07:04 GMT 05.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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استبعد فلاديمير زيلينسكي، مرة أخرى إمكانية إجراء انتخابات في أوكرانيا أثناء العمليات العسكرية.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان: "لا يمكن إجراء انتخابات أثناء الحرب. من الضروري تغيير التشريعات، وتغيير الدستور، ... هناك مشاكل كبيرة".
ولفت مورغان خلال المقابلة إلى أن روسيا تشير إلى عدم شرعية زيلينسكي، كما تأتي الدعوات لإجراء انتخابات أيضا من الولايات المتحدة.

وزعم زيلينسكي بالقول: "لقد قلت دائما إنني منفتح على أي انتخابات. ولكن لا يمكن أن تكون هناك انتخابات أثناء الحرب. يجب تغيير الدستور.. ستنتهي المرحلة الساخنة، وسينتهي الحكم العسكري، ثم ستُعقد الانتخابات".

وتابع: "إذا انتهت الأحكام العرفية الآن فإن معظم أفراد الجيش سيعودون إلى بيوتهم وعائلاتهم".

انتهت فترة ولاية فلاديمير زيلينسكي في 20 مايو/أيار من العام الماضي. وتم إلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في أوكرانيا، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة. وزعم زيلينسكي أن التصويت الآن "ليس في الوقت المناسب".

زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
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وفي وقت سابق، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ، إن واشنطن تريد إجراء الانتخابات الرئاسية الأوكرانية قبل نهاية العام الجاري، خاصة إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا.
ومن جانبه، قال النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي إن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية ستكون "كابوسا" يثقل رأس نظام كييف، فلاديمير زيلينسكي.

وكانت وكالة "رويترز" قد أشارت في وقت سابق إلى أن فريق ترامب يجري مشاورات حول آليات إقناع كييف بتنظيم انتخابات رئاسية كجزء من هدنة محتملة مع روسيا.

من جانبه، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن البرلمان الأوكراني ورئيسه يمثلان السلطة الشرعية الوحيدة المتبقية في البلاد.
وأكد أنه إذا كانت أوكرانيا تسعى إلى إجراء انتخابات رئاسية بصورة قانونية، فعليها أولا إلغاء قانون الأحكام العرفية، مشيرا إلى أن استمرار العمل بهذا القانون يتيح تمديد ولاية الرئيس، وفقا لما ينص عليه الدستور الأوكراني.
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بوتين: ترامب سيستعيد النظام عاجلا عبر شخصيته والنخب الأوروبية سترضخ أمامه و"تهز ذيولها"
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