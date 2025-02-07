https://sarabic.ae/20250207/الـفاو-تعلن-انخفاض-مؤشر-أسعار-الغذاء-خلال-يناير-2025-1097569184.html

الـ"فاو" تعلن انخفاض مؤشر أسعار الغذاء عالميا خلال يناير 2025

الـ"فاو" تعلن انخفاض مؤشر أسعار الغذاء عالميا خلال يناير 2025

سبوتنيك عربي

أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار الغذاء العالمي، الذي يُعد المعيار المرجعي لأسعار السلع الغذائية العالمية، انخفض... 07.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-07T14:56+0000

2025-02-07T14:56+0000

2025-02-07T14:56+0000

العالم

أخبار العالم الآن

اقتصاد

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101389/28/1013892817_0:205:2915:1844_1920x0_80_0_0_1840e5385fe5bb3e2b5d8b245a5c9407.jpg

وأوضحت المنظمة، في تقريرها، أن هذا الانخفاض كان مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار الزيوت النباتية والسكر في الأسواق العالمية.وأشارت الـ"فاو"، إلى أن المؤشر، الذي يرصد التغيرات الشهرية في أسعار مجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، كان أعلى بنسبة 6.2%، مقارنة بمستواه في يناير 2023، ولكنه لا يزال أقل بنسبة 22.0% عن ذروته، التي سجلها في مارس/ آذار 2022.تفاصيل المؤشرات الفرعيةتوقعات جديدة لإنتاج الحبوب في 2025:أصدرت الـ"فاو"، أيضاً تقريراً جديداً حول عرض الحبوب والطلب عليها، حيث أشارت إلى أن موسم زراعة القمح الشتوي في نصف الكرة الشمالي، انتهى في يناير 2025، مع توقعات بزيادة المساحات المزروعة في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بينما من المتوقع انخفاضها في روسيا، بسبب الظروف الجوية.ومن المتوقع أن يبدأ حصاد الذرة في نصف الكرة الجنوبي، في الربع الثاني من 2025، مع توقعات بتحسن المحاصيل في الأرجنتين والبرازيل، بينما أدت أسعار الذرة القياسية إلى زيادة المساحات المزروعة في جنوب أفريقيا.توقعات الـ"فاو" لعام 2024/2025مراجعة توقعات الإنتاج العالميخفّضت الـ"فاو" توقعاتها للإنتاج العالمي في 2024، إلى ما يقل قليلاً عن 2.841 مليار طن، بانخفاض نسبته 0.6% عن عام 2023، ويعزى ذلك إلى انخفاض إنتاج الذرة في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الإجهاد المائي. في المقابل، تجاوزت التقديرات الرسمية لإنتاج الأرز في الصين ومالي ونيبال وفيتنام التوقعات، ما أدى إلى توقع إنتاج عالمي من الأرز يبلغ 539.4 مليون طن في 2024/2025، بزيادة سنوية نسبتها 0.9%، وهو رقم قياسي جديد.

https://sarabic.ae/20241109/الفاو-أسعار-الغذاء-تصل-لأعلى-مستوياتها-منذ-2023-1094636672.html

https://sarabic.ae/20230708/فاو-الشرق-الأوسط-سيصبح-ثاني-أكبر-مستورد-للغذاء-عالميا-في-2032-1078869677.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار