https://sarabic.ae/20250207/ترامب--يعلق-على-إمكانية-عقد-لقاء-مع-بوتين-1097574345.html

ترامب يعلق على إمكانية عقد لقاء مع بوتين

ترامب يعلق على إمكانية عقد لقاء مع بوتين

سبوتنيك عربي

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يستبعد إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن "علاقات جيدة" تجمعهما دائما، على حد قوله. 07.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-07T18:40+0000

2025-02-07T18:40+0000

2025-02-07T18:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ترامب للصحفيين، ردًا على سؤال حول احتمال عقد لقاء قمة مع الرئيس الروسي: "من الممكن، من الممكن".وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الخميس، بأن الحكومتين الأمريكية والروسية، لم تناقشا بعد احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.وقال بيسكوف لشبكة "سي إن إن": "لم يكن هناك أي اتصال أولي لمناقشة ما إذا كان هناك حاجة لعقد الاجتماع أم لا، وإذا كان مطلوبًا، فمتى وكيف سيتم ذلك".وقال ترامب، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تجري محادثات "بناءة" مع روسيا وأوكرانيا.

https://sarabic.ae/20250207/ترامب-سنعلن-عن-فرض-رسوم-جمركية-على-العديد-من-الدول-الأسبوع-المقبل-1097573683.html

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