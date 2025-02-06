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https://sarabic.ae/20250206/اصطدام-طائرتين-على-مدرج-مطار-سياتل-تاكوما-الأمريكي-فيديو-1097523030.html
اصطدام طائرتين على مدرج مطار "سياتل تاكوما" الأمريكي... فيديو
اصطدام طائرتين على مدرج مطار "سياتل تاكوما" الأمريكي... فيديو
سبوتنيك عربي
اصطدمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليابانية أثناء عبورها على المدرج في مطار سياتل تاكوما الدولي، صباح يوم أمس الأربعاء، بذيل طائرة متوقفة تابعة لشركة... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T07:18+0000
2025-02-06T07:21+0000
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وأكدت سلطات مطار "سياتل تاكوما الدولي" في الولايات المتحدة الأمريكية نبأ اصطدام الطائرتين، يوم الأربعاء.وأظهرت صور من داخل مدرج المطار، نشرها مسافرون على مواقع التواصل الاجتماعي، جناح شركة الخطوط الجوية اليابانية مقسوما إلى نصفين من ذيل طائرة "دلتا".وكتب أحد الركاب على وسائل التواصل الاجتماعي: "كنا نجلس على المدرج في مطار سياتل تاكوما الدولي عندما اصطدمت بنا طائرة أخرى، مما أدى إلى قطع ذيل طائرتنا بشكل عرضي. كان الأمر مخيفًا للغاية".وأضاف: "كان الصوت مرتفعا للغاية. كان الأمر مخيفا".وتأتي هذه الحادثة في الوقت الذي تظل فيه التوترات مرتفعة في المطارات في جميع أنحاء البلاد بعد وقوع عدة حوادث مرعبة في الأونة الأخيرة."يأخذ الكرة يسجل هدفا".. جماهير مانشيستر سيتي تؤلف أغنية جديدة لعمر مرموش... فيديوإسبانيا... سرقة أكثر من 83 ألف قطعة ملابس بقيمة مليون يورو
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اصطدام طائرتين على مدرج مطار "سياتل تاكوما" الأمريكي... فيديو

07:18 GMT 06.02.2025 (تم التحديث: 07:21 GMT 06.02.2025)
© Фото: twitter.comاصطدام طائرتين
اصطدام طائرتين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© Фото: twitter.com
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اصطدمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليابانية أثناء عبورها على المدرج في مطار سياتل تاكوما الدولي، صباح يوم أمس الأربعاء، بذيل طائرة متوقفة تابعة لشركة الخطوط الجوية "دلتا"، مما أدى إلى تضرر الطائرتين.
وأكدت سلطات مطار "سياتل تاكوما الدولي" في الولايات المتحدة الأمريكية نبأ اصطدام الطائرتين، يوم الأربعاء.

وبحسب المعلومات فإنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات للطاقم أو الركاب.

وأظهرت صور من داخل مدرج المطار، نشرها مسافرون على مواقع التواصل الاجتماعي، جناح شركة الخطوط الجوية اليابانية مقسوما إلى نصفين من ذيل طائرة "دلتا".
وكتب أحد الركاب على وسائل التواصل الاجتماعي: "كنا نجلس على المدرج في مطار سياتل تاكوما الدولي عندما اصطدمت بنا طائرة أخرى، مما أدى إلى قطع ذيل طائرتنا بشكل عرضي. كان الأمر مخيفًا للغاية".
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وأضاف: "كان الصوت مرتفعا للغاية. كان الأمر مخيفا".

وقالت إدارة المطار إن الحادث كان له "تأثير ضئيل" على عمليات المطار. وأوضحت أنه "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن. وتعمل هيئة الطيران المدني مع شركتي الطيران لإنزال الركاب بأمان ونقلهم إلى المحطة".

وتأتي هذه الحادثة في الوقت الذي تظل فيه التوترات مرتفعة في المطارات في جميع أنحاء البلاد بعد وقوع عدة حوادث مرعبة في الأونة الأخيرة.
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