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برلماني عراقي: العلاقات العراقية الروسية مستمرة والتعاون الأمني يتعزز
برلماني عراقي: العلاقات العراقية الروسية مستمرة والتعاون الأمني يتعزز
سبوتنيك عربي
قال النائب في البرلمان العراقي، حسن فدعم الجنابي، إنّ "زيارة المبعوث الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف إلى العراق، تأتي في سياق تعزيز... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T11:01+0000
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العالم العربي
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تقارير سبوتنيك
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وبيّن الجنابي في تصريح لـ"سبوتنيك"، أنّ "العراق وروسيا قد أقاما علاقات متينة منذ فترة طويلة، حيث كان الجيش العراقي يعتمد على السلاح الروسي، إضافة إلى وجود شركات كبيرة في العراق قبل وبعد تغيير النظام، ما ساهم في استمرار هذه العلاقات على الرغم من التحولات السياسية".وتابع أنّ "الحضور الروسي في المنطقة كان وما يزال مفيداً، خاصة في مجال الدفاع الجوي، حيث تمتلك روسيا إمكانيات متقدمة في هذا المجال، في الوقت الذي عجزت فيه الولايات المتحدة عن حماية الأجواء العراقية بشكل كامل".وأضاف الجنابي أنّ "بلاده حريصة على تسليح نفسه باستخدام كافة الخبرات العالمية المتاحة"، موضحاً أنّ "التنسيق الأمني مع روسيا لن يتأثر باتفاقيات العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنّ "المؤسسة التشريعية ومجلس النواب يشكلان جزءاً أساسياً من النظام السياسي العراقي، وأن التعاون بين المؤسسة التشريعية العراقية ونظيراتها في العالم أمر مهم جداً للاستفادة من التجارب العالمية".وأوضح الجنابي أنّ "العقود التي تم توقيعها مع روسيا لمكافحة "داعش" تضمنت تخزين الأسلحة من مخازن الجيش الروسي، في حين تأخرت الولايات المتحدة في إمدادات الأسلحة لفترة طويلة، ما أثر على سير المعارك".وعن التنسيق الدولي الخارجي، قال الجنابي إنّ "العراق اتخذ خطوات عبر التنسيق مع الجانب السوري فيما يتعلق بالأمن على الحدود، وأن بغداد لعبت دوراً أساسياً في تهدئة الأمور بين الأطراف الكردية عبر الحوار".ولفت إلى أنّ "العراق لن يلعب دور الوساطة بين سوريا وإيران إلا إذا وافق البلدان المعنيان على ذلك"، مضيفا أنّ "العراق سيواصل تعزيز العلاقات مع سوريا، مع الإشارة إلى أن زيارة سورية إلى بغداد للتحضير للقمة العربية ستكون قريبة".واعتبر الجنابي أنّ "الدبلوماسية العراقية تشكل حجر الزاوية في المفاوضات المتعلقة بالموضوع الفلسطيني، وأن العراق وقف إلى جانب الشعبين اللبناني والفلسطيني في الحروب التي تعرضوا لها".
https://sarabic.ae/20250206/السوداني-العراق-لم-يتعرض-إلى-أي-ضغوط-بسبب-السابع-من-أكتوبر-1097551077.html
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https://sarabic.ae/20250130/هل-ينجح-إقليم-كردستان-في-تخطي-العراقيل-التي-تواجه-تشكيل-الحكومة-الجديدة-1097327371.html
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العالم العربي, العراق, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, العراق, حصري, تقارير سبوتنيك

برلماني عراقي: العلاقات العراقية الروسية مستمرة والتعاون الأمني يتعزز

11:01 GMT 07.02.2025 (تم التحديث: 11:09 GMT 07.02.2025)
© AP Photo / Sam McNeilعلم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Sam McNeil
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حصري
قال النائب في البرلمان العراقي، حسن فدعم الجنابي، إنّ "زيارة المبعوث الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف إلى العراق، تأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين التي تعود إلى سنوات طويلة".
وبيّن الجنابي في تصريح لـ"سبوتنيك"، أنّ "العراق وروسيا قد أقاما علاقات متينة منذ فترة طويلة، حيث كان الجيش العراقي يعتمد على السلاح الروسي، إضافة إلى وجود شركات كبيرة في العراق قبل وبعد تغيير النظام، ما ساهم في استمرار هذه العلاقات على الرغم من التحولات السياسية".

