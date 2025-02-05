https://sarabic.ae/20250205/زيلينسكي-يؤكد-رفضه-إجراء-انتخابات-في-أوكرانيا-قبل-انتهاء-الصراع-1097484171.html

زيلينسكي يؤكد رفضه إجراء انتخابات في أوكرانيا قبل انتهاء الصراع

زيلينسكي يؤكد رفضه إجراء انتخابات في أوكرانيا قبل انتهاء الصراع

سبوتنيك عربي

استبعد فلاديمير زيلينسكي، مرة أخرى إمكانية إجراء انتخابات في أوكرانيا أثناء العمليات العسكرية. 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T07:04+0000

2025-02-05T07:04+0000

2025-02-05T07:04+0000

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وقال زيلينسكي في مقابلة مع الصحفي البريطاني بيرس مورغان: "لا يمكن إجراء انتخابات أثناء الحرب. من الضروري تغيير التشريعات، وتغيير الدستور، ... هناك مشاكل كبيرة".ولفت مورغان خلال المقابلة إلى أن روسيا تشير إلى عدم شرعية زيلينسكي، كما تأتي الدعوات لإجراء انتخابات أيضا من الولايات المتحدة.وتابع: "إذا انتهت الأحكام العرفية الآن فإن معظم أفراد الجيش سيعودون إلى بيوتهم وعائلاتهم".وفي وقت سابق، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كيث كيلوغ، إن واشنطن تريد إجراء الانتخابات الرئاسية الأوكرانية قبل نهاية العام الجاري، خاصة إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا.ومن جانبه، قال النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي إن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية ستكون "كابوسا" يثقل رأس نظام كييف، فلاديمير زيلينسكي.من جانبه، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن البرلمان الأوكراني ورئيسه يمثلان السلطة الشرعية الوحيدة المتبقية في البلاد.وأكد أنه إذا كانت أوكرانيا تسعى إلى إجراء انتخابات رئاسية بصورة قانونية، فعليها أولا إلغاء قانون الأحكام العرفية، مشيرا إلى أن استمرار العمل بهذا القانون يتيح تمديد ولاية الرئيس، وفقا لما ينص عليه الدستور الأوكراني.زيلينسكي يعلن وجود مقاتلات فرنسية في أوكرانيابوتين: ترامب سيستعيد النظام عاجلا عبر شخصيته والنخب الأوروبية سترضخ أمامه و"تهز ذيولها"

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