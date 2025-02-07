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الـ"فاو" تعلن انخفاض مؤشر أسعار الغذاء عالميا خلال يناير 2025
الـ"فاو" تعلن انخفاض مؤشر أسعار الغذاء عالميا خلال يناير 2025
سبوتنيك عربي
أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار الغذاء العالمي، الذي يُعد المعيار المرجعي لأسعار السلع الغذائية العالمية، انخفض... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T14:56+0000
2025-02-07T14:56+0000
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وأوضحت المنظمة، في تقريرها، أن هذا الانخفاض كان مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار الزيوت النباتية والسكر في الأسواق العالمية.وأشارت الـ"فاو"، إلى أن المؤشر، الذي يرصد التغيرات الشهرية في أسعار مجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، كان أعلى بنسبة 6.2%، مقارنة بمستواه في يناير 2023، ولكنه لا يزال أقل بنسبة 22.0% عن ذروته، التي سجلها في مارس/ آذار 2022.تفاصيل المؤشرات الفرعيةتوقعات جديدة لإنتاج الحبوب في 2025:أصدرت الـ"فاو"، أيضاً تقريراً جديداً حول عرض الحبوب والطلب عليها، حيث أشارت إلى أن موسم زراعة القمح الشتوي في نصف الكرة الشمالي، انتهى في يناير 2025، مع توقعات بزيادة المساحات المزروعة في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بينما من المتوقع انخفاضها في روسيا، بسبب الظروف الجوية.ومن المتوقع أن يبدأ حصاد الذرة في نصف الكرة الجنوبي، في الربع الثاني من 2025، مع توقعات بتحسن المحاصيل في الأرجنتين والبرازيل، بينما أدت أسعار الذرة القياسية إلى زيادة المساحات المزروعة في جنوب أفريقيا.توقعات الـ"فاو" لعام 2024/2025مراجعة توقعات الإنتاج العالميخفّضت الـ"فاو" توقعاتها للإنتاج العالمي في 2024، إلى ما يقل قليلاً عن 2.841 مليار طن، بانخفاض نسبته 0.6% عن عام 2023، ويعزى ذلك إلى انخفاض إنتاج الذرة في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الإجهاد المائي. في المقابل، تجاوزت التقديرات الرسمية لإنتاج الأرز في الصين ومالي ونيبال وفيتنام التوقعات، ما أدى إلى توقع إنتاج عالمي من الأرز يبلغ 539.4 مليون طن في 2024/2025، بزيادة سنوية نسبتها 0.9%، وهو رقم قياسي جديد.
https://sarabic.ae/20241109/الفاو-أسعار-الغذاء-تصل-لأعلى-مستوياتها-منذ-2023-1094636672.html
https://sarabic.ae/20230708/فاو-الشرق-الأوسط-سيصبح-ثاني-أكبر-مستورد-للغذاء-عالميا-في-2032-1078869677.html
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العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار
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الـ"فاو" تعلن انخفاض مؤشر أسعار الغذاء عالميا خلال يناير 2025

14:56 GMT 07.02.2025
© Sputnik . Artjem Jitinev / الانتقال إلى بنك الصورمعرض "الخريف الذهبي" للصناعات الغذائية
معرض الخريف الذهبي للصناعات الغذائية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© Sputnik . Artjem Jitinev
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تابعنا عبر
أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار الغذاء العالمي، الذي يُعد المعيار المرجعي لأسعار السلع الغذائية العالمية، انخفض في يناير/ كانون الثاني الماضي، ليبلغ في المتوسط 124.9 نقطة، بانخفاض نسبته 1.6%، عن مستواه في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وأوضحت المنظمة، في تقريرها، أن هذا الانخفاض كان مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار الزيوت النباتية والسكر في الأسواق العالمية.
وأشارت الـ"فاو"، إلى أن المؤشر، الذي يرصد التغيرات الشهرية في أسعار مجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، كان أعلى بنسبة 6.2%، مقارنة بمستواه في يناير 2023، ولكنه لا يزال أقل بنسبة 22.0% عن ذروته، التي سجلها في مارس/ آذار 2022.
إنتاج الحبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
الفاو: أسعار الغذاء تصل لأعلى مستوياتها منذ 2023
9 نوفمبر 2024, 18:41 GMT

