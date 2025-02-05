https://sarabic.ae/20250205/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-تصريحات-ترامب-جريمة-حرب-واستنساخ-للعقلية-الاستعمارية--1097512111.html

مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب جريمة حرب واستنساخ للعقلية الاستعمارية

مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب جريمة حرب واستنساخ للعقلية الاستعمارية

سبوتنيك عربي

استنكر الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلقة بقطاع غزة، وقال إنها "ليست أرض مشاع حتى يتحدث... 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T17:31+0000

2025-02-05T17:31+0000

2025-02-05T17:31+0000

حصري

العالم العربي

قطاع غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0c/1089781669_107:0:1245:640_1920x0_80_0_0_e25f101331181dc80cebe992b20d7688.jpg

وأضاف الهباش، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "العالم ودّع العقليات الاستعمارية، وجاءت هذه الإجراءات مرة أخرى لتعيد استنساخ وإنتاج العقلية الاستعمارية، التي تحاول السيطرة على الشعوب والأراضي بالقوة الغاشمة".وتابع: "نحن نرفض رفضا قاطعا مثل هذه السياسات، ولا يمكن أن نستمع إليها ونتعامل معها، ومعنا كل العرب والمسلمين والأحرار حول العالم، ممن يرفضون مثل هذه السياسات الاستعمارية، المخالفة للقانون الدولي".واعتبر أن "تصريحات ترامب، تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ولحقوق الشعوب ولحق تقرير المصير، الذي كفلته الشرعية الدولية، كما تعد هذه الأفكار جريمة حرب، وتطهير عرقي وإبادة جماعية وعدوان على الشعب الفلسطيني، وانتهاك لحقوقه المشروعة، كما أنها تمثل تهديدا خطيرا لأمن وسلامة دول المنطقة، خاصة مصر والأردن، الذي يهددهما ترامب بإجبارهما على قبول الفلسطينيين".ومضى قائلًا: "إذا كان ترامب يريد كما يقول منح الفلسطينيين حياة أفضل، فمعظم الفلسطينيين الذي ينوي تهجيرهم من القطاع هم لاجئون جاءوا من فلسطين التاريخية، وعليه إعادتهم إلى المدن والقرى التي هجروا منها عام 1948م، حتى يعيش الجميع بأمن وسلام واستقرار وحسن جوار، وحينها لن يكون هناك خوف أو عنف".وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني على أن "تهجير السكان من قطاع غزة، أمر مستحيل التحقق، ولا يمكن القبول به أو التعاطي معه، سواء على المستوى الفلسطيني أو العربي، والدولي كذلك".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة"، بدلاً من الأراضي المدمرة، بحسب زعمه.وكان ترامب قد دعا، سابقا، إلىتهجير عدد كبير من الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وفي هذا السياق، أكد اجتماع عربي رفيع المستوى استضافته القاهرة، السبت الماضي، على استمرار دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه وحمايته من أي محاولات للتهجير، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.وأكدوا على "رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".

https://sarabic.ae/20250205/الرئيس-الفلسطيني-يرد-على-تصريحات-ترامب-بشأن-سيطرة-أمريكا-على-قطاع-غزة-1097493443.html

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حصري, العالم العربي, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, دونالد ترامب