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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250204/زيلينسكي-يعلن-وجود-مقاتلات-فرنسية-في-أوكرانيا-1097478252.html
زيلينسكي يعلن وجود مقاتلات فرنسية في أوكرانيا
زيلينسكي يعلن وجود مقاتلات فرنسية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أعلن فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، عن تغييرات في منطقة العمليات الخاصة، مشيرا إلى ظهور مقاتلات فرنسية في سماء أوكرانيا. 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T18:46+0000
2025-02-04T18:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب زيلينسكي عبر قناته في "تلغرام": "ننتظر المقاتلات الفرنسية في سمائنا، والتي من المؤكد أنها ستعزز دفاعاتنا تحت سيطرة الطيارين الأوكرانيين".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن طائرات ميراج الفرنسية المقاتلة سيتم تسليمها إلى أوكرانيا في الربع الأول من عام 2025.وقال بارو: "ستبدأ طائرات ميراج الفرنسية بالتحليق في سماء أوكرانيا قريبا، في نهاية الربع (الأول من عام 2025)".وفي وقت لاحق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، إن الطائرات سيتم تسليمها في الربع الأول من عام 2025، مشيرا إلى أن الطائرات الموردة إلى كييف سيتم تزويدها بـ "معدات جديدة". وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن نائب رئيس لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الفرنسية، فرانك جيليتي، أن باريس تعتزم نقل 6 مقاتلات من هذا النوع إلى كييف.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20250128/وزير-الخارجية-الفرنسي-يؤكد-نقل-مقاتلات-ميراج-إلى-كييف-1097241224.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يعلن وجود مقاتلات فرنسية في أوكرانيا

18:46 GMT 04.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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أعلن فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، عن تغييرات في منطقة العمليات الخاصة، مشيرا إلى ظهور مقاتلات فرنسية في سماء أوكرانيا.
وكتب زيلينسكي عبر قناته في "تلغرام": "ننتظر المقاتلات الفرنسية في سمائنا، والتي من المؤكد أنها ستعزز دفاعاتنا تحت سيطرة الطيارين الأوكرانيين".

وزعم زيلينسكي أيضًا أن الجيش الأوكراني تحول إلى مقاتلات من طراز "إف-16".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن طائرات ميراج الفرنسية المقاتلة سيتم تسليمها إلى أوكرانيا في الربع الأول من عام 2025.
المقاتلة الفرنسية ميراج 2000 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الخارجية الفرنسي يؤكد نقل مقاتلات "ميراج" إلى كييف
28 يناير, 12:35 GMT
وقال بارو: "ستبدأ طائرات ميراج الفرنسية بالتحليق في سماء أوكرانيا قريبا، في نهاية الربع (الأول من عام 2025)".

وفي يونيو/حزيران من العام الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستنقل مقاتلات "ميراج 2000" إلى كييف وستنظم تدريب الطيارين الأوكرانيين بحلول نهاية العام، وفي الوقت ذاته، أكد ماكرون أن الأسلحة الفرنسية لن تُستخدم لقصف المدنيين على الأراضي الروسية.

وفي وقت لاحق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، إن الطائرات سيتم تسليمها في الربع الأول من عام 2025، مشيرا إلى أن الطائرات الموردة إلى كييف سيتم تزويدها بـ "معدات جديدة".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن نائب رئيس لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الفرنسية، فرانك جيليتي، أن باريس تعتزم نقل 6 مقاتلات من هذا النوع إلى كييف.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по стрельбе на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMT
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