ولفت النائب إلى أنّ "التبادل الاقتصادي بين العراق وروسيا ما يزال مستمرًا ويحتاج إلى تعزيز الحضور السياسي الروسي في العراق".

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وتابع أنّ "الحضور الروسي في المنطقة كان وما يزال مفيداً، خاصة في مجال الدفاع الجوي، حيث تمتلك روسيا إمكانيات متقدمة في هذا المجال، في الوقت الذي عجزت فيه الولايات المتحدة عن حماية الأجواء العراقية بشكل كامل".
وأضاف الجنابي أنّ "بلاده حريصة على تسليح نفسه باستخدام كافة الخبرات العالمية المتاحة"، موضحاً أنّ "التنسيق الأمني مع روسيا لن يتأثر باتفاقيات العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنّ "المؤسسة التشريعية ومجلس النواب يشكلان جزءاً أساسياً من النظام السياسي العراقي، وأن التعاون بين المؤسسة التشريعية العراقية ونظيراتها في العالم أمر مهم جداً للاستفادة من التجارب العالمية".
وفي ما يتعلق بالأمن الداخلي، شدد النائب العراقي على أنّ "العراق هو صاحب القرار في عقد الاتفاقات الأمنية مع أي دولة"، معتبراً أنّ "العراق لن ينسى الدور الروسي في دعمه لمكافحة الإرهاب، خصوصاً في الفترة التي شهدت تأخيراً في إمدادات الأسلحة من الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم "داعش".
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وأوضح الجنابي أنّ "العقود التي تم توقيعها مع روسيا لمكافحة "داعش" تضمنت تخزين الأسلحة من مخازن الجيش الروسي، في حين تأخرت الولايات المتحدة في إمدادات الأسلحة لفترة طويلة، ما أثر على سير المعارك".

وأشار البرلماني العراقي إلى أن "العراق بلد قوي ويمتلك جيشا وجهازا لمكافحة الإرهاب، والعراق الذي يحكمه النظام الديمقراطي لا يمكن مقارنته بسوريا في نظام الحكم، حيث أن الجميع يشترك في إدارة الحكم، قواتنا الأمنية قوية جداً في مواجهة تنظيم داعش، لكننا نخشى أن تشجع بعض الجماعات الإرهابية في المناطق الصحراوية التغيرات في سوريا، ولهذا أخذنا إجراءات احترازية، وأوضاعنا الأمنية والداخلية مستقرة".

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وعن التنسيق الدولي الخارجي، قال الجنابي إنّ "العراق اتخذ خطوات عبر التنسيق مع الجانب السوري فيما يتعلق بالأمن على الحدود، وأن بغداد لعبت دوراً أساسياً في تهدئة الأمور بين الأطراف الكردية عبر الحوار".
وفي ما يتعلق بالعلاقات الإقليمية، أكد الجنابي أنّ "العراق يحرص على استقرار علاقاته مع دول الجوار، بما في ذلك إيران"، مشيراً إلى "أهمية الزيارة المرتقبة لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى إيران للاطلاع على مصالح العراق مع الجمهورية الإسلامية".
ولفت إلى أنّ "العراق لن يلعب دور الوساطة بين سوريا وإيران إلا إذا وافق البلدان المعنيان على ذلك"، مضيفا أنّ "العراق سيواصل تعزيز العلاقات مع سوريا، مع الإشارة إلى أن زيارة سورية إلى بغداد للتحضير للقمة العربية ستكون قريبة".
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وتطرق النائب في البرلمان العراقي إلى "موقف بلاده من القضية الفلسطينية، حيث أكد دعم العراق الثابت للشعب الفلسطيني ورفضه لقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بالتهجير".

واعتبر الجنابي أنّ "الدبلوماسية العراقية تشكل حجر الزاوية في المفاوضات المتعلقة بالموضوع الفلسطيني، وأن العراق وقف إلى جانب الشعبين اللبناني والفلسطيني في الحروب التي تعرضوا لها".
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