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https://sarabic.ae/20250206/علي-معلول-يكشف-تفاصيل-جديدة-عن-نهائي-أبطال-أفريقيا-ضد-الوداد-المغربي-1097525989.html
علي معلول يكشف تفاصيل جديدة عن نهائي أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي
علي معلول يكشف تفاصيل جديدة عن نهائي أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي
سبوتنيك عربي
كشف اللاعب علي معلول، نجم النادي الأهلي المصري، عن كواليس مثيرة، مع لاعب الفريق المعار محمد عبد المنعم. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T08:40+0000
2025-02-06T08:40+0000
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وأكد علي معلول في لقاء مع الإعلامي أحمد شوبير، في برنامج "حارس الأهلي"، مساء الأربعاء، أنه ومحمد عبد المنعم قضيا أسبوعا صعبا، بعد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي، بعد تسببهما في الهدف الذي دخل مرمى الفريق المصري.وذكر اللاعب التونسي أنه بقي صامتا لفترة طويلة من الوقت وكذلك عبد المنعم، متخوفا من ضياع البطولة القارية على النادي الأهلي المصري بسبب هذا الهدف.ويشار إلى أنه من ضربة ركنية لعلي معلوم، تمكن محمد عبد المنعم من إحراز هدف مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي، والحصول على البطولة.وشدد النجم التونسي على "علاقة الحب بينه وبين جماهير الأهلي منذ أول يوم له مع النادي"، وتابع: "العلاقة تطورت بيننا بشكل كبير، وبيننا حب متبادل، وليس مجرد كلام، ومع إصابتي وجدت الجميع يساندني، وإن شاء الله أظل عند حسن ظنهم".وأكد معلول: "الآن أتواجد في تدريبات الأهلي منذ 6 أسابيع، ولم يكن لدي قلق بشأن مسيرتي، ولكن القلق كان لدى أسرتي في ظل الحديث عن كبر سني، لكنني كنت متأكد أن الله لن يخيب ظني".وفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدر جون إدوارد وكيل أعمال التونسي معلول، بيانا أعلن فيه انتهاء علاقة اللاعب التونسي بالقلعة الحمراء، ورفع الحرج عن الإدارة بشأن قيد اللاعب في قائمة الموسم الجديد.وأوضح وكيل معلول في بيان صحفي: "اتخذنا قرارا بالرحيل عن الأهلي اليوم لرفع الحرج عن الجميع، خاصة بعد تعافي اللاعب الكامل من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المباريات، ولكن لم يتم الحديث من قِبَل النادي من قريب أو بعيد حتى هذه اللحظة عن مستقبل اللاعب ومصيره خلال الفترة المقبلة".
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نادي الأهلي, ماتش الأهلي اليوم, رياضة, أخبار دوري أبطال أفريقيا, أخبار كرة القدم
نادي الأهلي, ماتش الأهلي اليوم, رياضة, أخبار دوري أبطال أفريقيا, أخبار كرة القدم

علي معلول يكشف تفاصيل جديدة عن نهائي أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي

08:40 GMT 06.02.2025
© AP Photo / Mohammed Asadعلي معلول خلال مشاركته مع النادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية
علي معلول خلال مشاركته مع النادي الأهلي المصري في كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Mohammed Asad
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كشف اللاعب علي معلول، نجم النادي الأهلي المصري، عن كواليس مثيرة، مع لاعب الفريق المعار محمد عبد المنعم.
وأكد علي معلول في لقاء مع الإعلامي أحمد شوبير، في برنامج "حارس الأهلي"، مساء الأربعاء، أنه ومحمد عبد المنعم قضيا أسبوعا صعبا، بعد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي، بعد تسببهما في الهدف الذي دخل مرمى الفريق المصري.
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وذكر اللاعب التونسي أنه بقي صامتا لفترة طويلة من الوقت وكذلك عبد المنعم، متخوفا من ضياع البطولة القارية على النادي الأهلي المصري بسبب هذا الهدف.
ويشار إلى أنه من ضربة ركنية لعلي معلوم، تمكن محمد عبد المنعم من إحراز هدف مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي، والحصول على البطولة.
وشدد النجم التونسي على "علاقة الحب بينه وبين جماهير الأهلي منذ أول يوم له مع النادي"، وتابع: "العلاقة تطورت بيننا بشكل كبير، وبيننا حب متبادل، وليس مجرد كلام، ومع إصابتي وجدت الجميع يساندني، وإن شاء الله أظل عند حسن ظنهم".
وأكد معلول: "الآن أتواجد في تدريبات الأهلي منذ 6 أسابيع، ولم يكن لدي قلق بشأن مسيرتي، ولكن القلق كان لدى أسرتي في ظل الحديث عن كبر سني، لكنني كنت متأكد أن الله لن يخيب ظني".
وفي أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي، أصدر جون إدوارد وكيل أعمال التونسي معلول، بيانا أعلن فيه انتهاء علاقة اللاعب التونسي بالقلعة الحمراء، ورفع الحرج عن الإدارة بشأن قيد اللاعب في قائمة الموسم الجديد.
وأوضح وكيل معلول في بيان صحفي: "اتخذنا قرارا بالرحيل عن الأهلي اليوم لرفع الحرج عن الجميع، خاصة بعد تعافي اللاعب الكامل من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المباريات، ولكن لم يتم الحديث من قِبَل النادي من قريب أو بعيد حتى هذه اللحظة عن مستقبل اللاعب ومصيره خلال الفترة المقبلة".
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