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https://sarabic.ae/20250206/ساعر-غزة-لا-تملك-أي-مستقبل-حاليا-ويجب-إتاحة-المجال-لكل-من-يريد-الهجرة-طواعية-1097542312.html
ساعر: غزة لا تملك أي مستقبل حاليا ويجب إتاحة المجال لكل من يريد الهجرة طواعية
ساعر: غزة لا تملك أي مستقبل حاليا ويجب إتاحة المجال لكل من يريد الهجرة طواعية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، أن بلاده لن تقبل بوجود حركة حماس الفلسطينية، في حكم قطاع غزة. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T15:54+0000
2025-02-06T15:54+0000
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وأضاف ساعر، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، في مدينة أسدود بإسرائيل، أن وكالة "الأونروا" ليست جزءا من الحل في قطاع غزة، على حد قوله.وتابع مشيرًا إلى أن "غزة لا تملك أي مستقبل حاليا، وهذه فرصة لبناء مستقبل أفضل لأنفسنا والشرق الأوسط، وإذا لم نفلح في تحقيق أهدافنا بالوسائل الدبلوماسية فسنعود للخيار العسكري".وواصل أنه "من المهم بالنسبة لإسرائيل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكل مراحله، وملتزمون بأهداف الحرب".ومضى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في تصريحاته: "نريد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، لكن حكم حماس لغزة سيجعل حياة الفلسطينيين بائسة".وأضاف: "لا نريد العودة لمخططات ثبت فشلها في غزة، ويجب إتاحة المجال لكل من يريد الهجرة طواعية".وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، قد أكد اليوم الخميس، أن موقف إيطاليا بشأن الشرق الأوسط واضح وثابت.وشدد خلال فعاليات تسليم شاحنات ومساعدات إنسانية لقطاع غزة من ميناء أسدود، ضمن برنامج الأغذية العالمي، على أن "الموقف الإيطالي واضح، وهو حل الدولتين، دولة فلسطينية يتعين عليها الاعتراف بإسرائيل، وسوف يتعين على إسرائيل أن تعترف بها"، ولفت إلى أن "أي خطوات أخرى ستكون غير واقعية وخاطئة"، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.وأوضح الوزير الإيطالي أمام لجنتي الشؤون الخارجية في مجلس النواب والشيوخ الإيطاليين، أن "ردود فعل الأردن ومصر، على الخطة كانت سلبية، خاصة فيما يتعلق بإجلاء السكان المدنيين من غزة، وهذا يجعل من الصعب تنفيذها".وأضاف أنه "رغم ذلك، ستظل إيطاليا تدرس المقترحات إذا ظهرت أي تفاصيل ملموسة حول تنفيذها".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".وقد أثارت تصريحات ترامب، ردود فعل دولية منددة وبعض الاعتراضات من الجمهوريين في الكونغرس، الذين كانوا إلى حد كبير قد تبنوا مبادرات ترامب، مثل تعليق المساعدات الخارجية وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.وكان من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتابع اقتراحه أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا كاستراتيجية تفاوضية كما فعل في قضايا أخرى.
https://sarabic.ae/20250206/الجيش-الإسرائيلي-يوسع-عملياته-العسكرية-شمالي-الضفة-الغربية-ويتسبب-في-تهجير-5-آلاف-عائلة-1097501914.html
https://sarabic.ae/20250206/ترامب-إسرائيل-ستسلم-قطاع-غزة-إلى-أمريكا-في-نهاية-القتال-1097533120.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم

ساعر: غزة لا تملك أي مستقبل حاليا ويجب إتاحة المجال لكل من يريد الهجرة طواعية

15:54 GMT 06.02.2025
© AP Photo / Gregorio Borgiaوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر
© AP Photo / Gregorio Borgia
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أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، أن بلاده لن تقبل بوجود حركة حماس الفلسطينية، في حكم قطاع غزة.
وأضاف ساعر، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، في مدينة أسدود بإسرائيل، أن وكالة "الأونروا" ليست جزءا من الحل في قطاع غزة، على حد قوله.
وتابع مشيرًا إلى أن "غزة لا تملك أي مستقبل حاليا، وهذه فرصة لبناء مستقبل أفضل لأنفسنا والشرق الأوسط، وإذا لم نفلح في تحقيق أهدافنا بالوسائل الدبلوماسية فسنعود للخيار العسكري".
وواصل أنه "من المهم بالنسبة لإسرائيل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بكل مراحله، وملتزمون بأهداف الحرب".
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمال الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية شمالي الضفة الغربية ويتسبب في تهجير 5 آلاف عائلة
12:00 GMT
ومضى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في تصريحاته: "نريد تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، لكن حكم حماس لغزة سيجعل حياة الفلسطينيين بائسة".
وأضاف: "لا نريد العودة لمخططات ثبت فشلها في غزة، ويجب إتاحة المجال لكل من يريد الهجرة طواعية".

كما شدد ساعر على أن "التطبيع والعلاقات الجيدة معنا أمر يخدم جميع الأطراف، ونريد عقد علاقات تطبيع جديدة في المنطقة".

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، قد أكد اليوم الخميس، أن موقف إيطاليا بشأن الشرق الأوسط واضح وثابت.

وشدد خلال فعاليات تسليم شاحنات ومساعدات إنسانية لقطاع غزة من ميناء أسدود، ضمن برنامج الأغذية العالمي، على أن "الموقف الإيطالي واضح، وهو حل الدولتين، دولة فلسطينية يتعين عليها الاعتراف بإسرائيل، وسوف يتعين على إسرائيل أن تعترف بها"، ولفت إلى أن "أي خطوات أخرى ستكون غير واقعية وخاطئة"، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.

وأمس الأربعاء، صرح تاياني بأن "إيطاليا ستأخذ بعين الاعتبار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن قطاع غزة"، مؤكدًا في الوقت ذاته على التزام بلاده بحل الدولتين كأساس لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأوضح الوزير الإيطالي أمام لجنتي الشؤون الخارجية في مجلس النواب والشيوخ الإيطاليين، أن "ردود فعل الأردن ومصر، على الخطة كانت سلبية، خاصة فيما يتعلق بإجلاء السكان المدنيين من غزة، وهذا يجعل من الصعب تنفيذها".
وأضاف أنه "رغم ذلك، ستظل إيطاليا تدرس المقترحات إذا ظهرت أي تفاصيل ملموسة حول تنفيذها".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
ترامب: إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى أمريكا في نهاية القتال
11:55 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".
وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة الولايات المتحدة لقطاع غزة لأشهر طويلة، مضيفًا "هذا قرار لم نتخذه بسهولة، وكل من تحدثت معه أحب هذه الفكرة وتسلم الولايات المتحدة لتلك المنطقة واستحداث آلاف الوظائف هناك".
وقد أثارت تصريحات ترامب، ردود فعل دولية منددة وبعض الاعتراضات من الجمهوريين في الكونغرس، الذين كانوا إلى حد كبير قد تبنوا مبادرات ترامب، مثل تعليق المساعدات الخارجية وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.
وكان من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتابع اقتراحه أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا كاستراتيجية تفاوضية كما فعل في قضايا أخرى.
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