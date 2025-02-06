https://sarabic.ae/20250206/البنتاغون-وصول-مجموعة-من-المهاجرين-غير-الشرعيين-الخطيرين-إلى-غوانتانامو-1097520998.html

البنتاغون: وصول مجموعة من المهاجرين "غير الشرعيين الخطيرين" إلى غوانتانامو

البنتاغون: وصول مجموعة من المهاجرين "غير الشرعيين الخطيرين" إلى غوانتانامو

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، عن وصول أول مجموعة مكونة من 10 مهاجرين"يشكلون تهديدا كبيرا" إلى مركز الاحتجاز في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج... 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T05:29+0000

2025-02-06T05:29+0000

2025-02-06T05:29+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

غوانتانامو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101460/93/1014609344_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_165beb9cb243f1658e6ff979278b39b4.jpg

وقالت الدفاع الأمريكية في بيان: "10 أجانب غير شرعيين شديدي الخطورة وصلوا إلى مركز الاحتجاز في خليج غوانتانامو أمس... ويجري حالياً احتجاز الأفراد العشرة شديدي الخطورة في مرافق شاغرة في المركز".وأكد البنتاغون أن "هذا إجراء مؤقت وأن وزارة الدفاع الأمريكية ستواصل دعم وزارة الأمن الداخلي وغيرها من الوكالات الفيدرالية في جهودها لتسهيل الإبعاد السريع للمواطنين الأجانب".معتقل غوانتانامو الذي افتتح في عام 2002، يقع داخل قاعدة عسكرية أمريكية في جزيرة كوبا، في إطار "الحرب على الإرهاب" التي أعلنها الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.وأصبح بالنسبة إلى العديد من المنظمات الحقوقية رمزا للانتهاكات المرتكبة في سياق الحرب على الإرهاب، بسبب ظروف الاعتقال الشديدة القسوة وممارسة التعذيب."الشيوخ الأمريكي" يصادق بغالبية ضئيلة على تعيين بيت هيغسيث وزيرا للدفاعالبنتاغون ينقل 11 سجينا يمنيا من معتقل غوانتانامو إلى سلطنة عمانالبنتاغون: توصلنا إلى صفقة مع العقل المدبر لأحداث 11 سبتمبر تشمل الإقرار بالذنب مقابل تجنب الإعدام

https://sarabic.ae/20250205/أول-طائرة-أمريكية-تحمل-مهاجرين-غير-شرعيين-تصل-إلى-معسكر--غوانتانامو--1097492542.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, غوانتانامو