https://sarabic.ae/20250207/ترامب--يعلق-على-إمكانية-عقد-لقاء-مع-بوتين-1097574345.html
ترامب يعلق على إمكانية عقد لقاء مع بوتين
ترامب يعلق على إمكانية عقد لقاء مع بوتين
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يستبعد إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن "علاقات جيدة" تجمعهما دائما، على حد قوله. 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T18:40+0000
2025-02-07T18:40+0000
2025-02-07T18:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب للصحفيين، ردًا على سؤال حول احتمال عقد لقاء قمة مع الرئيس الروسي: "من الممكن، من الممكن".وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الخميس، بأن الحكومتين الأمريكية والروسية، لم تناقشا بعد احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.وقال بيسكوف لشبكة "سي إن إن": "لم يكن هناك أي اتصال أولي لمناقشة ما إذا كان هناك حاجة لعقد الاجتماع أم لا، وإذا كان مطلوبًا، فمتى وكيف سيتم ذلك".وقال ترامب، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تجري محادثات "بناءة" مع روسيا وأوكرانيا.
https://sarabic.ae/20250207/ترامب-سنعلن-عن-فرض-رسوم-جمركية-على-العديد-من-الدول-الأسبوع-المقبل-1097573683.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يعلق على إمكانية عقد لقاء مع بوتين
18:40 GMT 07.02.2025 (تم التحديث: 18:41 GMT 07.02.2025)
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يستبعد إمكانية عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مضيفا أن "علاقات جيدة" تجمعهما دائما، على حد قوله.
وقال ترامب للصحفيين، ردًا على سؤال حول احتمال عقد لقاء قمة مع الرئيس الروسي: "من الممكن، من الممكن".
وأضاف ترامب، أنه والرئيس وبوتين، "كان لديهما دائما علاقات جيدة"، وأنه "حزين" لما يحدث في أوكرانيا، بحسب قوله.
وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الخميس، بأن الحكومتين الأمريكية والروسية، لم تناقشا بعد احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وقال بيسكوف لشبكة "سي إن إن": "لم يكن هناك أي اتصال أولي لمناقشة ما إذا كان هناك حاجة لعقد الاجتماع أم لا، وإذا كان مطلوبًا، فمتى وكيف سيتم ذلك".
كما نصح بيسكوف بعدم "الاستعجال"، مضيفًا أن الكرملين سيعلق "بمجرد توفر شيء ملموس".
وقال ترامب، في وقت سابق، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تجري محادثات "بناءة" مع روسيا وأوكرانيا.