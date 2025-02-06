https://sarabic.ae/20250206/ماليزيا-التهجير-القسري-للفلسطينيين-سيشكل-تطهيرا-عرقيا-1097520544.html

ماليزيا: التهجير القسري للفلسطينيين يعد تطهيرا عرقيا

ماليزيا: التهجير القسري للفلسطينيين يعد تطهيرا عرقيا

سبوتنيك عربي

قالت وزارة الخارجية الماليزية، اليوم الخميس، إن أي مقترح للتهجير القسري للفلسطينيين سيشكل تطهيرًا عرقيًا وانتهاكًا للقانون الدولي، على خلفية اقترح الرئيس... 06.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-06T04:13+0000

2025-02-06T04:13+0000

2025-02-06T05:11+0000

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وذكرت الخارجية الماليزية في بيان: "تعارض ماليزيا بشدة أي اقتراح يمكن أن يؤدي إلى التهجير القسري أو نقل الفلسطينيين من وطنهم. مثل هذه الأعمال غير الإنسانية تشكل تطهيرًا عرقيًا وتمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".وأضافت الوزارة أنها تدعم حل الدولتين باعتباره الطريق إلى السلام والاستقرار الدائمين.وماليزيا، ذات الأغلبية المسلمة، داعم وثيق للفلسطينيين، ولطالما دعمت حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين. ولا توجد علاقات دبلوماسية بين ماليزيا وإسرائيل.ويقول رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إنه يحتفظ بعلاقة طيبة مع الجناح السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، بينما لا تربطه أي علاقة بجناحها العسكري.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة الولايات المتحدة لقطاع غزة لأشهر طويلة، مضيفًا "هذا قرار لم نتخذه بسهولة، وكل من تحدثت معه أحب هذه الفكرة وتسلم الولايات المتحدة لتلك المنطقة واستحداث آلاف الوظائف هناك".وقد أثارت فكرة ترامب ردود فعل دولية منددة وبعض الاعتراضات من الجمهوريين في الكونغرس، الذين كانوا إلى حد كبير قد تبنوا مبادرات ترامب مثل تعليق المساعدات الخارجية وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.وكان من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتابع اقتراحه أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا كاستراتيجية تفاوضية كما فعل في قضايا أخرى.

https://sarabic.ae/20250206/نتنياهو-يجب-متابعة-فكرة-السماح-لسكان-قطاع-غزة-بالمغادرة-وتنفيذها-1097520075.html

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