https://sarabic.ae/20250204/زيلينسكي-يعلن-وجود-مقاتلات-فرنسية-في-أوكرانيا-1097478252.html

زيلينسكي يعلن وجود مقاتلات فرنسية في أوكرانيا

زيلينسكي يعلن وجود مقاتلات فرنسية في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، عن تغييرات في منطقة العمليات الخاصة، مشيرا إلى ظهور مقاتلات فرنسية في سماء أوكرانيا. 04.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-04T18:46+0000

2025-02-04T18:46+0000

2025-02-04T18:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/15/1097017056_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_64e3a004a71f75c09315b0217964e3ac.jpg

وكتب زيلينسكي عبر قناته في "تلغرام": "ننتظر المقاتلات الفرنسية في سمائنا، والتي من المؤكد أنها ستعزز دفاعاتنا تحت سيطرة الطيارين الأوكرانيين".وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن طائرات ميراج الفرنسية المقاتلة سيتم تسليمها إلى أوكرانيا في الربع الأول من عام 2025.وقال بارو: "ستبدأ طائرات ميراج الفرنسية بالتحليق في سماء أوكرانيا قريبا، في نهاية الربع (الأول من عام 2025)".وفي وقت لاحق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، إن الطائرات سيتم تسليمها في الربع الأول من عام 2025، مشيرا إلى أن الطائرات الموردة إلى كييف سيتم تزويدها بـ "معدات جديدة". وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن نائب رئيس لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الفرنسية، فرانك جيليتي، أن باريس تعتزم نقل 6 مقاتلات من هذا النوع إلى كييف.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

https://sarabic.ae/20250128/وزير-الخارجية-الفرنسي-يؤكد-نقل-مقاتلات-ميراج-إلى-كييف-1097241224.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا