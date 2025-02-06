https://sarabic.ae/20250206/الجزائر-تصدر-بيانا-مهما-لمواطنيها-قبل-أداء-الحج-أو-العمرة-1097549475.html
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة
سبوتنيك عربي
أصدرت الجزائر، مساء اليوم الخميس، بيانا مهما لمواطنيها، الراغبين في اداء مناسك العمرة أو الحج. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضح الديوان الوطني للحج والعمرة في الجزائر، أن "المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة يمكنهم الدخول إلى الأراضي السعودية، حتى وإن لم يتلقوا لقاح الحمى الشوكية، وذلك وفقا لتعميم الهيئة العامة للطيران المدني السعودي".كما نص البيان على "أهمية أخذ اللقاحات الموصى بها من قبل وزارة الصحة، خاصة ضد الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية، وذلك في إطار الوقاية من الأمراض المحتملة أثناء رحلة العمرة"، وفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية.وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن "14 فبراير/ شباط 2025، هو الموعد النهائي لإنهاء تعاقدات مكاتب شؤون الحج في مختلف الدول على الخدمات الخاصة بحجاجها لموسم حج هذا العام"، مؤكدة ضرورة إتمام هذه التعاقدات عبر منصة "نسك مسار" المخصصة لحجاج الخارج.وأضافت الوزارة بأنها وضعت "جدولا زمنيا دقيقاً للمهمات المطلوبة من مكاتب شؤون الحج، يتضمن 8 مراحل رئيسية، بعدما بدأت مرحلة التعاقد على الخدمات، بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول (الماضي)، وتنتهي في 14 فبراير (شباط الجاري) 2025".
https://sarabic.ae/20250114/السعودية-وإيران-توقعان-مذكرة-تفاهم-بشأن-موسم-الحج-1096794456.html
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أخبار الحج, الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الحج, الجزائر, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة
أصدرت الجزائر، مساء اليوم الخميس، بيانا مهما لمواطنيها، الراغبين في اداء مناسك العمرة أو الحج.
وأوضح الديوان الوطني للحج والعمرة في الجزائر، أن "المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة يمكنهم الدخول إلى الأراضي السعودية، حتى وإن لم يتلقوا لقاح الحمى الشوكية، وذلك وفقا لتعميم الهيئة العامة للطيران المدني السعودي".
كما نص البيان على "أهمية أخذ اللقاحات الموصى بها من قبل وزارة الصحة، خاصة ضد الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية، وذلك في إطار الوقاية من الأمراض المحتملة أثناء رحلة العمرة"، وفقا لصحيفة
"النهار" الجزائرية.
وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن "14 فبراير/ شباط 2025، هو الموعد النهائي
لإنهاء تعاقدات مكاتب شؤون الحج في مختلف الدول على الخدمات الخاصة بحجاجها لموسم حج هذا العام"، مؤكدة ضرورة إتمام هذه التعاقدات عبر منصة "نسك مسار" المخصصة لحجاج الخارج.
وأضافت الوزارة بأنها وضعت "جدولا زمنيا دقيقاً للمهمات المطلوبة من مكاتب شؤون الحج، يتضمن 8 مراحل رئيسية، بعدما بدأت مرحلة التعاقد على الخدمات، بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول (الماضي)، وتنتهي في 14 فبراير (شباط الجاري) 2025".