تفاصيل المؤشرات الفرعية

مؤشر أسعار السكر: انخفض بنسبة 6.8% عن ديسمبر 2024، وبنسبة 18.5% عن مستواه قبل عام، ويعزى ذلك إلى تحسن إمدادات السكر العالمية بسبب الظروف الجوية الجيدة في البرازيل، وقرار الحكومة الهندية استئناف صادرات السكر.
مؤشر أسعار الزيوت النباتية: انخفض بنسبة 5.6% عن الشهر السابق، مع انخفاض أسعار زيت النخيل وزيت اللفت، بينما ظلت أسعار زيت الصويا وزيت عباد الشمس مستقرة.
مؤشر أسعار اللحوم: انخفض بنسبة 1.4% في يناير 2025، حيث تفوق انخفاض أسعار لحوم الأغنام والخنازير والدواجن على ارتفاع أسعار لحوم الأبقار.
مؤشر أسعار الحبوب: ارتفع بنسبة 0.3% عن ديسمبر 2024، ولكنه لا يزال أقل بنسبة 6.9% عن مستواه في يناير 2023. وانخفضت أسعار تصدير القمح بشكل طفيف، بينما ارتفعت أسعار الذرة بسبب انخفاض التوقعات للإنتاج والمخزونات في الولايات المتحدة الأمريكية.
مؤشر أسعار الأرز: انخفض بنسبة 4.7% في يناير، بسبب وفرة الإمدادات القابلة للتصدير.
مؤشر أسعار الألبان: ارتفع بنسبة 2.4% عن ديسمبر، وبنسبة 20.4% عن مستواه في يناير 2023، مدفوعاً بارتفاع أسعار الجبن العالمية بنسبة 7.6%.

توقعات جديدة لإنتاج الحبوب في 2025:

أصدرت الـ"فاو"، أيضاً تقريراً جديداً حول عرض الحبوب والطلب عليها، حيث أشارت إلى أن موسم زراعة القمح الشتوي في نصف الكرة الشمالي، انتهى في يناير 2025، مع توقعات بزيادة المساحات المزروعة في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بينما من المتوقع انخفاضها في روسيا، بسبب الظروف الجوية.
حصاد زراعة حبوب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
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"فاو": الشرق الأوسط سيصبح ثاني أكبر مستورد للغذاء عالميا في 2032
8 يوليو 2023, 18:54 GMT
ومن المتوقع أن يبدأ حصاد الذرة في نصف الكرة الجنوبي، في الربع الثاني من 2025، مع توقعات بتحسن المحاصيل في الأرجنتين والبرازيل، بينما أدت أسعار الذرة القياسية إلى زيادة المساحات المزروعة في جنوب أفريقيا.

توقعات الـ"فاو" لعام 2024/2025

من المتوقع أن يرتفع استخدام الحبوب عالمياً بنسبة 0.9% ليصل إلى 2.869 مليار طن، مدفوعاً بزيادة استخدام الذرة في علف الحيوانات.
من المتوقع أن تنخفض مخزونات الحبوب العالمية بنسبة 2.2% بحلول نهاية مواسم 2025، بسبب انخفاض مخزونات الذرة في الولايات المتحدة الأمريكية.
من المتوقع أن ينخفض معدل مخزونات الحبوب العالمية إلى نسبة استخدام تبلغ 29.8%، وهو ما يظل عند مستوى "مريح".
من المتوقع أن تنخفض التجارة الدولية في الحبوب بنسبة 5.6% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 483.5 مليون طن، بسبب انخفاض الطلب من الصين على الشعير والذرة والقمح.

مراجعة توقعات الإنتاج العالمي

خفّضت الـ"فاو" توقعاتها للإنتاج العالمي في 2024، إلى ما يقل قليلاً عن 2.841 مليار طن، بانخفاض نسبته 0.6% عن عام 2023، ويعزى ذلك إلى انخفاض إنتاج الذرة في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الإجهاد المائي. في المقابل، تجاوزت التقديرات الرسمية لإنتاج الأرز في الصين ومالي ونيبال وفيتنام التوقعات، ما أدى إلى توقع إنتاج عالمي من الأرز يبلغ 539.4 مليون طن في 2024/2025، بزيادة سنوية نسبتها 0.9%، وهو رقم قياسي جديد.
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