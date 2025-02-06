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البنتاغون: وصول مجموعة من المهاجرين "غير الشرعيين الخطيرين" إلى غوانتانامو
البنتاغون: وصول مجموعة من المهاجرين "غير الشرعيين الخطيرين" إلى غوانتانامو
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، عن وصول أول مجموعة مكونة من 10 مهاجرين"يشكلون تهديدا كبيرا" إلى مركز الاحتجاز في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T05:29+0000
2025-02-06T05:29+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
غوانتانامو
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وقالت الدفاع الأمريكية في بيان: "10 أجانب غير شرعيين شديدي الخطورة وصلوا إلى مركز الاحتجاز في خليج غوانتانامو أمس... ويجري حالياً احتجاز الأفراد العشرة شديدي الخطورة في مرافق شاغرة في المركز".وأكد البنتاغون أن "هذا إجراء مؤقت وأن وزارة الدفاع الأمريكية ستواصل دعم وزارة الأمن الداخلي وغيرها من الوكالات الفيدرالية في جهودها لتسهيل الإبعاد السريع للمواطنين الأجانب".معتقل غوانتانامو الذي افتتح في عام 2002، يقع داخل قاعدة عسكرية أمريكية في جزيرة كوبا، في إطار "الحرب على الإرهاب" التي أعلنها الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.وأصبح بالنسبة إلى العديد من المنظمات الحقوقية رمزا للانتهاكات المرتكبة في سياق الحرب على الإرهاب، بسبب ظروف الاعتقال الشديدة القسوة وممارسة التعذيب."الشيوخ الأمريكي" يصادق بغالبية ضئيلة على تعيين بيت هيغسيث وزيرا للدفاعالبنتاغون ينقل 11 سجينا يمنيا من معتقل غوانتانامو إلى سلطنة عمانالبنتاغون: توصلنا إلى صفقة مع العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر تشمل الإقرار بالذنب مقابل تجنب الإعدام
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, غوانتانامو
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, غوانتانامو

البنتاغون: وصول مجموعة من المهاجرين "غير الشرعيين الخطيرين" إلى غوانتانامو

05:29 GMT 06.02.2025
© AP Photo / Ben Fox, Fileسجن غوانتانامو الأمريكي في كوبا
سجن غوانتانامو الأمريكي في كوبا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Ben Fox, File
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، عن وصول أول مجموعة مكونة من 10 مهاجرين"يشكلون تهديدا كبيرا" إلى مركز الاحتجاز في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو بكوبا.
وقالت الدفاع الأمريكية في بيان: "10 أجانب غير شرعيين شديدي الخطورة وصلوا إلى مركز الاحتجاز في خليج غوانتانامو أمس... ويجري حالياً احتجاز الأفراد العشرة شديدي الخطورة في مرافق شاغرة في المركز".

وأضاف البيان: "تتخذ إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية جميع الخطوات اللازمة لضمان احتجازهم بأمان إلى أن يتم إيجاد طريقة لإعادتهم إلى بلدهم الأصلي أو إلى مكان آخر مناسب".

وأكد البنتاغون أن "هذا إجراء مؤقت وأن وزارة الدفاع الأمريكية ستواصل دعم وزارة الأمن الداخلي وغيرها من الوكالات الفيدرالية في جهودها لتسهيل الإبعاد السريع للمواطنين الأجانب".

وكان ترامب قد وقع في وقت سابق على أمر تنفيذي يوجه البنتاغون ووزارة الأمن الداخلي بإعداد مركز هجرة يتسع لـ 30 ألف شخص في قاعدة خليج غوانتانامو لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين الأكثر خطورة.

قاعدة جوية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
أول طائرة أمريكية تحمل مهاجرين غير شرعيين تصل إلى معسكر غوانتانامو
أمس, 09:33 GMT
معتقل غوانتانامو الذي افتتح في عام 2002، يقع داخل قاعدة عسكرية أمريكية في جزيرة كوبا، في إطار "الحرب على الإرهاب" التي أعلنها الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
وأصبح بالنسبة إلى العديد من المنظمات الحقوقية رمزا للانتهاكات المرتكبة في سياق الحرب على الإرهاب، بسبب ظروف الاعتقال الشديدة القسوة وممارسة التعذيب.
"الشيوخ الأمريكي" يصادق بغالبية ضئيلة على تعيين بيت هيغسيث وزيرا للدفاع
البنتاغون ينقل 11 سجينا يمنيا من معتقل غوانتانامو إلى سلطنة عمان
البنتاغون: توصلنا إلى صفقة مع العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر تشمل الإقرار بالذنب مقابل تجنب الإعدام
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