اصطدام طائرتين على مدرج مطار "سياتل تاكوما" الأمريكي... فيديو
07:18 GMT 06.02.2025 (تم التحديث: 07:21 GMT 06.02.2025)
© Фото: twitter.comاصطدام طائرتين
© Фото: twitter.com
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اصطدمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليابانية أثناء عبورها على المدرج في مطار سياتل تاكوما الدولي، صباح يوم أمس الأربعاء، بذيل طائرة متوقفة تابعة لشركة الخطوط الجوية "دلتا"، مما أدى إلى تضرر الطائرتين.
وأكدت سلطات مطار "سياتل تاكوما الدولي" في الولايات المتحدة الأمريكية نبأ اصطدام الطائرتين، يوم الأربعاء.
وبحسب المعلومات فإنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات للطاقم أو الركاب.
وأظهرت صور من داخل مدرج المطار، نشرها مسافرون على مواقع التواصل الاجتماعي، جناح شركة الخطوط الجوية اليابانية مقسوما إلى نصفين من ذيل طائرة "دلتا".
📹اصطدمت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليابانية أثناء سيرها على المدرج في مطار سياتل تاكوما الدولي، صباح يوم أمس الأربعاء، بذيل طائرة متوقفة تابعة لشركة الخطوط الجوية دلتا، مما أدى إلى تضرر الطائرتين.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) February 6, 2025
وأكدت سلطات مطار سياتل تاكوما الدولي في الولايات المتحدة نبأ اصطدام… pic.twitter.com/JOmF7NDePr
وكتب أحد الركاب على وسائل التواصل الاجتماعي: "كنا نجلس على المدرج في مطار سياتل تاكوما الدولي عندما اصطدمت بنا طائرة أخرى، مما أدى إلى قطع ذيل طائرتنا بشكل عرضي. كان الأمر مخيفًا للغاية".
وأضاف: "كان الصوت مرتفعا للغاية. كان الأمر مخيفا".
وقالت إدارة المطار إن الحادث كان له "تأثير ضئيل" على عمليات المطار. وأوضحت أنه "لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن. وتعمل هيئة الطيران المدني مع شركتي الطيران لإنزال الركاب بأمان ونقلهم إلى المحطة".
وتأتي هذه الحادثة في الوقت الذي تظل فيه التوترات مرتفعة في المطارات في جميع أنحاء البلاد بعد وقوع عدة حوادث مرعبة في الأونة الأخيرة.