https://sarabic.ae/20250207/البرلماني-العراقي-حسن-فدعم-الجنابي-العلاقات-العراقية-الروسية-مستمرة-والتعاون-الأمني-يتعزز--1097562969.html

برلماني عراقي: العلاقات العراقية الروسية مستمرة والتعاون الأمني يتعزز

برلماني عراقي: العلاقات العراقية الروسية مستمرة والتعاون الأمني يتعزز

سبوتنيك عربي

قال النائب في البرلمان العراقي، حسن فدعم الجنابي، إنّ "زيارة المبعوث الروسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف إلى العراق، تأتي في سياق تعزيز... 07.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-07T11:01+0000

2025-02-07T11:01+0000

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وبيّن الجنابي في تصريح لـ"سبوتنيك"، أنّ "العراق وروسيا قد أقاما علاقات متينة منذ فترة طويلة، حيث كان الجيش العراقي يعتمد على السلاح الروسي، إضافة إلى وجود شركات كبيرة في العراق قبل وبعد تغيير النظام، ما ساهم في استمرار هذه العلاقات على الرغم من التحولات السياسية".وتابع أنّ "الحضور الروسي في المنطقة كان وما يزال مفيداً، خاصة في مجال الدفاع الجوي، حيث تمتلك روسيا إمكانيات متقدمة في هذا المجال، في الوقت الذي عجزت فيه الولايات المتحدة عن حماية الأجواء العراقية بشكل كامل".وأضاف الجنابي أنّ "بلاده حريصة على تسليح نفسه باستخدام كافة الخبرات العالمية المتاحة"، موضحاً أنّ "التنسيق الأمني مع روسيا لن يتأثر باتفاقيات العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أنّ "المؤسسة التشريعية ومجلس النواب يشكلان جزءاً أساسياً من النظام السياسي العراقي، وأن التعاون بين المؤسسة التشريعية العراقية ونظيراتها في العالم أمر مهم جداً للاستفادة من التجارب العالمية".وأوضح الجنابي أنّ "العقود التي تم توقيعها مع روسيا لمكافحة "داعش" تضمنت تخزين الأسلحة من مخازن الجيش الروسي، في حين تأخرت الولايات المتحدة في إمدادات الأسلحة لفترة طويلة، ما أثر على سير المعارك".وعن التنسيق الدولي الخارجي، قال الجنابي إنّ "العراق اتخذ خطوات عبر التنسيق مع الجانب السوري فيما يتعلق بالأمن على الحدود، وأن بغداد لعبت دوراً أساسياً في تهدئة الأمور بين الأطراف الكردية عبر الحوار".ولفت إلى أنّ "العراق لن يلعب دور الوساطة بين سوريا وإيران إلا إذا وافق البلدان المعنيان على ذلك"، مضيفا أنّ "العراق سيواصل تعزيز العلاقات مع سوريا، مع الإشارة إلى أن زيارة سورية إلى بغداد للتحضير للقمة العربية ستكون قريبة".واعتبر الجنابي أنّ "الدبلوماسية العراقية تشكل حجر الزاوية في المفاوضات المتعلقة بالموضوع الفلسطيني، وأن العراق وقف إلى جانب الشعبين اللبناني والفلسطيني في الحروب التي تعرضوا لها".

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